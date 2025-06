Carlos Antonio Vélez reaccionó al llamado del delantero Luis Javier Suárez a la selección Colombia: “La que se armó”

El comentarista de fútbol fue tajante tras conocerse el llamado del goleador de la Segunda División de España por la baja de Rafael Santos Borré, delantero del Inter de Porto Alegre - crédito Jesús Aviles / Infobae

La selección Colombia se prepara para lo que será la recta final de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Norteamérica 2026, cuando enfrente el 6 de junio de 2025, en Barranquilla, a Perú y el 10 de junio de 2025 a Argentina, en Buenos Aires.

Pero Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia tiene problemas para lo que será la conformación del once titular, teniendo en cuenta las bajas que se presentaron en la concentración en Barranquilla, la última de ellas, la del atacante Rafael Santos Borré, del Internacional de Porto Alegre.

Ante las lesiones Lorenzo decidió llamar a Luis Javier Suárez, delantero del Almería y goleador de la segunda división del fútbol español, situación que provocó tanto la molestia de la prensa deportiva de España y de Colombia, por parte de Carlos Antonio Vélez.

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez tras el llamado de Luis Suárez a Colombia

El comentarista deportivo fue tajante con el llamado del atacante del Almería FC para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Perú y Argentina - crédito @velezfutbol / X

Justamente el 2 de junio de 2025, el periodista Manu Carreño, del programa El larguero, mostró su molestia por el llamado de Luis Javier Suárez a la selección Colombia, previo a la definición del ascenso en España, en lo que serán los encuentros de las finales, en la que Almería jugará el 7 de junio de 2025 frente al Real Oviedo,

Y fue a partir de ese comentario que Carlos Antonio Vélez tras las declaraciones del comunicador español, reaccionó al llamado de Suárez, mostrándose de acuerdo con lo dicho por Manu Carreño, y explicando el problema que podría traer el llamado de Suárez a la Tricolor.

“La que se armó! Y si lo traen y no juega? Dígame!!! (un jugador con esos números debe ser convocado de entrada y puesto en la cancha para que se justifique lo que se estará perdiendo en dónde juega)”, expresó Vélez.

La polémica se suscitó a través de la opinión de Cadena Ser

El director de El Larguero de Cadena Ser aseguró que el partido entre Almería y Real Oviedo se viciará por la ausencia del colombiano - crédito @ellarguero / X

El 2 de junio de 2025, el periodista Manu Carreño, director del programa El Larguero de Cadena Ser, se mostró molesto en su análisis de los partidos de los play-offs de la segunda división de España, en donde el cuadro dirigido por Rubí no contará con Luis Suárez, goleador de la segunda división del fútbol ibérico.

“Como es posible que el club que paga a Luis Suárez, pierda a su delantero cuando se está jugando subir a primera división. Me sorprender que siga pasando en este fútbol, en el que cada día un torneo se solapa con otro y empieza otro, y es lo que va a pasar al Almería. En una de las dos eliminatorias que quedan de play-off, en la del Real Oviedo contra el Almería, la competición se va adulterar de una manera terrible. Esto se debe a que el colombiano Luis Suárez, la estrella del Almería, que lleva 27 goles y que el pichichi (goleador del torneo) de la segunda división, no va a poder jugar esa eliminatoria contra el Oviedo, porque ha sido convocado con Colombia”, expresó.

Y por otra parte, expresó que Almería debería no permitir que el futbolista sea convocado por Colombia, para que juegue los partidos determinantes de ascenso en España.

“Aquí cada uno barre para su casa, uno tira de un brazo y otro tira de otro, pero como es posible que el club que paga a Luis Suárez pierda a su delantero cuando se está jugando subir a primera división. En esta temporada, cuando se han enfrentado Oviedo y Almería, en la primera vuelta quedaron empatados 1-1 con gol de Luis Suárez, y en la segunda vuelta, ganó Oviedo 3-2, con dos anotaciones de él. El jugador determinante, el goleador de la categoría, el jugador clave de un equipo que se juega la vida, lo afrontará sin él porque lo convoca Colombia. Que quede claro que el Real Oviedo no tiene la culpa”, dijo.

Y finalmente le lanzó una dura indirecta a la selección Colombia por llamar al jugador en un momento determinante para Almería y su ascenso al fútbol español, que se jugará ante Real Oviedo.

“Ahora que hacemos, ¿Qué no se presente el Almería, que aplacen la eliminatoria, que paren la competición hasta que vuelva de Colombia? pues nada, jugar sin su futbolista determinante- Sin su máximo goleador jugará Almería contra el Real Oviedo el ascenso a primera y no pasa nada. Colombia lo llama, juega Colombia y a mí que me importa el Almería si tiene que jugarse el ascenso a primera o no. Es alucinante. que pases estas cosas en el fútbol. ¿Alguien lo controla, alguien lo vigila, a alguien le importa un pepino lo que vaya a pasar al Almería?, a que no Infantino, a que no Ceferin, cada uno a lo suyo, al negocio, pero el que le paga a Luis Suárez es el Almería y es el que lo pierde", concluyó.

Cuando se jugarán los play-offs de la segunda división de España

Suárez será una de las grandes bajas para el cuadro del sudeste de España, comunidad de Andalucía - crédito @U_D_Almeria / X

Almería jugará la primera semifinal de los play-offs de ascenso en la Liga Hypermotion el 7 de junio de 2025 a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia), cuando reciba en en el estadio de Almería al Real Oviedo.

Y la vuelta se jugará en el estadio Nuevo Carlos Tertiere de Oviedo el 11 de junio de 2025 también a las 2:00 p. m. (hora de Colombia).

En la otra llave que se jugará el 8 y 12 de junio de 2025, Real Racing Club de Santander disputará el cupo a la gran final de los play-offs de ascenso frente al Mirandés.

Así se jugarán la fecha 15 y fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas

Fecha 15

Partido: Paraguay vs. Uruguay

Estadio: Defensores del Chaco

Fecha: 5 de junio de 2025

Hora: 6:00 p. m.

Partido: Ecuador vs. Brasil

Estadio: Isidro Romero Carbo de Guayaquil

Fecha: 5 de junio de 2025

Hora: 6:00 p. m.

Partido: Chile vs. Argentina

Estadio: Nacional de Santiago

Fecha: 6 de junio de 2025

Hora: 8:00 p. m.

Partido: Colombia vs. Perú

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla

Fecha: 6 de junio de 2025

Hora: 3:30 p. m.

Partido: Venezuela vs. Bolivia

Estadio: Monumental de Maturín

Fecha: 6 de junio de 2025

Hora: 5:00 p. m.

Fecha 16

Partido: Bolivia vs. Chile

Estadio: Municipal de El Alto

Fecha: 10 de junio de 2025

Hora: 3:00 p. m.

Partido: Uruguay vs. Venezuela

Estadio: Centenario de Montevideo

Fecha: 10 de junio de 2025

Hora: 6:00 p. m.

Partido: Argentina vs. Colombia

Estadio: Más Monumental de Buenos Aires

Fecha: 10 de junio de 2025

Hora: 7:00 p. m.

Partido: Brasil vs. Paraguay

Estadio: Neo Química de Sao Paulo

Fecha: 10 de junio de 2025

Hora: 7:45 p. m.

Partido: Perú vs. Ecuador

Estadio: Nacional de Lima

Fecha: 10 de junio de 2025

Hora: 8:30 p. m.