El cuestionado negocio ‘cuántico’ de Juan de la Luz, el líder espiritual señalado de constreñir a sus seguidores: “Se aprovechó para inducirla a la prostitución”

El líder espiritual ha mantenido su metodología cuántica desde hace varios años, después de recibir una 'visita extraterrestre' - crédito Juan de La Luz/Facebook

Durante años fue conocido como Juan Guillermo Gaviria Echeverry, un empresario caleño vinculado al sector de telecomunicaciones. Hoy, bajo el nombre de Juan de la Luz, lidera una comunidad espiritual que opera en Colombia y otros países, y que ofrece desde sesiones de “sanación cuántica” hasta retiros en fincas que prometen reconectar al ser humano con dimensiones superiores.

La metodología que promueve, sin embargo, ha despertado alertas entre psicólogos, exseguidores y expertos en sectas, que señalan patrones de control emocional, exigencias económicas desproporcionadas y una estructura de poder concentrada en su figura, según una reciente investigación publicada por la revista Cambio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el testimonio que comparte con sus seguidores, Juan de la Luz recibió sus enseñanzas en un parque de Cali, donde seres de otras dimensiones supuestamente le revelaron un conocimiento espiritual capaz de “refinar el ADN” y liberar el inconsciente colectivo. Relata que este camino comenzó cuando logró perdonar al asesino de su padre, y que a partir de ese momento fue guiado por entidades superiores que le explicaron cómo acceder a la “multidimensionalidad”.

Desde entonces, afirma que su misión es acompañar a otras personas en su “proceso de iluminación”. Lo hace a través de sesiones individuales, retiros presenciales y conexiones grupales en línea que, según quienes han participado, combinan técnicas de meditación con lenguaje pseudocientífico sobre energía, frecuencia y consciencia.

Juan de la Luz, exempresario convertido en gurú espiritual, lidera una organización señalada por expertos como secta y enfrenta denuncias por constreñimiento - crédito Juan de la Luz/Facebook

Según información conocida por el diario nacional, el acceso a estas prácticas espirituales tiene costos elevados. Retiros de varios días en zonas rurales de Colombia pueden superar los dos millones y medio de pesos, mientras que en el extranjero, como en Grecia o España, los precios pueden alcanzar los 4.700 dólares. También se comercializan sesiones individuales por más de medio millón de pesos, así como planes mensuales de conexión grupal con el maestro.

Una de las sedes principales de estas actividades es una finca en las afueras de Cali, llamada El Edén, Portal Dimensional, donde se celebran ceremonias de “iniciación cuántica” y otras prácticas que, según los testimonios recabados por Cambio, mezclan espiritualidad con control psicológico.

Sin embargo, exmiembros del grupo han señalado que, una vez dentro de la organización, se espera que los seguidores mantengan un contacto constante con el maestro. Se les solicita que compartan sus experiencias en redes sociales, participen en sesiones grupales diarias y consulten con Juan de la Luz sobre decisiones personales, incluyendo relaciones sentimentales o asociaciones laborales.

En algunos casos, según denunciantes consultados por el diario nacional, se han producido aislamientos de familiares o amigos que cuestionan la metodología.

“No fue el proceso por el cual esta amistad se quedó en el pasado y sí porque elegí tomar consciencia de quien soy para amarme más a mi misma y en esta medida construir amistades verdaderas, ya no desde la carencia y del control, y sí desde el amor, amistades que le dan al otro la posibilidad de ser y sobretodo, que no juzgan (sic)”, fue uno de los mensajes que recibió una denunciante por parte de su amiga después de ingresar al grupo de Juan de la Luz.

Así operaría la Metodología Cuántica, un grupo que mezcla sanación espiritual con dinámicas de control y elevados costos - crédito Juan de la Luz/Facebook

También se ha reportado que emprendimientos y proyectos personales de los seguidores son renombrados para reflejar su vínculo con el líder espiritual, quien se presenta como fuente de prosperidad. “Yo no caí en el cuento porque ya había ido a un retiro cristiano con estrategias similares”, señala otro de los testimonios.

Entretanto, Juan de la Luz enfrenta dos procesos judiciales en etapa de indagación: uno por constreñimiento ilegal, interpuesto en Bogotá, y otro por constreñimiento a la prostitución agravado, en Cali. En este último caso, el denunciante afirma que el líder espiritual habría inducido a su familiar, junto con otras personas, a ofrecer servicios sexuales dentro de la estructura de la organización.

“Yo vengo a denunciar por constreñimiento a la prostitución, ART 214 CP al señor Juan Guillermo Gaviria Echeverry y la víctima es mi familiar, la señora Natalia Gómez. En cuanto a los hechos este señor Juan Guillermo se aprovechó de Natalia para inducirla a la prostitución y no solo con mi familiar sino con todas las personas que ingresan a dicha corporación. Y además él se hace llamar maestro de maestros espirituales y esta denuncia se ampliará por mi familiar, ya que ella se encuentra por fuera del país como también otras de las personas afectadas que están dispuestas a denunciar ya que son víctimas del delito por parte de este señor Juan Guillermo Echeverry. Esto es todo”, se lee en el expediente de la denuncia obtenido por Cambio.

La defensa del maestro ha rechazado estas acusaciones y asegura que se trata de intentos por desacreditar su labor. Su equipo niega cualquier tipo de coerción, sostiene que todas las actividades se realizan de manera voluntaria y asegura que las contribuciones económicas responden al deseo de los participantes por apoyar la expansión del método.

Con retiros millonarios y promesas de conexión con dimensiones superiores, Juan de la Luz atrae a miles de seguidores, mientras enfrenta acusaciones legales - crédito Juan de la Luz/Facebook

Varios testimonios dan cuenta de relaciones rotas tras la entrada de familiares o amigos a la Metodología Cuántica. Algunos describen cómo sus conocidos adoptaron discursos repetitivos, alteraron su comportamiento y se alejaron de sus círculos afectivos.

En ciertos casos, los seguidores aseguran que el maestro les transmitió mensajes de seres fallecidos, lo que ha sido interpretado como una estrategia para generar vínculo emocional profundo en momentos de duelo.

Quienes han intentado cuestionar públicamente al líder también relatan haber recibido amenazas legales y presiones para retirar sus publicaciones. La comunidad, según estas fuentes, responde con una defensa cerrada de su guía y desestima cualquier crítica como una forma de “ignorancia espiritual”.