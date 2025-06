Petro confrontó al presidente de la Corte Constitucional por advertencia sobre la consulta popular: esto le respondió

Ibáñez pidió en la Convención Bancaria que las autoridades no inciten al odio ni al desorden y respeten el Estado de Derecho - crédito Andrea Puentes/Presidencia- Catalina Olaya/Colprensa

El presidente Gustavo Petro respondió públicamente a las declaraciones del presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, que, durante su intervención en la Convención Bancaria, hizo un llamado a los funcionarios públicos a respetar el Estado de derecho y evitar discursos que inciten al odio o al enfrentamiento.

La intervención de Ibáñez se registró en medio de una coyuntura institucional compleja, marcada por la propuesta del mandatario colombiano de convocar una consulta popular por decreto para impulsar la reforma laboral, ante la falta de avance legislativo en el Congreso.

Esta iniciativa ha despertado alertas entre juristas, opositores políticos y sectores del poder judicial, por las implicaciones constitucionales que podría tener.

En ese contexto, el presidente del alto tribunal enfatizó que las instituciones del Estado están llamadas a preservar el orden constitucional. “Las autoridades están constituidas para defender, como lo ordena la Constitución, los principios y los valores fundamentales de la sociedad. Para garantizar el orden político, para garantizar el orden económico, para garantizar el orden social y el orden ecológico. Las autoridades no están constituidas para llamar al desorden, ni mucho menos para perturbar el orden público”, afirmó Ibáñez.

Asimismo, recalcó la responsabilidad de los servidores públicos frente al mantenimiento de la estabilidad institucional: “La obligación de las autoridades es mantener, conservar y restablecer el orden público, inclusive cuando fuere turbado. Las autoridades están constituidas para garantizar la convivencia pacífica y el normal funcionamiento de las instituciones. No lo están para llamar al odio, ni a la división de la sociedad civil”.

La reacción presidencial

Pocas horas después, el presidente Gustavo Petro respondió al pronunciamiento a través de su cuenta oficial en la red social X. En un mensaje que parece aludir directamente al discurso del magistrado, Petro escribió: “¿Por qué será que han olvidado que la Constitución no ordena un estado de derecho, sino un Estado social de derecho, con lo cual la justicia social es prioridad constitucional (sic)”.

La alusión de Petro remite al artículo primero de la Constitución Política de 1991, que define a Colombia como un Estado social de derecho, lo que implica que el respeto al orden legal debe ir acompañado de la búsqueda activa de la equidad y la justicia en el acceso a derechos fundamentales como el trabajo, la salud y la educación.

La respuesta del jefe de Estado refleja la creciente fricción entre el Ejecutivo y el poder judicial, especialmente en momentos en que el presidente ha planteado la posibilidad de acudir a mecanismos de participación popular para avanzar en su agenda de reformas, ante los reiterados bloqueos en el Congreso.

El discurso de Ibáñez también incluyó una defensa de los principios democráticos: “La legitimidad democrática no proviene únicamente de la popularidad pasajera, sino del respeto de los valores fundamentales que la sostienen, como son la justicia, la equidad y la protección de los derechos humanos”.

El magistrado enfatizó que la democracia constitucional no es solo un sistema de gobierno, sino un pacto que asegura la convivencia pacífica y protege los derechos de todos los ciudadanos. Este pacto se basa en la distribución de competencias, la supremacía de la Constitución y la existencia de instituciones fuertes capaces de resistir presiones políticas.

Ibáñez citó a Montesquieu para subrayar que la libertad no existe si no hay separación entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Así, el sistema de “checks and balances” es fundamental para que ningún órgano estatal pueda actuar arbitrariamente.

El presidente de la Corte concluyó haciendo un llamado a renovar el compromiso con la Constitución y las instituciones democráticas. Defenderlas es un acto de patriotismo y humanidad, esencial para que Colombia continúe siendo una nación de leyes y oportunidades, y no de arbitrariedades.