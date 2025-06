Petro convocó con urgencia a la bancada del Pacto Histórico a la Casa de Nariño tras anunciar la consulta popular vía decreto: esto se sabe

Gustavo Petro confirmó que la consulta popular se implementará vía decreto tras la negativa del Senado de aprobar la iniciativa. - crédito Andrea Puentes/Presidencia

En la alocución del martes 3 de junio de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó que la consulta popular se implementará vía decreto tras la negativa del Senado de aprobar la iniciativa.

El jefe de Estado también argumentó que la decisión responde a la ausencia de un concepto favorable en el Senado, al que acusó de irregularidades en el proceso. “Voy a decretar la consulta popular. La Corte Constitucional decidirá indudablemente, puede o no decidir, de acuerdo a las normas existentes. ¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado, hicieron trampa (...) Sé que me va a caer todo y que voy a acelerar todas las amenazas que hay contra mí. El pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia, no hay otro dueño”, expresó.

Tras el anuncio, que generó tensiones entre las bancadas políticas, el primer mandatario convocó una reunión de máxima urgencia en la Casa de Nariño. A la cita fueron invitados los legisladores del Pacto Histórico.

el ministro del Interior, Armando Benedetti, y Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, confirmaron la presencia junto a los congresistas del Partido Comunes - crédito Fernando Vergara/AP

Según reveló Semana, el ministro del Interior, Armando Benedetti, y Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, confirmaron la presencia junto a los congresistas del Partido Comunes.

Se prevé que el principal objetivo de la convocatoria es explicar en detalle las implicaciones del decreto que tiene listo el presidente Petro.

Con respecto a la decisión de Petro de sancionar la consulta popular vía decreto, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, afirmó que implementar el mecanismo de participación ciudadana sin el aval del Senado es un despropósito, ya que la resucitada reforma laboral tiene buena acogida en el Congreso.

“Ese es un despropósito si lo hace. Definitivamente sí. Lo he venido diciendo hace varios días, en el momento que lo firme, si lo llegan a firmar, pues será demandado inmediatamente. Y estamos dirigiendo también una comunicación al señor Registrador del Estado Civil con la certificación del Secretario del Senado de la República, en el sentido de que se votó y no se aprobó en el Senado”, aseveró.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, rechazó la consulta popular vía decreto y lanzó una advertencia al Ejecutivo sobre su legalidad - crédito @SenadoGovCo/X - Presidecia

Así las cosas, Cepeda envió oficio a la Registraduría reafirmando el rechazo de la consulta popular y confirmando la votación del Senado en la que con 49 votos en contra hundió la iniciativa con la que el gobernante de los colombianos buscaba que Colombia eligiera si aprobaba o no los cambios que quiere implementar al sistema laboral del país.

“Informo a su despacho que la “Solicitud concepto favorable del Senado de la República sobre convocatoria a Consulta Popular de carácter nacional” fue negada el día 14 de mayo de 2025, en Sesión Plenaria del Senado de la República, mediante votación nominal, con resultado de 49 votos por el NO y 47 votos por el SI, tal como consta en la certificación de dicha votación expedida por el Secretario General del Senado de la República”, detalla el documento.

El líder del Partido Conservador también citó al Consejo de Estado que determinó que la decisión del Senado es válida - crédito @EfrainCepeda/X

El líder del Partido Conservador también citó al Consejo de Estado que determinó que la decisión del Senado es válida, por lo que no hubo ningún tipo de vicio o trampa.

“Eso es lo que hay y eso lo ha expresado también el Consejo de Estado. Ese es un proyecto, eso no ha sido aprobado, de manera que no hay posibilidades de que él cite a esa consulta popular, pues si lo hace, pues está violentando todas las leyes, está violentando la justicia colombiana, porque allí es donde tiene él que quejarse, que presentar”, precisó.

Incluso, el legislador sostuvo que la decisión de Gustavo Petro afecta de manera directa el equilibrio de poderes. Por lo que no cree que el registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo, acepte incluir en el calendario la consulta popular.

“Sus inquietudes jurídicas y al Congreso de la República que somos dos ramas del poder público independiente. Consulta popular se negó en la plenaria del Senado. Ahí están las certificaciones. No hay manera. Estoy seguro de que el señor Registrador, acepte llamar a una consulta popular”.