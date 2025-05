Las acciones legales que Rafael Santos, hijo de Diomedes Díaz, tomaría contra ‘La Doctora’: “Objetivo, destruir mi imagen”

En respuesta a las declaraciones de Betsy Liliana, Rafael Santos ha adoptado una postura firme y ha advertido sobre posibles acciones legales - crédito montaje @diomedesdiazvive / Instagram

Rafael Santos Díaz, reconocido cantante colombiano de vallenato e hijo del legendario Diomedes Díaz, se encuentra en el centro de una controversia familiar que ha captado la atención pública.

Según declaraciones recientes, el artista acusó a Betsy Liliana González, conocida como “La Doctora” y exesposa de su padre, de haber tenido un papel conflictivo en la vida del fallecido cantante.

Las afirmaciones desataron una serie de intercambios que reavivaron tensiones familiares de larga data.

El conflicto se originó luego de unas declaraciones de Rafael Santos en una entrevista, donde insinuó que Betsy Liliana habría impedido el acceso de los hijos de Diomedes a su padre en algún momento. Además, el cantante hizo referencia a un supuesto episodio de agresión que involucraría a González y al propio Diomedes Díaz. “Había una que no nos dejaba entrar a ver a mi papá, pero te voy a decir una cosa: con esta me desquito, que la que lo dejó a él fue esa misma, y no fue por chuzo, porque casi que se lo borra”, expresó Santos, en una clara alusión a la exesposa de su padre.

Betsy Liliana González, que fue una figura importante en la vida de Diomedes Díaz y madre de tres de sus hijos, no tardó en responder a las acusaciones. González, conocida por el apodo que le dio el propio Diomedes inspirado en su canción La Doctora, contraatacó con una declaración que intensificó aún más la disputa. Según sus palabras, el propio Diomedes habría tenido una relación sentimental con la esposa de Rafael Santos, una insinuación que el cantante considera un intento de dañar su reputación y la de la familia.

La respuesta del Rafael Santos

En respuesta a las declaraciones de Betsy Liliana, Rafael Santos adoptó una postura firme y advirtió sobre posibles acciones legales. “Conmino formalmente a la señora Betsy Liliana González a abstenerse de repetir estos actos denigratorios. La hago directamente responsable por cualquier perjuicio a mi integridad personal y familiar que se derive de dichas acciones. De persistir en esta campaña de desprestigio, iniciaré las acciones legales que correspondan, allegando denuncia a la Fiscalía General de la Nación”, afirmó el cantante, con lo que dejó claro que no permitirá que las acusaciones afecten su imagen pública.

Con la publicación del comunicado, Santos acompañó el post con un mensaje de agradecimiento: “Les doy gracias a todos mis queridos seguidores, amigos, cercanos y familiares por la solidaridad que me han aportado en este ataque desmesurado, ataque del cual he sido víctima, carente de pruebas! ¡Y con un objetivo de pretender destruir mi buen nombre, carrera de más de 25 años y que también atenta con la buena honra e imagen de mi señora esposa ¡Deseo aclarar que jamás me he metido con esta señora ni con ninguna otra mujer! ¡Por lo tanto, me debo de defender cabalmente para desmentir todas estas patrañas que se ha venido realizando en mi contra! Y sin razones y sin fundamentos”, concluyó.

La disputa pone de manifiesto las complejas dinámicas familiares que rodean a las figuras públicas, en especial, en el caso de un ícono como Diomedes Díaz, cuyo legado sigue siendo motivo de controversia años después de su fallecimiento. La figura de Diomedes, conocido como uno de los máximos exponentes del vallenato, continúa generando interés y, al mismo tiempo, conflictos entre quienes formaron parte de su vida personal y artística.

El enfrentamiento entre Rafael Santos y Betsy Liliana González no refleja también el impacto que el legado de Diomedes Díaz sigue teniendo en la vida de sus descendientes. Mientras las acusaciones cruzadas continúan, el público permanece atento al desarrollo de esta polémica que involucra a dos figuras estrechamente ligadas al folclor vallenato.