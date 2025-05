Sofía Vergara reveló el requisito indispensable que debe tener el hombre que salga con ella: no solo debe ser atractivo y exitoso

La chequera sería la debilidad de Sofía Vergara para que un hombre logre llamar su atención, además de un atractivo físico - crédito @sofiavergara/IG

Sofía Vergara es una actriz y empresaria colombiana que ha alcanzado reconocimiento mundial gracias a su participación en producciones de Hollywood, como Modern Family, Griselda y otras producciones.

Su carrera inició como modelo y presentadora de televisión en el país, antes de dar el salto a la actuación en Estados Unidos, donde se consolidó como una de las figuras latinas más exitosas.

Pero la barranquillera no solamente llama la atención por su talento en la gran pantalla y como jurado en Americas Got Talent, pues su vida amorosa también ha sido objeto de deseo, desde que terminó su matrimonio junto a Joe Manganiello.

Después de esto, la Toti estuvo involucrada con un reconocido cirujano estadounidense y con el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton; sin embargo, recientemente la vieron con un hombre más joven que ella en el GP de Mónaco.

Sofía Vergara reveló qué debe tener el hombre que sale con ella además de una buena apariencia física - crédito @fallontonightbts/Instagram

Su habilidad para combinar la carrera artística con los negocios la ha convertido en un referente para mujeres emprendedoras en todo el mundo.

Por eso, en unas recientes declaraciones en el programa Today el 14 de mayo generó todo tipo de reacciones al revelar los requisitos que necesita un hombre para poder compartir junto a ella y no es precisamente su atractivo físico lo que más le importa.

Según explicó la actriz: “Quiero lo básico, como salud, alguien que me quiera, alguien alto y guapo”, dijo sin rodeos. Pero realmente lo que llamó la atención de los que vieron su entrevista fue lo que añadió después, pues si bien la apariencia física es un plus, el dinero es aún más importante: “Quiero a alguien que tenga tanto dinero como yo o más, porque si no, es una pesadilla. Terminan resentidos contigo”.

Sofía Vergara vistió de Celia Kritharioti en la fiesta de los Óscar - crédito @sofiavergara/Instagram

Esta no es la primera vez en que la colombiana deja claro que lo más importante es el dinero, aunque estas declaraciones las diga cargadas de su buen sentido del humor, pues cuando se conoció de su separación con Joe Manganiello en una entrevista le preguntaron a Sofía que era lo más la hacía feliz en su vida.

La Toty fue una de las invitadas al pódcast ‘A solas’ de la comunicadora Vicky Martín Berrocal en España, donde habló de ese placer culposo. En medio de una conversación en el lujoso hotel Four Seasons de Madrid, surgió el interrogante de “¿Qué necesita Sofía Vergara para ser feliz?”. La charla, que tuvo un enfoque sobre el amor, el trabajo y ciertos aspectos de la vida que nos hacen felices en la cotidianidad, la barranquillera respondió sonriente y sin titubeos.

Su primera respuesta fue “el dinero, me encanta”, mientras esbozaba una sonrisa en su rostro frente a la diseñadora española. Aseguró que no solamente es necesario para poder comprar sus artículos de lujo, sino “también para ayudar, para poder crear, para ser una mujer independiente […] no digo que no se pueda ser feliz sin dinero, lógicamente sí, pero es mucho más fácil cuando se tiene”.

Sofía Vergara reveló que el dinero es lo que más le gusta, es lo que la hace "feliz" - crédito @clipsssviralesss/TikTok

Posteriormente, indicó que gracias a su trabajo “no le debo nada a nadie, no le debo dinero a nadie […] el amor se necesita, la familia, los amigos, la comida, todo eso”, pero para la actriz es fundamental el dinero.

Y es que la reconocida actriz colombiana, tiene una fortuna estimada en 180 millones de dólares, según reportes de prensa. Esta cifra se debe a su exitosa carrera en la actuación, donde ha participado en series como “Modern Family” y películas, además de sus negocios y patrocinios. Sumado a esto, recientemente lanzó su propia marca de café colombiano llamado Dios mío Coffee.