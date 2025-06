No se deje engañar: alerta de estafa por supuesto concierto de Bon Jovi en Colombia

Usuarios en redes sociales denunciaron una página fraudulenta que ofrecía boletas para un supuesto concierto de Bon Jovi en Colombia - crédito AP

En medio del furor por las confirmaciones y rumores relacionadas con el calendario de conciertos en Colombia para 2025, la información en la red llevó a que se revelara recientemente una modalidad de estafa que afecta directamente a los asistentes a esta clase de eventos masivos.

Debido a las grandes sumas de dinero que se invierten para asistir a conciertos (ya sea festivales o eventos de artistas en solitario), esto parece haberse transformado en una oportunidad para los delincuentes, llevando a que se difundiera una alerta al respecto.

Al mediodía del jueves 5 de junio, el usuario @eduandres dio a conocer en su cuenta de X que se había puesto en venta boletería para un supuesto concierto de la agrupación norteamericana Bon Jovi, supuestamente programado para el día 17 de octubre.

En redes sociales se denunció que delincuentes virtuales crearon una página que suplantaba a la productora TicketMaster - crédito @eduandres/X

Según la información indicada, las entradas para el concierto se venderían a través de TicketMaster, plataforma de reciente llegada a Colombia. Todo indica que la página llevaba montada desde hace varias semanas, pues indicaba que la preventa de entradas daría inicio el 25 de mayo en preventa y el 26 de mayo para el público general.

Incluso contaba con un póster promocional con varias marcas patrocinadoras, pero con el detalle de que incluía como productora a Live Nation, que no acostumbra a ser la que organice directamente los eventos en el país. Si bien, es la encargada de giras como la de Shakira, cuando la barranquillera dio sus conciertos en Colombia, estos fueron organizados por Páramo Presenta.

La página fraudulenta fue montada, aparentemente en mayo, pues llegó a anunciar fechas de preventa de boletería para ese mes - crédito captura de pantalla

En la publicación etiquetó a varios medios de comunicación para conocer la veracidad de esto, pero el usuario no ocultó sus dudas ante la publicación.

“No parece ser la página de TicketMaster y además al avanzar en la compra, informa que el cobro lo hará en USD. OJO, parece una estafa muy bien montada”, escribió, a la vez que compartió el enlace que redirigía al supuesto evento.

De acuerdo con la información publicada, el enlace que se difundió en plataformas digitales redirige a un sitio web que suplanta a la división colombiana de TicketMaster.

Según hizo saber el portal Colectivo Sonoro, luego de consultar con representantes de TicketMaster en el país, estos advirtieron que el sitio web es falso, que la acción obedece a un intento de estafa, y que no hay planes de la banda ni de las productoras de conciertos que operan en el país de traer al grupo, responsable de éxitos como Livin’ On A Prayer, Wanted Dead Or Alive o It’s My Life a Colombia en las fechas especificadas en la página fraudulenta.

Recomendaciones para evitar caer en estafas por ir a conciertos

Es importante tener especial cuidado con las direciones URL de las tiqueteras, para evitar ser víctima de estafa - crédito Pixabay

Debido al furor que provoca la llegada de conciertos al país y la urgencia de asegurarse una boleta ante la alta demanda que estos generan, es habitual que por la emoción se cometan errores que lleven a ser presas fáciles de estafas.

En ese sentido, es recomendable poner atención a las direcciones URL de los sitios web a los que se ingresa y confirmar que sean los auténticos antes de realizar cualquier transacción. No suministre datos personales o bancarios en páginas que no sean las oficiales de las tiqueteras o productoras de conciertos.

También es importante que los asistentes a conciertos se informen constantemente a través de canales oficiales, ya sean los de la tiquetera o la productora de turno, así como los canales oficiales del artista. Si se topa con un anuncio que no haya sido confirmados por las bandas, los organizadores o las empresas reconocidas del sector, es pertinente desconfiar de dicha información.

La circulación de este tipo de fraudes en internet pone en riesgo el dinero y la seguridad de los usuarios, por lo que se recomienda extremar precauciones y no dejarse llevar por publicaciones virales que prometen eventos no verificados.