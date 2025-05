Encuentran lanzacohetes en la ruta presidencial de Gustavo Petro en Bogotá: autoridades explican el hallazgo

El hallazgo ocurrió dos días después de que el presidente hablara públicamente sobre un supuesto plan para atentar contra su vida con misiles - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y X

Una fotografía revelada por el comentarista político Alejo Vergel el sábado 31 de mayo mostró el hallazgo de dos lanzacohetes en la calle 6 entre carreras 24 y 25, en el centro de Bogotá.

Aunque la imagen fue difundida en redes sociales meses después del hecho, corresponde a un incidente ocurrido el pasado 20 de febrero. Según Vergel, la fotografía provendría de fuentes de alto nivel de la Casa de Nariño y su publicación generó una oleada de reacciones y preguntas sobre la seguridad del presidente Gustavo Petro.

La preocupación se intensificó al conocerse que el sitio donde fueron encontrados los lanzacohetes es una vía que frecuentemente transita el jefe de Estado y su esquema de seguridad. Tan solo dos días antes del hallazgo, el martes 18 de febrero, Petro había alertado públicamente sobre la existencia de un plan para asesinarlo, durante la ceremonia de transmisión de mando del nuevo director de la Policía Nacional, general Carlos Triana.

En su intervención, el mandatario fue enfático: “General Triana, eso es lo que usted tiene que romper. Sé que asusta. Usted sabe que quieren disparar un misil a mi avión, que se compraron los narcotraficantes y que tienen guardados por ahí. No uno, sino dos misiles”.

Dos lanzacohetes fueron encontrados el 20 de febrero en el centro de Bogotá - crédito X

Petro aseguró, además, conocer quién estaría detrás del supuesto plan, e incluso mencionó la participación de grandes mafias y sectores de la guerrilla del ELN. El hallazgo de los lanzacohetes parecía entonces, para muchos observadores, confirmar los temores del presidente y dar fuerza a sus reiteradas denuncias sobre un complot en su contra.

Sin embargo, días después de la difusión de la imagen y del revuelo que causó en redes sociales, la Alcaldía de Bogotá, a través del secretario de Seguridad César Restrepo, entregó una versión muy distinta de los hechos.

Según informó Restrepo, con base en lo establecido por las investigaciones, los lanzacohetes no formaban parte de un plan de atentado, sino que fueron “desechados a la basura por una persona que tiene un familiar en las fuerzas armadas”. La explicación sugiere que los artefactos no estaban activos ni representaban una amenaza inmediata, y que su presencia en la calle 6 no obedecía a intenciones criminales.

Hasta el momento, ni la Casa de Nariño ni el presidente Gustavo Petro se han pronunciado oficialmente sobre la fotografía filtrada. Tampoco han confirmado si los lanzacohetes que aparecen en la imagen corresponden a los artefactos a los que el mandatario se refirió en su advertencia sobre un supuesto plan para atacar su avión con misiles.

Durante un acto oficial, Petro denunció que narcotraficantes habrían adquirido dos misiles para atacar su avión presidencial - crédito presidencia de la República

No es la primera vez que el presidente Petro denuncia hechos que considera pueden atentar contra su vida. El 4 de febrero, durante un Consejo de Ministros televisado, el jefe de Estado lanzó otra advertencia, esta vez relacionada con un incidente ocurrido en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam).

“Quieren matar el presidente de la República. Ya se descubrió un dron en el aeropuerto, volando a dos metros en Catam, y se estrelló por casualidad con un avión de Avianca y supimos. Ahora sabemos que no es un cuento. Yo tenía mis temores, pero es una verdad”, manifestó en ese entonces.

Lo dicho por el presidente ha sido materia de debate en distintos sectores, entre quienes respaldan la postura de Petro y quienes lo califican como un “alarmismo infundado”. Una de las que recientemente se pronunció al respecto fue Lina María Garrido, vicepresidenta segunda de la Cámara de Representantes: “Deje el Show, el presidente Gustavo Petro se va a matar solito si sigue Traba…. Jando tanto, y con Benedetti subiéndole la dosis de … esfuerzo ‘peor’”, escribió Garrido en su cuenta de X.

Sectores políticos reaccionaron al presunto atentado contra Petro - crédito @linamariagarri1/X