Dani Duke celebró la relación de Altafulla con su mamá en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Karina está ganada”

Dani Duke elogió a Altafulla por el trato hacia su mamá cuando esta lo visitó en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @daniduke/Instagram y Canal RCN

La casa de los famosos Colombia se encuentra en su recta final, y con solo seis participantes comienzan a tomar protagonismo los últimos movimientos de los participantes para, primero, asegurarse un lugar entre los cuatro finalistas y, luego, ganarse el favor del público en los votos, para conocer el ganador de la segunda temporada del programa del Canal RCN.

Para estimular y alentar a los famosos que siguen en competencia para dar un último esfuerzo, estos recibieron la visita de sus familiares más cercanos en la casa estudio, luego de que el Jefe les extendiera a estos la invitación.

La presencia de estos dio de qué hablar por distintos motivos, y una de las visitas más sonadas fue la que recibió Altafulla de su mamá, Rossmery Blanco (o Ross, como la llama cariñosamente el cantante y actor). Debido a que este inició uno de los noviazgos de la temporada con Karina, existía incertidumbre sobre cómo se tomaría su familia esta decisión dentro del juego.

La mamá de Altafulla estuvo entre los seres queridos que visitaron a los participantes en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

Al parecer la madre no ve con buenos ojos dicho noviazgo, porque cuando abordaron el tema Altafulla fue terminante con ella y le dijo, mientras esta hablaba de Karina: “Mírate la cara, tus caras, las conozco. Te agradezco que no las hagas”, evidenciando la incomodidad del momento. Inclusive, Melissa Gate afirmó que no saludó a la madre de Altafulla porque “Hizo caras de como ‘ni te me acerques’”, y prefirió evitar problemas.

Durante las últimas horas se difundieron en redes sociales los momentos del encuentro, en el que los televidentes interpretaron que la mujer no se tomó con buenos ojos la relación con Karina.

Pese a lo anterior, los televidentes reconocieron el respeto con el que Altafulla interactuaba con su madre, aun con desacuerdos de por medio, algo que no dudó en destacar Dani Duke.

Dani Duke elogió al participante por el respeto que mostraba hacia su mamá durante la visita que esta le hizo - crédito @daniduke/Instagram

Destacando que esa era una evidencia de que era un buen hijo, Dani Duke afirmó que eso se vería reflejado en su actitud como pareja, algo que aprovechó para lanzarle un comentario a Karina:

“Amo la relación de Altafulla con la mamá. ¿Qué es ese hombre tan caballeroso? Y por ahí dicen que un buen hijo es un buen novio, es un buen marido, así que Karina está ganada con ese hombre. ¡Me encanta! Es un caballero en todo el sentido de la palabra”, afirmó en sus historias de Instagram.

Dani Duke también habló del “Tío Pacho”

La creadora de contenido no ocultó su asombro y fascinación con el tio de la Toxi Costeña en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @daniduke/Instagram

Otra visita que dio de qué hablar fue Francisco, al que La Toxi Costeña reconoce como el “Tío Pacho” y que la visitó en la casa estudio.

Desde su llegada, este captó la atención de las cámaras y hasta protagonizó las secciones de “El bochinche” y “Las patrulleras de la noche” con La Toxi Costeña y Mateo Varela. Su carisma y su personalidad divertida lo volvieron una sensación entre los televidentes, al punto que algunos usuarios expresaron que “Al Tío Pacho lo dejan un día más y los saca a todos”.

Dani Duke se contó entre las personas sorprendidas con su presencia y personalidad. “Que alguien me explique de donde sacaron al Tío Pacho. O sea, si lo dejan un día más, me volteo con el Tío Pacho. Amo a ese señor. Su energía... me hace reír demasiado”, afirmó en sus historias instantáneas.

Cabe recordar que La Jesuu y Melissa Gate son las únicas con su lugar asegurado en el Top 5. Altafulla, La Toxi Costeña, Emiro Navarro y Mateo Varela tendrán que afrontar la placa de eliminación este domingo 1 de junio para conocer cuál de ellos abandonará la competencia.