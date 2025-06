Novia de Epa Colombia explicó por qué Yina Calderón no pudo entrar a ver a la empresaria en la cárcel: “Nadie sabe cómo vive Daneidy ahí”

La pareja de Epa Colombia contó la verdad detrás de la información que circuló en redes sociales - crédito @letengoelchisme/IG

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, sigue retumbando en las redes sociales, pero en esta oportunidad por temas que responden a su estancia en la cárcel por los problemas legales que enfrentó con el sistema Transmilenio.

Su ausencia ha generado preocupación entre los seguidores de su marca, por lo que su pareja debió salir a aclarar varios puntos al respecto.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas, Karol Samantha respondió algunos interrogantes de los seguidores de la empresaria a través de las redes sociales de la empresa.

Allí, un curioso seguidor quiso conocer más a fondo una noticia que señalaba que Epa Colombia habría pedido que su amiga Yina Calderón no la visitara en la cárcel.

“¿Es cierto que Epa le negó la entrada a Yina en la cárcel?”, escribió el curioso seguidor, por lo que la respuesta, a pesar de que en días pasados compartieron una imagen tanto Karol Samantha como la DJ en redes sociales, que no había ningún tipo de problema.

De acuerdo con la pareja de la empresaria, es necesario dejar de especular sobre lo que realmente pasó y contó la verdad detrás de la información falsa que circuló.

“Dane no le negó la entrada a Yina. Dane es una persona que no tiene rencor contra nadie y mucho menos en estos momentos. Les voy a explicar rápidamente. Lo que pasa es que para entrar a visitar a Dane hay que registrarse en un visitor y eso se hace cada tres meses. Cuando Yina sale de la casa de los famosos, recién acababan de pasar el visitor. Ahora hay que esperar ese lapso de tiempo”, explicó inicialmente Karol, despejando cualquier duda al respecto sobre la amistad de las figuras digitales.

Sin embargo, la esposa de Epa Colombia agregó algo más y es que la DJ buscó ingresar bajo el formato de creadora de contenido con el objetivo de hacerle una entrevista a Barrera Rojas, pero “desafortunadamente, nadie sabe cómo vive Dane en ese lugar. Dane estaba muy mal de salud. Su alimentación, sus mareos y su salud ha estado muy delicada. Precisamente, el día que iba a verse con Yina amaneció muy, muy malita y no pudo salir a recibir a Yina. Entonces dejen de especular tantas cosas que ustedes no saben, por favor”.

Así las cosas, una vez más Karol Samantha confirmó que la empresaria de keratinas no está pasando por un buen momento en la cárcel gracias a los problemas de alimentación que tiene. También provocó reacciones entre los seguidores de Daneidy, que hicieron varios comentarios en la publicación pidiendo la liberación de la creadora de contenido.

Yina Calderón llegó hasta ‘El Buen Pastor’

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Yina buscó todas las maneras posibles de ingresar a la cárcel donde se encuentra recluida la empresaria de keratinas para visitarla. Sin embargo, en esa oportunidad no logró ingresar y así lo dio a conocer en sus redes sociales.

“Ya se me había aceptado el permiso para visitar a la Epa, pero no sé qué pasó a último momento, nos enviaron un correo electrónico… No ha sido fácil la comunicación, yo sigo aquí en la tarea, seguiré enviado correos insistiendo a ver qué me dicen … Me levanté con un poco más de ánimo porque ustedes saben que una de las cosas que yo más quiero es ver a la Epa”, aseguró Calderón a través de sus Instastories.

En ese momento se especuló que la negativa habría provenido de Karol Samantha, pero fueron días más tarde cuando se aclaró toda la situación y desmintieron que se le negara el acceso.