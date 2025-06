Sus ex encuentran el amor y ella planea una idea empresarial para ayudar: “Si tu novio tiene dudas, preséntamelo”

Juanita Torres lanzó un curioso emprendimiento tras descubrir un patrón: sus exparejas siempre terminan casándose con otras personas - crédito juanitatorres73/TikTok

En la era digital, en la que las aplicaciones de citas parecen reinar, surgió una propuesta fresca y, sobre todo, divertida, que promete cambiar el panorama del amor en Colombia.

Juanita Torres, una usuaria de TikTok, captó la atención de sus seguidores al revelar un patrón curioso en sus relaciones personales: sus parejas, después de terminar con ella, encuentran el amor verdadero y se casan.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta “coincidencia” recurrente la inspiró a lanzar un emprendimiento único: “Cupido S.A.”, una agencia que, según ella, garantiza que el “futuro esposo” que pueda tener dudas, se decida en seis meses.

La divertida propuesta de Cupido S.A. promete que el "futuro esposo" que necesite un empujón para casarse, se decidirá en seis meses - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El “Trampolín del amor”

La premisa de Cupido S.A. es tan original como la historia detrás de ella, pues Juanita Torres, con un toque de humor y resignación, compartió en un video viral de TikTok cómo se ha convertido en el “puente”, el “trampolín” o, incluso, un “tutorial gratuito de cómo ser mejor novio” para sus exparejas.

“Esto ya no es una coincidencia, en todas mis relaciones, sin excepción, he sido el puente, el trampolín, un tutorial gratuito de cómo ser mejor novio. De un momento a otro me terminan y se casan. Tienen hijos, hacen brunch los domingos”, relató Torres en su video.

Para ilustrar su punto, aunque con nombres ficticios, mencionó el caso de un “Juan” que años atrás se declaraba alérgico al matrimonio y que ahora, tras su relación con Juanita, está felizmente casado, tiene dos hijos y hasta un perro con nombre compuesto.

Esta curiosa “habilidad” para impulsar a sus parejas hacia el altar, aunque no con ella, la llevó a una conclusión ingeniosa: “En vez de buscar novio, voy a montar una agencia que se llame Cupido S.A. O sea, si tu novio tiene dudas, preséntamelo y en seis meses te va a decir que sí”.

Juanita Torres asegura que sus relaciones sirven de "tutorial gratuito" para que sus novios encuentren a su futura esposa, una situación que la llevó a crear su propia agencia - crédito Imagen ilustrativa Infobae

La propuesta generó comentarios divertidos en los que muchos se sienten identificados o, simplemente, intrigados por este modelo de negocio tan particular.

“Tienes que entender que viniste a este mundo a ser esa tarea específica, hazte una carta astral, debes saber quién eres y a qué viniste”; “por favor donde se ubica cupido S.A es para un emprendimiento”; “Eso pasa… también he cumplido ese ‘rol’”; “Ven te explico, eso pasa porque cada una de las personas que dices que son tus ex, han sido las personas incorrectas para ti, para tu vida, tranqui ya pronto te llegará la persona indicada”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

El declive de las aplicaciones de citas y el auge de conexiones “orgánicas”

La propuesta de Juanita Torres llega en un momento interesante para el panorama de las relaciones en Colombia, pues que un estudio reciente, “Percepciones y uso de internet” realizado por la empresa .CO Internet SAS y el Centro Nacional de Consultoría (CNC), reveló que la popularidad de las plataformas y aplicaciones de citas como Tinder o Bumble ha disminuido en el último año.

Según el estudio, solo el 46% de los encuestados recurren a estas aplicaciones para conocer personas, un porcentaje que representa el nivel más bajo en los últimos años y coincide con el de 2020, año de la pandemia de Covid-19, una cifra que contrasta con el 52% registrado en 2023, lo que sugiere una tendencia a la baja.

La preferencia por interacciones más auténticas es una tendencia creciente, coincidiendo con el lanzamiento de propuestas como Cupido S.A. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Aunque el análisis no profundizó en las razones exactas de este declive, esta disminución coincide con una percepción creciente entre la Generación Z, que asegura estar “cansada” de este tipo de espacios y prefiere conexiones más “orgánicas”.

La plataforma de citas, basándose en una encuesta interna global, señaló que “ser auténtico será lo más importante, con 2 de cada 5 (41%) solteros encuestados celebrando contenido sobre citas y relaciones que muestra los altibajos”.