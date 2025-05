Roy Barreras reveló anécdota relacionada con Esperanza Gómez: “Ella estuvo en mi cama”

En una entrevista, Roy Barreras contó una particular historia que lo involucró con la actriz para adultos Esperanza Gómez - crédito @roybarreras y @yoesperanzagomez/Instagram

Desde que decidió dedicarse al entretenimiento para adultos y se transformó en una figura de la cultura popular, Esperanza Gómez suele generar divisiones entre los colombianos.

Pese a ello, la caldense consigue causar revuelo, ya sea porque ella misma interviene o aborda aspectos de su vida en el entretenimiento para adultos, o bien por las anécdotas que la rodean.

Un ejemplo de ello se vio con Roy Barreras, que hasta abril pasado fungió como embajador de Colombia en Reino Unido por designación del presidente Gustavo Petro. Tras ocho meses en el cargo, presentó su renuncia irrevocable, afirmando que su intención era presentarse a las elecciones presidenciales de 2026.

Aunque negó tener una candidatura formal, Roy Barreras reconoció estar en proceso de construcción de acuerdos para participar en una eventual consulta presidencial, tras renunciar a su cargo como embajador en Reino Unido - crédito Colprensa

Tras su regreso a Colombia, Barreras fue anunciado como el más reciente invitado de la periodista Eva Rey en su programa de entrevistas en línea, Desnúdate Con Eva. En el adelanto que compartió la presentadora en sus cuentas oficiales, hizo referencia a que venía esperando la oportunidad para entrevistarlo, pero que solo hasta ahora fue posible.

“Después de un año y medio de silencio, porque en la vida diplomática no se puede opinar ni de política, ni de sexo, ni de nada que sea polémico, pues estoy muy contento de poder soltar la lengua aquí”, expresó Roy.

El video pasó a la sección de preguntas rápidas de Eva, destacando el momento en que quiso saber si el exembajador y excongresista prefería a Amparo Grisales o Esperanza Gómez. En ese momento, Roy sorprendió con su respuesta.

“¡Esperanza Gómez estuvo en mi cama! Estuvo en mi casa”, reveló. Sorprendida, Eva preguntó si pudo conocerla en persona, pero Barreras relató que todo sucedió cuando él no estaba en su hogar.

El embajador colombiano en Reino Unido contó la historia que lo une con la actriz para adultos - crédito @des_coneva/Instagram

“Yo no estaba en la casa. Desafortunadamente no estaba. Hace años alguien me pidió tomar unas fotografías en Cali porque tiene un paisaje del Valle del Cauca y tal y no me dijo con quién. Y entonces dije ‘Claro, ve y toma las fotografías’. Un fotógrafo artista, amigo. Cuando vi las fotografías, eran en Playboy y eran de Esperanza Gómez. Le dije ‘Pero invítame, ¡invítame!“, reveló, indicando que por esa anécdota se decantaba por Esperanza, a expensas de la jurado de Yo me llamo.

Cuando le preguntaron si le habían pagado por prestar su casa para la sesión fotográfica, Barreras respondió negativamente. Eva replicó preguntando si no le hizo una sesión “de lo que ella hacía”, a lo que entre risas respondió el político: “Menos. Ahora menos. Estoy felizmente casado”.

Esperanza Gómez reveló millonada que le ofreció un ministro de Colombia para acostarse con ella

La actriz de contenido para adultos se refirió a la millonaria oferta que recibió de un político para pasar la noche con él - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

Las historias de la actriz con personalidades de la farándula y la política son de todo tipo, y en julio de 2024 sorprendió al revelar que recibió una oferta económica considerable para pasar la noche con un ministro.

Así lo hizo saber durante una entrevista en La Red Viral. “La última propuesta que recibí, de este tipo, fue de 10.000 millones de pesos por irme a la cama con un personaje. Empezó con una cifra absurda y yo le dije: ‘Yo no ofrezco servicios privados, siempre lo hago para la industria del entretenimiento (para adultos) frente a una cámara’...”, explicó.

Aunque no quiso revelar la identidad de la persona que le hizo la oferta, la caldense no pudo evitar poner en duda si iban a darle todo ese dinero para cumplir la fantasía, a tal punto que ni siquiera estuvo dispuesta a negociar.

“Es un personaje que, no voy a decir el nombre, es el ministro de algo en Colombia. Y ante los medios públicos son de ese tipo de personajes que, constantemente, están atacando la prostitución, la pornografía, etc. Son los que más dinero ofrecen para irse a la cama con uno", reveló. "Son personas que manejan una doble moral y tienen una cara, la verdadera, que es la que conocen las personas más cercanas y la que, normalmente, le muestran al público".

Tomando en cuenta la oferta que recibió, Esperanza puso en duda el origen del dinero con el que le hubiesen pagado, en caso de que aceptara la oferta.

“La mayoría de los ministerios, es algo de tradición en nuestro país y a nivel mundial, no en todos los países, pero en muchos países se roban los presupuestos de los ministerios (...) Esa fue la respuesta que le di: ‘¡Qué bonito es negociar con los presupuestos que se roban de todos los colombianos que pagamos impuestos! Esa plata, con la que usted se quiere acostar conmigo, es la plata del pueblo colombiano, no es suya...’. No me volvió a responder, me bloqueó“, declaró.