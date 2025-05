Los podcasts más bacanos de Spotify Colombia para escuchar este día

Captura de pantalla del podcast Vos podes. (Captura de pantalla)

Los podcasts son productos de audio que están a disposición a través de archivos o plataformas por streaming, como es el caso de Spotify y una de sus grandes ventajas es que el usuario puede escucharlo cuando lo desee y cuantas veces quiera.

Así como en el nuevo milenio las personas pueden estar al tanto de las noticias de su país al tener aplicaciones de medios de comunicación o ver los catálogos de películas desde el celular, también pueden disfrutar de escuchar noticias, historias, relatos, entrevistas, entre otras a través de sus dispositivos móviles sin necesidad de estar pegado a su pantalla y con la posibilidad de hacer otras tareas simultáneamente.

Podcasts más populares del momento

1. VOS PODÉS

Soy Tatiana Franko y esto es vos podés, el podcast. Un espacio de inspiración que nació con el propósito de contar historias de mujeres poderosas. Cada miércoles conocerás famosas y no famosas, que están dispuestas a abrir el corazón para compartir experiencias de su vida que las marcaron y las transformaron positivamente. Vos podés, es un frase que se convirtió en mi bandera y es también el mensaje que quiero dejar a quienes lleguen hasta aquí, porque creo en el poder femenino y en la capacidad que tenemos las mujeres de transformar obstáculos en oportunidades!

2. Presunta Pola

Sebastián Camelo, escritor y podcaster, se toma una pola cada semana con un invitado a veces famoso, a veces no tanto para hablar de crímenes como quien charla de la vida: sin filtros y con la jarra en la mano. Anécdotas, historias reales y algo de humor, porque en este país el crimen, como la cerveza, es cosa del día a día.

3. Tatan y Maleja

Este es un podcast para incomodarse, por que entendimos que para acomodarnos en la vida tenemos que aprender a incomodarnos.

4. Los Hombre Sí Lloran

Este es un espacio seguro dedicado a explorar y romper, juntos, con los estigmas y estereotipos que rodean la salud mental. Junto a mi gran amigo y productor, Dani Posada, traeremos conversaciones sinceras con amigos extraordinarios y entrevistas con expertos que nos ofrecerán consejos y herramientas para transitar la vida y, por supuesto, nuestra salud mental. Porque está bien no estar bien, pero no lo está creer que tienes que hacerlo solo. Este, nuestro espacio, es seguro y se llama “Los hombres sí lloran”, donde la vulnerabilidad es nuestra mayor fortaleza. Gracias por estar aquí.

5. Mamás en el backstage

“Mamás en el Backstage”, un podcast donde la maternidad se ve desde todos sus ángulos! Con una buena dosis de humor y cero filtros, invitamos a mamás a compartir sus historias y su verdadera experiencia con la maternidad.Las buenas y las no tan buenas. Porque, ¿Quién dijo que la maternidad era solo fotos perfectas en redes sociales? Agarra tu café (o tu vino, no juzgamos) y únete a esta aventura.

6. La Terraza de Baco

No hay espacio más íntimo y personal que la casa de cada uno de nosotros; un lugar en donde no hay pena, en donde no hay prejuicios, en donde podemos ser nosotros mismos y hablar de lo que a veces callamos en público. Acá se cuestiona y se habla de todo, nos incomodamos y nos salimos de nuestra zona de confort para ir más allá, para construir y deconstruir. Esta es mi forma de ver el mundo. Una manera de entender que las cosas no son a blanco y negro. Acá nos vemos todos los martes para tomarnos un trago, conversar y pasarla bueno. ¡Bienvenids a mi casa, bienvenids a La Terraza de Baco!

7. MICRODOSIS DE AMOR PROPIO

Microdosis de Amor Propio Un viaje de auto conocimiento, espiritualidad y amor propio. Cada lunes y jueves por Spotify.

8. IQ POTENCIADO

CEO OF IQPOTENCIADO CONTACT : SEJOURCHRISTOPHERGMAIL.COM Familia Nuevo Videos cada semana en nuestro canal de Youtube, Suscribanse a Nuestro canal de Youtube https:youtube.comiqpotenciado?sid6xgrUjtYmd_aaup Sé parte del cambio Tu apoyo puede marcar la diferencia. Con tu donación, nos ayudas a seguir creando contenido valioso y llevando este proyecto a más personas. Haz tu aporte aquí: https:www.paypal.comdonate?hosted_button_id9J429S48B8CYL Gracias por ser parte de esta comunidad.

9. DianaUribe.fm

Aquí vamos a contar historias. Vamos a hablar de cultura, de cine, de viajes, de paz, de música. Vamos a continuar la conversación que empezó en la radio hace 25 años, pero además aprovecharemos las nuevas posibilidades que se abren con este medio. Bienvenidos a mi podcast. www.dianauribe.fm

10. Aleja y La Grúa PODCAST

En este podcast vamos a aprender de la vida, vamos a hablar popo y vamos a contar un poco experiencias que tal vez nos ayuden a ser un poco mejores. En varios episodios vamos a tener invitados, en otros voy a estar con mi novia y en otros voy a estar yo solito. Asi que nada, muchas gracias si lo escuchan, nos vemos luego. DISPONIBLE TAMBIEN EN YOUTUBE!!!

Los podcasts favoritos del 2024

Los podcasts se han convertido en una fuente de entretenimiento para miles de personas que buscan diversificar el contenido que consumen. Gracias a plataformas como Spotify estos programas se han vuelto más accesibles, tanto para los usuarios con más opciones de programas, hasta los creadores de contenido que pueden iniciar a grabar sin necesidad de tener un estudio completamente profesional.

Todos los géneros de podcasts han sido bien recibidos, desde comedia a crimen real y hasta acompañamiento psicológico. Los usuarios disfrutan de sus contenidos favoritos en el tráfico, mientras lavan trastes o simplemente quieren sentarse en el sillón y sentir que están platicando con sus amigos.

Aunque cada país tiene sus propios gustos en podcasts, el wrapped del 2024 dejó en claro que los podcasts con información interesante fueron los favoritos a nivel mundial. A continuación los 10 más escuchados del año:

1.- The Joe Rogan Experience

2.- Call Her Daddy

3.- Huberman Lab

4.- This Past Weekend w/ Theo Von

5.- The Diary Of A CEO with Steven Bartlett

6.- Serial Killers

7.- Relatos de la Noche

8.- Crime Junkie

9.- Café Com Deus Pai | Podcast oficial

10.- El Podcast de Marian Rojas Estapé

Los podcasts iniciaron como una innovación en 1870 con el invento de Thomas Alba Edison: el fonógrafo. Los intelectuales de esa época dijeron que con este innovador artefacto las personas podrían leer libros “con los ojos cerrados”, además que ayudarían a contar cuentos a niños mientras los padres dormían, entre otros beneficios. Hoy en día, los podcasts se han convertido en programas con episodios con duraciones de hasta más de una hora, con una periodicidad y que pueden escucharse en cualquier momento y lugar.