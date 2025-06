María Fernanda Cabal aseguró que ha tenido “serios problemas conyugales” por culpa del ELN: “Me ha sabido a cacho”

María Fernanda Cabal aseguró que la política de seguridad no puede estar supeditada a los diálogos de paz - crédito Colprensa/AFP

Durante la sesión de La voz de los presidenciables de la 59ª Convención Bancaria de Asobancaria, llevada a cabo el 6 de junio de 2025, varios aspirantes de la Presidencia de Colombia debatieron sobre temas clave del país. Entre los presentes estuvo la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, que ha sido una de las opositoras más sonadas del Gobierno de Gustavo Petro.

En el encuentro, la congresista se refirió a los intentos de la administración actual por alcanzar la paz en Colombia. La Política de Paz total de Petro se ha centrado en adelantar negociaciones con los grupos armados del país, que no han prosperado, tanto así, que se desmantelaron los ceses al fuego que en algún momento se pactaron y ahora hay una ofensiva total en el territorio.

En ese sentido, indicó que, si llega a ser elegida presidenta de Colombia, se centrará en premiar el mérito, atacar la corrupción y garantizar la seguridad de los ciudadanos. “Sin seguridad no hay desarrollo, y sin desarrollo no hay paz. Pero, la política pública de seguridad no puede estar sometida ni ser subalterna a diálogos ni a acuerdos de paz”, explicó.

Desde su perspectiva, esa política de Estado debe ser pactada por las Altas Cortes y con la participación del Congreso de la República. Pues, a su juicio, las conversaciones de paz del Gobierno Petro, han dejado por fuera la seguridad de la población y han derivado en un incremento de la violencia.

Problemas en el matrimonio por el ELN

La congresista también se refirió al Ejército de Liberación Nacional (ELN), uno de los grupos armados con el que la administración actual intentó alcanzar la paz, sin éxito. La organización criminal demostró no estar interesada en abandonar las armas y perpetró todo tipo de ataques contra la ciudadanía y la fuerza pública, pese a estar en conversaciones de paz.

Según Cabal, las acciones de la guerrilla, incluso, han afectado su relación con su esposo José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y miembro del equipo negociador del Gobierno con el ELN. Sus posturas sobre el intento de proceso de paz difieren.

“Ustedes saben que yo he tenido serios problemas conyugales por cuenta del ELN. Me ha sabido a cacho. Porque el ELN es un grupo de sociópatas, donde las cabezas ya se envejecieron y siguieron matando gente. A ellos les gusta matar”, precisó.

Según explicó, el concepto de revolución, apropiado por las guerrillas como el ELN, ha significado una minimización de los delitos cometidos por esas organizaciones criminales. En ese sentido, indicó que el Estado debe fortalecerse, tomar el control del país en materia de seguridad y, posteriormente, entablar negociaciones de paz.

“O sea que si a mí me viola un guerrillero es distinto a si me viola un paramilitar o un delincuente común. ¿A qué hora le dimos estatus a la barbarie con ese romanticismo revolucionario? La paz se impone, no se negocia. Usted aprieta, tiene el poder del Estado. Cuando usted ya tiene el control, los llama a negociar”, dijo.

La opinión de Cabal sobre la integración de su esposo al equipo negociador

En 2024, la congresista y precandidata aseguró, en conversación con El Tiempo, que tanto ella como su hijo Juan José Lafaurie consideraban poco éticas las conversaciones de paz con el ELN, puesto que consideraba que el grupo armado gozaría de privilegios que no merece. “Eso es un corto circuito familiar”, detalló.

Cuando inició el Gobierno de Gustavo Petro (2022), auguró el “fracaso” de las negociaciones, teniendo en cuenta el historial de diálogos fallidos con la organización al margen de la ley. Además, insistió en que su esposo estaba siendo instrumentalizado.

“Me parece que lo están usando para validar un proceso al que le auguro mal término. Con el ELN, que está en la escala de maldad de primero, es prácticamente imposible llegar a un buen éxito”, indicó, en entrevista con El Colombiano.