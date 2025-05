Daniel Briceño criticó a Roy Barreras por decir que aun no sabe si será candidato presidencial: “Debe esperar un poco más para saber cuál es el barco más fuerte”

Daniel Briceño cuestionó a Roy Barreras en redes sociales después de que dijera que no sabe si será candidato - crédito Concejo de Bogotá y Colprensa

Roy Barreras, en una publicación de X, agradeció la invitación de Asobancaria a su convención anual y a los paneles de candidatos presidenciables, pero aclaró que “no es candidato y que aún no sabe si lo será”.

Señaló que Colombia no necesita más candidatos, sino propuestas que unan al país y resuelvan los problemas de la gente.

En respuesta, el concejal de Bogotá Daniel Briceño criticó a Barreras a través de una publicación en su cuenta de la red social X.

“Debe esperar un poco más para saber cuál es el barco más fuerte”, escribió Daniel Briceño en referencia a las palabras de Barreras para cuestionar su postura frente al proceso electoral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Gracias a @Asobancaria por su amable invitación a su gran convención anual y a sus paneles de candidatos presidenciables pero me excuso porque no soy candidato y aún no sé si lo seré. Colombia no necesita más candidatos sino propuestas que UNAN este amado país de todos y resuelvan los problemas de la gente”, comentó en su mensaje el exembajador de Colombia en Reino Unido.

Roy Barreras dijo que no sabía si sería candidato en las siguientes elecciones presidenciales - crédito @RoyBarreras

En su mensaje, Roy Barreras también advirtió sobre la gran cantidad de aspirantes que se están sumando a la contienda presidencial, expresando preocupación por el impacto que esto puede tener en la unidad del país. Señaló que es necesario cuestionar si todos los candidatos buscan realmente ganar o si su prioridad es el bienestar de Colombia. Barreras destacó la importancia de dialogar para fomentar la unión y evitar la división política.

“Ya hay una muchedumbre saltando a esa piscina electoral! Vamos a llegar a un récord guiness de 100 candidatos! Tenemos que preguntarnos si todos los que saltaron a esa piscina electoral quieren ganar a toda costa o quieren que gane Colombia. Hay mucho que dialogar para unir y no dividir”, opinó Barreras en su publicación.

Sobre la necesidad de mejorar el tono del debate político, Barreras hizo un llamado a eliminar el odio de los discursos y a priorizar la unidad nacional. En sus palabras: “Para empezar extirpemos el odio en los discursos”.

Agregó que es fundamental que los actores políticos estén dispuestos a dejar de lado ambiciones personales para construir una Colombia más unida y estable: “Hay que estar dispuestos a ceder ambiciones personales en favor de una Colombia unida, justa, segura y estable. Un abrazo internautas!”.

El concejal Daniel Briceño respondió con ironía al mensaje de Roy Barreras, sugiriendo que el senador está esperando el momento oportuno para unirse a la candidatura con mayores posibilidades de éxito en la contienda presidencial.

Daniel Briceño contestó a Roy Barreras - crédito @Danielbricen

“Quiere decir el Dr. Roy que debe esperar un poco más para saber cual es el barco más fuerte de la competencia para subirse en él”, escribió como respuesta al mensaje de Barreras el concejal perteneciente al partido Centro Democrático.

Roy Barreras afirmó que la centroizquierda será la vencedora en las elecciones presidenciales de Colombia en 2026

De hecho recientemente, Roy Barreras, exembajador de Colombia en Londres y exsenador de la República habló de los siguientes comicios en el territorio nacional, afirmó en una entrevista con Cambio que la centroizquierda se impondrá en las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia.

Barreras alertó sobre el riesgo de que la extrema derecha retome el poder. “Si la derecha extrema gana la elección, millones de colombianos van a salir a las calles a protestar y a reclamar sus derechos. La extrema derecha los reprimiría violentamente, y ya no sería un estallido social sino una crisis violenta mucho más severa. Hay que evitar eso. Y lo vamos a evitar. Le anticipo que las elecciones del 2026… las va a ganar la centroizquierda”, afirmó al citado medio.

De hecho recientemente, Roy Barreras, exembajador de Colombia en Londres y exsenador de la República habló de los siguientes comicios en el territorio nacional, afirmó en una entrevista con Cambio que la centroizquierda se impondrá en las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia - crédito Colprensa

Sobre su rol en la victoria de Petro y el Pacto Histórico, Barreras negó haber regresado con la intención de negociar una alianza que respalde su candidatura presidencial. En sus palabras a Cambio: “Petro no se deja convencer de nadie... A nadie se le ocurre pensar que Petro va a suponer que hay alguien mejor que él para encarnar las soluciones sociales”.