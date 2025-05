Problemas en la Dian harán que el Gobierno Petro deje de recaudar una millonada en impuestos

El Gobierno Petro ha tenido que hacer diferentes recortes en el PGN para cumplir las metas fiscales - crédito Colprensa

Recientemente se conoció que la actualización del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se llevará a cabo el 13 de junio. Con miras al evento, que apunta a ser uno de los más importantes del año, el equipo de Investigaciones Económicas (IE) del Banco de Bogotá evaluó el supuesto de ingresos tributarios.

Según este, en febrero, con la actualización del Plan Financiero (PF), el Gobierno se trazó la meta de alcanzar un recaudo bruto de impuestos de $324 billones para 2025, 21% más que en 2024 ($255 billones). En tanto, la previsión de recaudo neto, aquel que excluye las devoluciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y el recaudo por títulos de devolución de impuestos (tidis), sería de $298,8 billones. Al final, este último supuesto es el más importante en la medida que son los recursos que efectivamente recibe la Nación por concepto de impuestos.

La entidad explicó que, dado que el recaudo tributario tiene un alto componente estacional, la información a abril permite anticipar que la meta del PF no se cumplirá. De hecho, el ministro de Hacienda, Gérmán Ávila, lo confirmó. El 21 de mayo, en el Congreso de la República, el funcionario declaró que el crecimiento del recaudo no sería del 21% sino algo más cercano a 14%, es decir, $20 billones por debajo de la previsión inicial.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, confirmó que el recaudo tributario no alcanzará la meta estipulada para 2025 - crédito Luisa González/Reuters

La cifra, si bien es más realista, aún dista de estimaciones de entidades como el Comité Autónomo de Regla Fiscal (Carf), que espera un faltante de $34 billones. Para IE, el desfase sería cercano a $27 billones.

Dian sigue sin cumplir las metas de recaudo

“En agosto del año pasado, cuando el Gobierno radicó el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025, el supuesto de recaudo tributario de la Dian fue de $315,4 billones. En aquel momento, se alertó que los ingresos podrían sorprender a la baja a la Nación en $40 billones si el Congreso no aprobaba la ley de financiamiento, la Dian no cumplía su ambiciosa meta de recaudo y/o si la economía no mostraba un ritmo de crecimiento acorde a las expectativas del Gobierno”, recordó el banco.

Desde aquel entonces, según el mismo, todo parece indicar que el faltante en ingresos frente al Presupuesto General de la Nación (PGN) será de $43,6 billones, peor de lo que incluso alcanzó se alrtó. Y es que, teniendo en cuenta que en la actualización PF (febrero), el Gobierno ajustó a la baja su expectativa de ingresos por recaudo en $16,6 billones, pero para IE, en el MFMP, debería hacerse una nueva revisión la baja en cerca de $27 billones para sincerar del todo las cuentas.

Dos factores que explican la situación

Puntualizó que el escenario expuesto estaría explicado por dos factores:

El primero, que el supuesto de recaudo incorporado en el PF, efectivamente, está alejado de la realidad económica del país.

El segundo, algo más novedoso, es que el monto de devoluciones y recaudo de tidis de la Dian en lo corrido del año ha sido atípicamente alto.

La Dian ha tenido dificultades en sus servicios informáticos en lo que va de mayo de 2025 - crédito Dian

En el primer caso, se destaca que el crecimiento del recaudo se centra en segmentos con poca relevancia mientras que, en los grandes, como IVA y/o renta (73% del recaudo), el resultado es modesto.

“En el primer trimestre, mientras el recaudo bruto creció 6,8%, el de renta cayó 2,1% y el de IVA creció solo 7,3%. En renta, si bien la economía ha repuntado, los sectores que realizan altos aportes a las arcas del Estado (minería, industria, comercio y financieros – 61% recaudo renta jurídica) no han vivido una dinámica tan favorable. En 2024, mientras la economía creció 1,6%, la minería se contrajo 5%, la industria 2% y el comercio y el financiero crecieron apenas 1,4% y 0,4%, respectivamente”, indicó IE del Banco de Bogotá.

Asimismo, reconoció que en el inicio de 2025, mientras la economía creció 2,7%, el minero retrocedió 5% y la industria creció apenas 1,3%. Respecto al alto gasto de los hogares, al ser en sectores informales como recreación, afectó el recaudo de IVA. Así, la mayor dinámica se dio por el rubro externos que pesa 17% y otros con peso inferior a 5%.

Lo que le falta al recaudo tributario

Frente al segundo factor, cálculos de IE muestran que, mientras entre 2010 y 2024 las devoluciones y el recaudo de tidis fluctuaba entre $0,5 billones y $5 billlones en el primer cuatrimestre (a precios de 2025), este año las devoluciones fueron de $9,8 billones. Esto, por ejemplo, explica que, mientras el recaudo bruto está cumpliendo las metas del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), en el recaudo neto hay un faltante de $3.9 billones. Además, indica que las devoluciones sorprendieron de forma negativa la Nación.

Muchos contribuyentes se demoraron en hacer devoluciones a la Dian en 2024 - crédito IE Banco de Bogotá

Acá, información anecdótica indica que algunos contribuyentes presentaron retrasos en sus devoluciones al cierre de 2024 y solo hasta 2025, la Dian les liberó los recursos: “Esto sugiere que, posiblemente, otra de las estrategias utilizadas por el Gobierno para que el déficit fiscal de 2024 no fuese superior al -6.7% del PIB observado, fue demorar las devoluciones. No obstante, en 2025 se está viviendo el efecto negativo de haber aplicado dicha práctica”.

Recaudo de impuestos de la conmoción interior

Distante del Confis, pero reconociendo los cambios en el calendario tributario (pago de renta de personas jurídicas ya no inicia en abril como antes), para IE el faltante del recaudo neto a abril no es de $3,9 billlones, sino de $8 billones. Con esto, se proyecta que, para todo 2025, el faltante sería de $27 billones, donde los factores de actividad y devoluciones explicarían $26 billones, mientras que $1 billón adicional se explicaría por la ambiciosa meta de recaudo de impuestos de la conmoción interior que se trazó en $3 billlones y sería más bien de $2 billones.

Con este panorama, si bien la iniciativa de ajustar a la baja el supuesto de gasto en $20 billones (como adelantó el ministro Germán Ávila) de la Nación es más realista, para IE es insuficiente. Con este desbalance en ingresos y con las pocas intenciones del Gobierno de ajustar el gasto, queda claro que el déficit en 2025 será elevado.