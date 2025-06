Sectores cercanos al Gobierno Nacional rechazaron orden de captura contra Iván Velásquez y la fiscal Luz Adriana Camargo: “Es un ataque a la institucionalidad”

La orden de captura emitida por la Corte de Apelaciones guatemalteca generó una ola de apoyo a los funcionarios, quienes son acusados por supuestos delitos cometidos en el país centroamericano - crédito REUTERS/Luisa González y EFE/Carlos Ortega

La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Guatemala ordenó la captura de la fiscal General de Colombia, Luz Adriana Camargo, y del exministro de Defensa Iván Velásquez, actual embajador en el Vaticano.

Ambos son señalados por la presunta comisión de varios delitos relacionados con su actuación pasada en el país centroamericano. La decisión judicial generó una amplia repercusión mediática.

Sectores cercanos al Gobierno nacional rechazaron de manera enfática las órdenes de captura contra Luz Adriana Camargo e Iván Velásquez.

Entre quienes expresaron su respaldo a los funcionarios colombianos se encuentran el exembajador en el Reino Unido, Roy Barreras; el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo; el actual ministro de Trabajo, Antonio Sanguino; la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, entre otros.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El exembajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, calificó la decisión judicial guatemalteca como un acto de retaliación y una amenaza contra las instituciones colombianas.

En una declaración difundida a través de sus redes sociales, Barreras señaló que se trata de un intento por deslegitimar la labor que ambos funcionarios realizaron en el pasado en contra de redes de corrupción en Guatemala. Además comentó que el Gobierno colombiano debe respaldar a Camargo y a Velásquez.

Roy Barreras rechazó las ordenes de captura contra el exministro de Defensa y la fiscal general - crédito @RoyBarreras

“Que un ente guatemalteco condenado internacionalmente por corrupción se atreva a atacar a dos altos funcionarios colombianos en venganza porque se atrevieron a destapar la corrupción de ese país es un ataque a la institucionalidad colombiana y una trampa que @INTERPOL_HQ debe rechazar. El Gobierno colombiano debe respaldar y proteger a la fiscal general Luz Adriana Camargo @FiscaliaCol y al embajador @Ivan_Velasquez_”, escribió Barreras por medio de su cuenta en la red social X.

El exministro del Interior del Gobierno Petro, Juan Fernando Cristo, también se pronunció en defensa de los funcionarios colombianos señalados por la justicia guatemalteca, según él esta acción es “un caso de venganza”.

Juan Fernando Cristo también rechazó la noticia - crédito @CristoBustos

“Un claro caso de venganza de funcionarios judiciales corruptos contra la ejemplar tarea que, en nombre de la comunidad internacional, cumplieron @Ivan_Velasquez_ y la fiscal general Luz Adriana Camargo contra la corrupción en Guatemala”, expresó Cristo. Agregó además: “Mi solidaridad con ellos y la certeza de que el Gobierno nacional responderá con firmeza”.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, rechazó de manera categórica la actuación de la Fiscalía guatemalteca contra los altos funcionarios colombianos.

En su declaración, calificó la decisión como un agravio que compromete principios fundamentales del Estado colombiano.

Antonio Sanguino calificó la decisión como un agravio que compromete principios fundamentales del Estado colombiano - crédito @AntonioSanguino

“Rechazo agresión inaceptable de Fiscalía guatemalteca contra actual fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y nuestro actual embajador ante el Vaticano y exministro de Defensa, Iván Velásquez”, afirmó, y añadió: “Es una afrenta contra personas íntegras y una ofensa a nuestra soberanía”.

La senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, relacionó la orden de captura emitida en Guatemala con antecedentes de corrupción atribuidos al fiscal guatemalteco responsable de la decisión. En su pronunciamiento, recordó que este funcionario figura en la lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Martha Peralta también se pronunció al respecto - crédito @marthaperaltae

“¿Saben qué es la lista ENGEL de EEUU? Es una lista de ‘actores corruptos y antidemocráticos’ de los países centroamericanos como Guatemala. Pues el fiscal de Guatemala que emite la orden de captura contra el embajador @Ivan_Velasquez_ y nuestra fiscal general Luz Adriana Camargo, está en esa terrible lista. Mi solidaridad con ellos y mi total rechazo a esta medida de persecución y antidemocrática”, comentó la legisladora cercana al Gobierno nacional.

Contradictores al Gobierno de Gustavo Petro también se pronunciaron

Sin embargo, la noticia no pasó desapercibida para sectores de oposición y contradictores al Gobierno nacional. Tal fue el caso de la exformula vicepresidencial de Rodolfo Hernández y representante a la Cámara Marelen Castillo quien cuestionó que la actual administración pública del país saliera a defenderlos a ambos sin pedir claridad.

Marelen Castillo cuestionó el apoyo del Gobierno nacional a Velásquez y Camargo - crédito @CastilloMarelen

“La orden de captura emitida por Guatemala contra Luz Adriana Camargo e Iván Velásquez no puede ser despachada con indignación selectiva ni con discursos de superioridad moral. Que el gobierno colombiano corra a defenderlos sin exigir claridad ni garantías procesales, revela su doble rasero frente a la justicia. Cuando se trata de los suyos, el presidente Petro y su gabinete gritan persecución. Pero cuando los señalados no son de su círculo, guardan silencio o aplauden la estigmatización. Eso no es coherencia institucional, es conveniencia política”, dijo.

Jota Pe Hernández atacó al Gobierno nacional debido a la noticia - crédito @JotaPeHernandez

El senador Jota Pe Hernández, que en varias oportunidades ha cuestionado a Gustavo Petro, por su parte al respecto comentó lo siguiente: “El gobierno Petro será HISTÓRICO! COLOMBIA nunca olvidará un mandato tan corrupto, la familia del presidente, varios de sus ministros, embajadores y hasta su fiscal de bolsillo, señalados de corrupción, investigados y con órdenes de captura.Petro, el fracasado vergonzante!”.