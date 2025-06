Colombiana murió en Chile tras caer desde el piso 13 de un edificio residencial

El caso de Anny Albornoz no solo impacta a su círculo cercano, sino que revive el debate sobre la seguridad de los migrantes colombianos en el extranjero - crédito @anny.albornoz.32 / IG

El fallecimiento de Anny Albornoz, una joven originaria de Buenaventura, ha generado conmoción entre sus familiares, amigos y conocidos tanto en su ciudad natal como en Santiago de Chile, donde residía.

Según informó la prensa, el trágico suceso ocurrió el pasado 1 de junio, cuando la joven cayó desde el piso 13 de un edificio ubicado en el centro de la capital chilena.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las circunstancias de su muerte aún no han sido esclarecidas, y las autoridades locales investigan si se trató de un accidente o un acto intencional.

Entre ellos, se recuerda el caso de Lindsay Stephanie Utima Astaiza, que murió en Chile en 2023, y el de Stephanie Magón Ramírez, que falleció en México en 2016 - crédito EFE

De acuerdo con El Tiempo, algunas versiones de los allegados, Anny se encontraba en una reunión con amigos en el momento del incidente. Tras el levantamiento del cuerpo, comenzó a circular en redes sociales un video que muestra a dos hombres junto al cadáver. Uno de ellos presenta marcas visibles en el hombro, por lo que las autoridades chilenas interpretan como posibles arañazos.

El fallecimiento de Anny trae a la memoria otros casos similares de mujeres del Valle del Cauca que murieron en circunstancias igualmente misteriosas en el extranjero. Entre ellos, se recuerda el caso de Lindsay Stephanie Utima Astaiza, que murió en Chile en 2023, y el de Stephanie Magón Ramírez, que falleció en México en 2016. Ambos casos permanecen sin resolver, lo que ha generado interrogantes y preocupación entre las comunidades de origen de estas mujeres.

Según el medio citado, en redes sociales, los mensajes de despedida y dolor no se hicieron esperar. Nilson Albornoz, hermano de la víctima, expresó su pesar, por lo que expresó lo siguiente: “Descansa en paz hermana, nunca te olvidaremos y siempre vivirás en nuestros corazones. No tengo palabras para describir lo que siento, solamente dame fuerza para seguir adelante. Ve con Dios y cuídame desde el cielo. Te amo, hermanita”. Otros amigos y conocidos también compartieron su tristeza, en el que recordaron los planes que tenían para reencontrarse con Anny. “Mi muchacha, Dios, prometimos vernos nuevamente y no se logró”, escribió una amiga cercana. Otro mensaje decía: “Me duele mucho mirar tus fotos y saber que jamás volverás”.

Las circunstancias de su muerte aún no han sido esclarecidas, y las autoridades locales investigan si se trató de un accidente o un acto intencional - crédito @anny.albornoz.32 / IG

La joven bonaverense era recordada por las personas que la conocieron como una persona querida y con planes de volver a reunirse con sus seres queridos. De acuerdo con el medio de comunicación, estas características han llevado a muchos a dudar de que su muerte haya sido accidental o voluntaria. Por el momento, las autoridades chilenas no han emitido un informe detallado sobre lo sucedido, lo que mantiene en vilo a la familia y amigos de Anny, que esperan respuestas claras sobre las circunstancias de su fallecimiento.

El caso de Anny Albornoz no solo impacta a su círculo cercano, sino que revive el debate sobre la seguridad de los migrantes colombianos en el extranjero y las dificultades que enfrentan las familias para obtener justicia en casos de muertes sospechosas fuera del país.

Colombiano murió al tratar de pasar la frontera chilena como ilegal

Un hombre de origen colombiano, de 33 años, falleció mientras intentaba cruzar la frontera norte de Chile por un paso no habilitado, según lo confirmó en su momento la Policía de Investigaciones (PDI). El incidente ocurrió en el sector de Pisiga Carpa, una zona caracterizada por su geografía inhóspita y condiciones climáticas extremas, donde las temperaturas pueden alcanzar niveles elevados durante el día y descender por debajo de los cero grados durante la noche.

También se han presentado casos de personas colombianas detenidas por pasar por la frontera hacia Chile de manera ilegal - crédito Policía de Investigaciones de Chile

De acuerdo con el PDI, el hombre falleció mientras intentaba ingresar al país. El jefe de la Brigada de Homicidios de Iquique, Christian Sayago, señaló que, tras el reconocimiento externo del cuerpo, no se encontraron lesiones atribuibles a terceros.

Cabe destacar, que el sector de Colchane, ubicado a 3.700 metros sobre el nivel del mar en el altiplano chileno, ha sido un punto crítico para el flujo migratorio en los últimos años. Con una población de aproximadamente 1.600 habitantes, esta localidad ha enfrentado múltiples episodios de saturación debido a las oleadas de migrantes, principalmente provenientes de Venezuela, Perú, Haití y Colombia.