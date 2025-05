Yina Calderón llegó hasta el Buen Pastor a visitar a Epa Colombia, pero le cancelaron el permiso para verla: “No sé qué pasó a último minuto”

La empresaria de fajas dijo que le cancelaron el permiso de ingreso a último momento - crédito @enlamovidacol/IG

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, fue condenada a pagar más de cinco años de prisión en la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá, por el delito de incitación al terrorismo, tras los desmanes que protagonizó en una estación de Transmilenio del sur de la capital del país durante las protestas de 2019.

La empresaria ya había pagado una multa millonaria y reparó los daños materiales causados; sin embargo, para las autoridades judiciales no fue suficiente y la creadora de contenido merecía un castigo ejemplar.

El caso generó gran repercusión mediática debido a la notoriedad de Barrera, al evidenciar la responsabilidad legal en actos vandálicos durante manifestaciones públicas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Yina Calderón dijo que cancelaron su permiso para ver a Epa Colombia en la cárcel - crédito @epa_colombia/Instagram

Su condena se produjo mientras su gran amiga Yina Calderón participaba en La casa de los famosos Colombia, por lo que al salir de la competencia se llevó una sorpresa y en diferentes publicaciones, dijo que no había podido visitar a la empresaria en la cárcel por lo permisos que necesitaba. Recientemente, la DJ de guaracha hizo una nueva revelación al respecto.

“Ya se me había aceptado el permiso para visitar a la Epa, pero no sé qué pasó a último momento, nos enviaron un correo electrónico … No ha sido fácil la comunicación, yo sigo aquí en la tarea, seguiré enviado correos insistiendo a ver qué me dicen … Me levanté con un poco más de ánimo porque ustedes saben que una de las cosas que yo más quiero es ver a la Epa”, aseguró Calderón a través de sus Instastories.

Epa Colombia dio detalles de la relación que lleva que con las demás reclusas de El Buen Pastor donde paga su condena - crédito Más Allá del Silencio Podcast/Youtube

La tristeza era evidente en el rostro de Calderón, pues no entiende qué está pasando con la situación jurídica de su amiga y si existe algún impedimento para que reciba visitas en el centro de reclusión en el que se encuentra. Su confesión generó una ola de reacciones entre los internautas, quienes lamentan que las dos no se puedan reencontrar a la mayor brevedad.

La tristeza era evidente en el rostro de Calderón, pues no entiende qué está pasando con la situación jurídica de su amiga y si existe algún impedimento para que reciba visitas en el centro de reclusión en el que se encuentra. Su confesión generó una ola de reacciones entre los internautas, quienes lamentan que las dos no se puedan reencontrar a la mayor brevedad.

La Corte Suprema ratifica la condena de ‘Epa Colombia’ por cometer delitos relacionados con el transporte público en Bogotá - crédito redes sociales

Entre los mensajes que reposan en la publicación de redes sociales, destacan: “Qué bonito cómo su amiga hace hasta lo inimaginable para poder verla en la cárcel”; “será que a Epa le están prohibiendo algo, estarán escondiendo algo de la Epa, eso es raro”; “puede pasar que a veces la cárcel cancele los permisos de visita, puede haber situaciones en la cárcel”, entre otros más.

Es de recordar que, durante el proceso, la defensa argumentó que la sanción era desproporcionada frente al contexto social y político de las protestas en las que se produjeron los hechos. Sin embargo, el juez consideró que la gravedad del daño y el impacto en el sistema de transporte público justificaban la condena. La decisión judicial fue acogida con opiniones divididas en el mundo digital.

Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como 'Epa Colombia', dio una nueva entrevista desde El Buen Pastor de Bogotá, donde se encuentra recluida desde el 30 de enero de 2025 - crédito Revista Semana/captura de pantalla

La condena de Epa Colombia abrió un debate sobre el equilibrio entre el derecho a la protesta y la protección de los bienes públicos. Asimismo, pone sobre la mesa la importancia de la justicia en la regulación de conductas en espacios de movilización social. Mientras tanto, Daneidy Barrera deberá cumplir con la pena impuesta y responder por el impacto de sus actos en la sociedad.

Sus familiares también han hecho llamados a la justicia colombiana para que la empresaria pueda pagar su condena en casa, al lado de su pequeña hija y haciéndose responsable de su empresa de keratinas.