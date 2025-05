Petro recordó que empleados tienen derecho a asistir a marchas contra hundimiento de su consulta popular

Gustavo Petro cuestiona a Ecopetrol por una supuesta falta de pago de impuestos, que impacta los programas sociales de su administración - crédito Colprensa

En último consejo de ministros que lideró el presidente de la República, Gustavo Petro, en la noche del martes 27 de mayo, el mandatario recordó, como lo había hecho previo a jornadas de movilización social anteriores, que el deber de los empleadores era el de permitir que los trabajadores salgan a manifestarse porque era un derecho que les garantiza la Constitución Política de 1991 que rige a Colombia en la actualidad.

Su afirmación se dio bajo el contexto de la convocatoria que, según él, llevaron a cabo las centrales obreras para protestar contra el hundimiento en el Senado de su propuesta de una consulta popular, con la que esperaba refrendar buena parte de la reforma laboral que archivaron en el Congreso a mediados de marzo.

“Ante estos hechos han propuesto un paro nacional para mañana y pasado mañana. La posición del Gobierno al respecto es que, de acuerdo con la Constitución nacional, el pueblo de Colombia o cualquiera de sus sectores tiene derecho a la huelga, dice el artículo 56″, recordó el mandatario durante la reunión con su gabinete.

Seguido el jefe de Estado leyó el contenido del mencionado apartado de la carta magna y destacó que había algunas excepciones que era el caso de los trabajadores que laboran con “servicios públicos esenciales” que explicó “cosas que no deben parar porque de ello depende la vida humana”.

El presidente de la República, Gustavo Petro, estuvo desde Barranquilla, donde empezó a promover la consulta popular 2.0

Luego reiteró que por esa razón los empleadores tenían que permitirle a los trabajadores salir a las calles, si decidían hacerlo.

“La huelga es un derecho por tanto. Ahora hay deberes. Entonces, ¿qué van a hacer mañana un señor comerciante, de la tienda, del restaurante, de la escuela pública o privada que están preocupados? Si sus trabajadores, hombres o mujeres deciden salir al paro, se les respeta. Ese es el deber del empleador, el derecho del trabajador, si quiere salir o no. Es libre, nadie lo debe obligar", afirmó.

Agregó que los empleadores no pueden constreñir a las personas que quieran participar en las jornadas de movilización y menos amenazarlos con despidos.

“El patrón, la patrona debe permitirlo, debe es un deber. No que la va a echar. ¡No! Esta es la democracia. Si es un derecho del trabajador, el deber es permitirlo. Deber incluso para los funcionarios públicos, para nosotros, para la Fuerza Pública", afirmó.

(Crédito: Presidencia de la República)

No obstante, volvió a llamar a que las jornadas de protesta ciudadana se lleven en calma en todo el territorio nacional, y así como espera que los miembros de la Fuerza Pública garanticen el derecho a la protesta, esperaba que lo manifestantes salieran a las calles sin perpetrar hechos de violencia.

“No se le quitan los ojos al que protesta, no se le llama terrorista y se le mete en la cárcel. Al que protesta no se le mata. El que libremente ha escogido ese derecho, entonces también tiene un deber que es el de no afectar a los bienes comunes: la propiedad pública, los edificios públicos y los derechos de los otros”, conminó el mandatario.

Las centrales obreras de Colombia y sindicatos convocaron movilizaciones para el 28 y 29 de mayo, en medio de nuevas jornadas del paro nacional - crédito @cutcolombia/X

Y de nuevo volvió a recordar el caso de la popularmente conocida Epa Colombia, Daneidy Barrera Rojas, que fue una condenada por vandalizar una estación de Transmilenio durante el paro nacional en contra del Gobierno antecesor del expresidente Iván Duque en 2019.

“No se debe romper vidrios, como le pasó a Epa y ella ya lo sabe. Lástima que la hayan castigado tan injustamente porque ella repuso el vidrio”, dijo.

Luego instó al recién designado ministro de Justicia, Augusto Ocampo, para que revisara ese caso, ya que él “había sido vendedor ambulante”.

(Crédito: Presidencia de la República)