Daniel Quintero asegura que por retar a Vicky Dávila ella no irá a debate presidencial en Cartagena

Sigue caliente la carrera por ocupar el solio de Bolívar en las elecciones presidenciales de 2026, y como viene caracterizando la contienda, que comenzó antes de lo acostumbrado, no cesan los ataques y descalificaciones entre los precandidatos.

El nuevo episodio, que se dio en la noche del lunes 2 de junio, lo protagonizó el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, que aseveró que luego de que retara a sostener las supuestas mentiras que ha dicho en su contra la exdirectora de la revista Semana y ahora candidata, Victoria Eugenia ‘Vicky’ Dávila, no asistiría a un debate que organizó la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) el próximo miércoles en Cartagena.

“No va al debate porque yo voy. Igual que ‘Fico’ [Federico Gutiérrez], tira la piedra y esconde la mano porque la reté, como se debe, a que me dijera de frente lo que decía en redes sociales. Saben que la mentira no soporta un debate. No pueden esconder las irregularidades de su campaña, ni a sus aliados, ni defender las propuestas de su equipo de acabar con el salario mínimo y las horas extras”, señaló en un video que publicó en su cuenta oficial de X.

La rencilla entre los dos candidatos presidenciales viene desde la semana pasada, cuando la experiodista le recordó en redes sociales los líos judiciales por los que Quintero está respondiendo, por presuntos hechos de corrupción durante su administración en la capital antioqueña.

“Cínico!!!! Ud hasta imputado está por corrupción. Yo nunca he pertenecido a la porquería del sistema. Usted sí. Nadie que haga parte de lo mismo puede resetear tanta corrupción y suciedad [sic]”, le recriminó desde su cuenta de X, la semana pasada.

El trino se dio en reacción a una publicación del exalcalde donde cuestionaba si los colombianos iba a favorecer en las urnas a los políticos de la oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de que ella hiciera un sondeo acerca de la intención de voto por políticos allegados al mandatario que ella denomina como ‘Petrosantistas’.

“¿Votaría usted por Vicky Davila, Ciro Ramirez, Cabal, Miguel Uribe, Efraín Cepeda, Miguel Polo Polo, Ernesto Macías, Jose Obdulio Gaviria, y demás ficouribistas en el 2026? [sic]”, afirmó en esa ocasión.

Sobre esa controversia, Dávila reiteró que era una desfachatez por parte de Quintero señalarla de ser cercana a esos políticos, cuando él sí respalda la politiquería de Petro y lo que ella considera como su mal Gobierno.

“Usted no tiene autoridad moral. Y usted ha apoyado todo este desastre que vive Colombia por culpa de su Gobierno corrupto. No tiene cómo limpiarse. Usted es un lambón de Petro. Y están listos a juntarse para quedarse en el poder. No los vamos a dejar. Los ciudadanos vamos a derrotarlos, a arrasarlos en las urnas. CÍNICO!!! [sic]”, afirmó.

En respuesta, el exmandatario de Medellín fue cuando la desafío a que le diera el debate sobre sus señalamientos en el evento en Cartagena.

“Miedo? Nos vemos el 5 en el debate de Asobancaria para que me lo diga de frente [sic]”, le dijo.

¿Y por qué no va al debate?

En su cuenta de X, con un video y con un trino, la favorita de la derecha para llegar convertirse en la primera presidenta de Colombia sostuvo que no asistiría al evento de Asobancaria, entre otras razones, por la decepción que le provocó algunos de los integrantes de ese gremio el año pasado.

“El año pasado fui a la Convención como periodista y les mostré con pruebas todas las porquerías de la corrupción de este Gobierno y dejé en evidencia a sus enchufados. Muchas de mis denuncias causaron molestias, mientras algunos dirigentes decidieron pedirle perdón a Petro y tomar whisky con la cuestionada Laura Sarabia [sic]”, aseveró.

No obstante afirmó que apreciaba “la invitación” en la que participarían otros precandidatos, pero ya tenía otros compromisos dentro de sus actividades proselitistas.

“Debido a la agenda que adelanto con las comunidades más golpeadas por la pobreza, la violencia y la corrupción, no me haré presente. Y estaré en un diálogo abierto con ciudadanos que representan la Colombia que clama porque termine la horrible noche del populismo petrista. Este proyecto es independiente y está construyendo la más amplia coalición posible con los ciudadanos en la calle [sic]”, señaló.

Finalmente le envió un mensaje a los banqueros para que “bajen sus tasas de interés que cobran a los colombianos”, así como para que amplíen “el acceso al crédito y la inclusión financiera a jóvenes, a emprendedores, a campesinos y a todos aquellos que esperan una oportunidad”.

“Creo en la seguridad como valor democrático, creo en la libertad de empresa como motor del desarrollo y creo en una política social que nos permita cerrar las brechas con oportunidades. Estoy y estaré siempre con los colombianos de a pie. @Asobancaria [sic]”, concluyó.

