Esta fue la millonaria cifra que tuvo que pagar Epa Colombia por los daños que ocasionó al sistema Transmilenio en 2019

La influenciadora "Epa Colombia" fue condenada por instigación a delinquir con fines terroristas por difundir un video dañando instalaciones de TransMilenio - crédito 123RF e Inpec

Daneidy Barrera, conocida en el mundo digital como Epa Colombia, ha hecho frente a una cuantiosa suma destinada a reparar los daños ocasionados al sistema de transporte masivo Transmilenio durante las protestas de 2019 en Bogotá.

La influencer, quien actualmente cumple una pena intramural, ha realizado pagos que alcanzan un total de 57 millones de pesos, como parte de un acuerdo con las autoridades capitalinas.

De acuerdo con información de Noticias RCN, el medio tuvo acceso exclusivo a los detalles de la negociación entre Barrera y las entidades responsables de gestionar las reparaciones.

De esta cifra total, cincuenta millones de pesos se entregaron a la aseguradora vinculada con el sistema de transporte, mientras que siete millones se destinaron a Recaudo Bogotá, empresa encargada de la operación y administración del recaudo en Transmilenio.

La influencer pidió al juez de ejecución de penas que considere su situación y le otorgue la oportunidad de realizar trabajo social y pasar tiempo con su hija - crédito Más allá del silencio con Rafael Poveda/YouTube

No obstante, estas sumas no representan el cierre definitivo del caso. Actualmente, Epa Colombia mantiene conversaciones con Transmilenio para establecer otro pago adicional que cubra la reparación integral de los daños causados durante las manifestaciones. Este proceso refleja el compromiso de la empresaria con asumir las responsabilidades legales y económicas derivadas de sus acciones en aquel contexto.

En enero de 2025, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra Barrera por los daños generados en la estación Molinos de Transmilenio, ubicada en el sur de la ciudad.

Durante la audiencia correspondiente, se reveló que Transmilenio exige a la empresaria una suma mucho mayor, cercana a los 467 millones de pesos, como compensación por las afectaciones ocasionadas en 2019.

Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como 'Epa Colombia', dio una nueva entrevista desde El Buen Pastor de Bogotá, donde se encuentra recluida desde el 30 de enero de 2025 - crédito Revista Semana/captura de pantalla

“Entonces que me cobraran no 3000, ni 7000, ni 20.000 millones, sino me cobraran lo justo, lo que realmente yo dañé, que fueron tres vidrios y que estoy dispuesta a pagar para resarcir el daño que yo cometí. ¿Su Señoría? ¿Son alrededor de 600 a 700 millones de pesos que me parece una suma extraordinaria? Yo sí deseo conciliar, yo estoy muy arrepentida, yo sí quiero pagar, pero me parece un monto muy alto”, dijo.

Este monto refleja el impacto que tuvieron las acciones de Barrera sobre la infraestructura y operación del sistema de transporte masivo. Las afectaciones no solo implicaron costos económicos, sino también generaron inconvenientes para miles de usuarios que dependen diariamente de este servicio.

Así fue el ataque de Epa Colombia a la estación

Epa Colombia fue condenada a cinco años de prisión por las autoridades - crédito @AdrianMaSarabia/X

En la grabación, también se ve a Epa Colombia destruyendo parte de las instalaciones de la estación Molinos, ubicada en el sur de Bogotá, utilizando un martillo.En primer lugar, golpea las puertas de la estación, seguido por la destrucción de un torniquete, al que deja un gran agujero. Finalmente, rompe la pantalla utilizada para consultar el saldo de las tarjetas.

Durante los actos, Epa Colombia expresa en el video: “Siempre miran lo malo mío, nunca miran lo bueno. Mientras algunos están saqueando los negocios, que pueden ser de su mamá, de su papá o de algún familiar, yo estaba destruyendo lo que era del Estado. Sé que tampoco está bien hecho, pero es una de las formas en las que el pueblo se puede manifestar sin pasar desapercibido. Este video tal vez lo van a volver viral”.

La creadora de contenido también muestra momentos en los que ciudadanos se acercan a pedirle fotos. Además, agrega: “Amigas, yo sé que tal vez alguna de sus familias trabaja con el Estado y tienen que recoger esto, pero, ¿saben qué? El Estado debe invertir los millones que nos roban a nosotros para recuperar todo lo que estamos dañando”.