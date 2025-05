Carlos Carrillo denunció que subcuenta de variabilidad climática de la Ungrd está vacía: “No se ha entregado un solo peso”

El director de la Ungrd informó que la entidad tiene más de $400.000 millones para adelantar un plan de acción para emergencias - crédito Ungrd

La situación fiscal en Colombia sigue generando problemas en todos los sectores. El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, informó que no hay recursos suficientes para garantizar la atención de ciertas emergencias en el país.

Su advertencia surgió en medio de una rueda de prensa sobre la temporada de ciclones en Colombia, que inicia el 1 de junio de 2025. Hay un 60% de probabilidad de que la temporada, que se extiende hasta noviembre, sea más intensa de lo habitual. Las zonas del país con mayor exposición a los ciclones son La Guajira y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Además, se pueden presentar inundaciones, avenidas torrenciales, vendavales y movimientos en masa en los departamentos de Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y Chocó.

No hay suficientes recursos para la gestión del riesgo

No obstante, estas situaciones, que ya son de conocimiento de las autoridades ambientales y de gestión del riesgo, suponen un gran problema para el país, debido a que no hay recursos para afrontar las consecuencias de la variabilidad climática en Colombia.

Hay un 60% de probabilidad de que la temporada, que se extiende hasta noviembre, sea más intensa de lo habitual - crédito Colprensa

Carrillo aseguró que el presupuesto asignado tanto a la Ungrd como a otras entidades como el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) resulta insuficiente, especialmente en lo relacionado con la investigación, el conocimiento del riesgo y la mitigación. Afirmó que la ley faculta a la Ungrd para responder ante emergencias, pero su actuar tiene una seria limitación presupuestal.

El funcionario relacionó el déficit con el modelo de privatización del conocimiento implementado en Colombia en las últimas décadas, criticando la falta de inversión estatal en esta área. “El Estado, en lugar de invertir, de robustecer sus institutos de conocimiento, prefiere gastarse la plata en otras cosas”, aseveró.

Asimismo, se refirió a la gestión de recursos extraordinarios frente a emergencias. Recordó que en 2023, durante la gestión del entonces director Olmedo López, que incurrió en actos de corrupción, la entidad recibió $1,6 billones luego de que hiciera una declaratoria de desastre nacional. Luego, en noviembre de ese año, el gobierno creó una subcuenta especial dentro del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo para atender la variabilidad climática, pero, aseguró Carrillo, esos recursos hasta la fecha no han sido desembolsados.

Carlos Carrillo denunció que la subcuenta del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo para atender la variabilidad climática está vacía - crédito Luisa González/Reuters

“Esos recursos de la declaratoria de variabilidad climática no se han entregado. No se ha entregado un solo peso de esa declaratoria y eso compromete recursos no solamente para la Ungrd, sino para el resto de sectores”, precisó el servidor público.

Según detalló, la Unidad dispone de $423.0000 millones dentro del presupuesto actual para cumplir con el plan de acción frente a la crisis climática, aunque advirtió que esos fondos podrían ser insuficientes en los próximos meses, dada la frecuencia y magnitud de los eventos climáticos extremos que se pueden presentar en el territorio nacional. Incluso, aseguró que la entidad y otros sectores pueden quedar desfinanciados antes de finalizar el 2025.

“Nos está poniendo en unos aprietos fiscales muy importantes (…). Apenas vamos a llegar a la mitad del año y podríamos quedarnos desfinanciados en los próximos meses, porque, si bien no podemos ver el futuro, es altamente probable que siga habiendo eventos que nos van a dejar así, con la olla absolutamente raspada”, aclaró.

Carlos Carrillo pidió al Ministerio de Hacienda y al presidente Gustavo Petro destinar recursos a la Ungrd y otros sectores - crédito Ungrd/iSock

Recalcó que ya solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el desembolso del dinero requerido, pero que su respuesta fue poco alentadora: “No hay plata”. En consecuencia, hizo un nuevo llamado a la cartera y al propio presidente Gustavo Petro para que liberen los recursos comprometidos y eviten así que la gestión del riesgo en el país se vea gravemente afectada.