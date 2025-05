Petro revela que presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, también fue incluido en lista de interceptaciones

Ricardo Roa y Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X

El presidente Gustavo Petro reaccionó en su cuenta de X (antes Twitter) a la publicación de una lista de 70 funcionarios de Ecopetrol que habrían sido objeto de un procedimiento de retención y preservación de comunicaciones e información digital y física. En su mensaje, el mandatario expresó:

“Muy chistoso. En la lista de personas para interceptar por la firma norteamericana aparece el presidente Ricardo Roa. Pero a @semana no le importa el hecho”, escribió el presidente colombiano en X.

El documento conocido en primicia por la Revista Semana, identificado como “confidencial” y fechado el 26 de diciembre de 2024, fue firmado por Alberto José Vergara, director corporativo de cumplimiento de Ecopetrol.

Este memorando solicitaba conservar sin alteraciones ni destrucción cualquier dato relacionado con actividades contractuales y corporativas de interés para la compañía. La medida aplicaba sobre correos electrónicos, documentación física, soportes digitales y dispositivos tecnológicos, tales como computadores, celulares y tabletas.

En la directriz se especificaba que “se garantice que no se pueda alterar, borrar o destruir cualquier tipo de información relacionada con los asuntos mencionados”, lo cual incluía “contratos, actas, correspondencia, registros financieros, notas, apuntes, borradores de cualquier documento relevante, etc.”

Entre los nombres incluidos en la lista de destinatarios de esta instrucción aparecían Luis Alberto Zuleta, miembro de la junta; Rafael Ernesto Guzmán Ayala, vicepresidente Ejecutivo; Nicolás Azcuénaga Ramírez, vicepresidente de Nuevos Negocios; Fabio Ortega, gerente de Nuevos Negocios de Hocol; y Alberto Enrique Consuegra, vicepresidente ejecutivo operativo. También figuraban Elsa Jeanneth Jaimes, responsable de Costa Afuera; Germán González, secretario general; Vicky Rocío Vélez Rodríguez, vicepresidenta de Exploración en Hocol; Benjamín Fernández, gerente de proyectos; Alexander Cadena, presidente de Cenit; Pilar Marulanda, encargada de recursos humanos en Cenit; y Julio Corredor, gerente de cumplimiento de esta misma filial.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, se comunicó con el medio y aseguró:

“Jamás le di una instrucción a Vergara para esta labor. Yo mismo fui víctima de ese procedimiento. No ordené esas interceptaciones. Informé a la junta directiva del mismo”.

Según fuentes citadas por Revista Semana, el proceso fue asociado con la revisión de un contrato firmado con la firma Covington & Burling LLP por un monto cercano a los 5 millones de dólares. La razón oficial del convenio habría sido modificada posteriormente, enfocándose en la inspección de comunicaciones internas, según afirmaron integrantes del equipo directivo.

Este caso se suma a otras controversias en las que se ha visto involucrado Ricardo Roa. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, denunció ante la Fiscalía a Roa y a Nicolás Alcocer, hijo adoptivo del presidente Petro, por presunta injerencia indebida en contratos relacionados con la empresa Central Hidroeléctrica Urrá S.A.

La denuncia se basó en información recibida a través de WhatsApp, en la que se señalaba a Roa y a Alcocer de ejercer presiones indebidas para favorecer a aliados cercanos interesados en la adjudicación de contratos.

Además, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación formal contra Roa por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Se investigan posibles ingresos de recursos de origen cuestionable, así como también una presunta violación de topes monetarios y la transparencia en la rendición de cuentas.

Roa también ha sido criticado por la contratación de su pareja en distintas entidades del Estado, lo que ha sido visto como un posible caso de nepotismo. Durante su gestión en la Empresa Energía Honduras (EEH), Roa tuvo una fuerte confrontación con el gobierno hondureño, lo que culminó en una demanda internacional por 805 millones de dólares. Este conflicto se debió a desacuerdos sobre la gestión y los resultados de la empresa.

En noviembre de 2024, Roa desmintió acusaciones en su contra y su posible renuncia. Aseguró que, desde que ejerció como gerente de campaña de Gustavo Petro, ha habido “una persecución” contra el Gobierno. Además, afirmó que “todos los seres humanos” tienen derecho a la presunción de inocencia y que no va a renunciar a su cargo en la presidencia de la compañía.

El presidente de Ecopetrol también señaló que “ha sido objeto de persecuciones y calumnias” y que estas tienen el objetivo de “desestabilizar con ello los actos y decisiones de las compañías que conforman Ecopetrol”. En la misma entrevista desmintió estar involucrado en un caso de corrupción que, de acuerdo con la agencia Efe, también involucraría a su pareja.

Sobre la pareja del presidente de Ecopetrol, Julián Caicedo, la agencia Efe conoció que es acusado de influir en la toma de decisiones de la empresa. Sin embargo, Roa aseguró que Caicedo “no tiene poder (en Ecopetrol), no lo ha tenido y no lo va a tener”, refiriéndose a que él no hace parte de los procesos de contratación o vinculación de la empresa.

“Venimos tocando intereses ocultos, profundos, impactando mafias que han querido vivir de forma ilegal de los servicios y actividades de Ecopetrol, que han venido afectando a la compañía y a sus asociados”, señaló Roa.

La situación actual de Ecopetrol y las investigaciones en curso generan incertidumbre en torno a la gestión de la empresa y su liderazgo. Se espera que las autoridades competentes esclarezcan los hechos y determinen las responsabilidades correspondientes.