Petro no reconoció el fracaso del paro nacional que convocó para apoyar la consulta popular: “Una huelga no es una manifestación”

El presidente Petro se desligó de las marchas que convocó luego de que no aglomeraran una gran cantidad de personas Luisa González/Reuters

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre las movilizaciones convocadas del paro nacional, que tuvieron lugar el miércoles 28 de mayo de 2025. A pesar de las expectativas generadas, la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, no logró llenarse, y la baja participación también se evidenció en otras ciudades del país.

Cabe destacar que las centrales obreras habían estimado que más de cuatro millones de personas se sumarían a las protestas, pero la realidad estuvo lejos de alcanzar esa cifra.

Ante la baja asistencia a las movilizaciones para apoyar la consulta popular y otras de las reformas que busca instaurar el Gobierno nacional, hubo una ola de comentarios por parte del sector de la oposición.

Así las cosas, el gobernante de los colombianos utilizó sus redes sociales para salir al paso a los comentarios y distanciarse de las manifestaciones que no tuvieron el impacto que se esperaba. De igual manera, evitó calificar la movilización como un fracaso y ofreció una reflexión sobre la naturaleza de las manifestaciones y las huelgas.

El presidente de la República habría impulsado a los colombianos a salir a las calles para apoyar la consulta popular - crédito @petrogustavo/X

“Toca que alguien dé unas clases de ciencia política. Una huelga no es una manifestación. La convocatoria a la huelga no puede ser más que de las organizaciones trabajadoras. Las manifestaciones las puede convocar cualquier ciudadano(a), incluido el presidente”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

A la par, el primer mandatario envió un duro mensaje al presidente del Senado de la República, Efraín Cepeda que, a su juicio, instaurar la consulta popular vía decreto era una acción autoritaria y contraria a la Constitución Política, por lo que aseveró que denunciará a Petro ante el Consejo de Estado si llega efectuar dicha decisión.

“Es una violación a la autonomía de los poderes públicos. No solamente el legislativo, sino el poder judicial, porque si alguien no está de acuerdo, debe ir hasta los jueces y ellos son los que toman la decisión, no de un solo plumazo. Si ellos quieren hacerlo, pues nosotros sí acudimos al Consejo de Estado y estoy seguro de que le tumban eso, por arbitrarios”.

Frente a las palabras del líder político del Partido Conservador, Petro afirmó que Cepeda fue el encargado de avalar el presunto fraude en la votación de la consulta popular 1.0.

El presidente sostuvo que deberían investigar a legislador por sus acciones en la votación del mecanismo de participación ciudadana - crédito @petrogustavo/X

“¡Ay! Efraín Cepeda, hiciste fraude, y eso tiene una instancia competente para resolverlo: la justicia”, indicó Petro.

A su vez, sostuvo que el presidente del Senado es el principal responsable de la situación social que se vive en las calles del país al hundir el mecanismo de participación ciudadana. “Esta tensión social que vive el país, tiene su origen en ese fraude”.

A los alegatos del presidente se sumó el ministro del Interior, Armando Benedetti que afirmó que el jefe de Estado si podría sacar la consulta vía decreto, además de que tendrá un plazo de ocho días, del 2 al 9 de junio, para firmar el decreto que convocará al pueblo colombiano a participar en una consulta popular sobre las 16 preguntas iniciales propuestas. Para el alto funcionario, este proceso se encuentra en análisis para determinar la mejor fecha de su realización, aún no existe un borrador del decreto.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que el jefe de Estado sí podría sacar la consulta vía decreto - crédito Colprensa; montaje Infobae Colombia

“La ley dice que en los ocho días siguientes se puede firmar ese decreto, entonces en esos días se estudiará la propuesta para expedirlo. Por ahora, no tenemos ningún borrador, pero estamos analizando cuál sería la mejor fecha para hacer dicha convocatoria”, aseguró.

Así mismo, reafirmó que la opción sería válida si el Congreso de la República no se pronuncia antes del 1 de junio. En ese sentido, el presidente estará facultado para emitir un decreto que permita la convocatoria del mecanismo. Benedetti explicó que la primera consulta sigue vigente debido a la falta de pronunciamiento del Senado.

“El 1 de junio se termina el plazo que tiene el Congreso para pronunciarse por ley, así que se puede convocar por decreto y así se va a hacer”, señaló el ministro Benedetti.