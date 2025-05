Miguel Uribe pidió al Ministerio del Trabajo inspección a todos los negocios vinculados a David Racero: “La ciudadanía espera respuestas”

El senador del Centro Democrático pidió que se indague si el representante a la Cámara oficialista cumple o no la normativa laboral en sus negocios - crédito Colprensa

A través de sus redes sociales, el senador Miguel Uribe Turbay, que además es precandidato a la Presidencia de la República por el Centro Democrático, solicitó al Ministerio de Trabajo una inspección amplia en todos los negocios vinculados con el representante a la Cámara David Racero, del Pacto Histórico, en medio de fuertes acusaciones sobre presunta precarización laboral y prácticas irregulares en contrataciones. Lo anterior, debido a unos audios que parecen haber dejado mal parado al congresista.

Uribe, que se ha declarado férreo opositor de la reforma laboral que se discute en la Comisión Cuarta del Senado, hizo énfasis en que Racero habría empleado a personas en condiciones laborales desfavorables, y alegó que los audios del propio congresista evidencian abusos en horarios y pagos. Este llamado se da mientras Racero, miembro del Pacto Histórico, enfrenta un escrutinio mediático que también incluye denuncias de clientelismo en instituciones estatales.

El senador del Centro Democrático y precandidato presidencial se expresó en las redes sociales frente al escándalo del representante a la Cámara, por presunta precarización laboral - crédito @MiguelUribeT/X

El congresista condenó que Racero supuestamente ofreciera condiciones laborales que incluían jornadas de hasta 13 horas diarias sin prestaciones sociales, por un salario que sería inferior al mínimo mensual. “El ministerio debe actuar con firmeza, garantizando el respeto a los derechos laborales y el cumplimiento de la ley en todos los centros de trabajo involucrados”, apuntó Uribe, al tiempo que calificó la situación como “un acto de hipocresía con los trabajadores colombianos”.

Estas declaraciones pusieron a Racero en una posición compleja, dado que su partido se ha caracterizado por abogar por reformas laborales y derechos sociales. “Lo que dicen deben hacerlo cumplir. La ciudadanía espera respuestas claras y acciones contundentes frente a estos abusos laborales, evidentes con los audios del propio David Racero”, apuntó Uribe Turbay, que se perfila como uno de los candidatos fuertes de la colectividad opositora a la presidencia, en 2026.

La defensa de David Racero frente a las acusaciones en su contra

En un video en sus redes sociales, Racero rechazó categóricamente las acusaciones y afirmó que son parte de una estrategia para desviar la atención de los esfuerzos del Pacto Histórico en impulsar reformas clave, como la reforma laboral. En un video publicado en su cuenta de X, aseguró que “la reforma laboral y todas las reformas del cambio están por encima de cualquier congresista” y reiteró su compromiso con el proyecto político del Gobierno.

El representante a la Cámara del Pacto Histórico, a través de su perfil de X, se refirió a las acusaciones en su contra, reveladas por el periodista Daniel Coronell, y que ya lo tienen en la mira de los entes de control - crédito @DavidRacero/X

Además, el congresista de la coalición oficialista enfatizó que su trayectoria refleja coherencia ideológica. “He sido consecuente con un proyecto político en el que creo y al que defiendo”, afirmó Racero, pese a que la evidencia lo dejaría mal parado ante la opinión pública, toda vez que no solo es el caso del fruver en mención, sino además señalamientos de conductas clientelistas al presuntamente pedir puestos para su círculo cercano en el Sena, en Positiva y en Colombia Compra Eficiente.

Es válido decir que frente al local, Racero también explicó que el negocio en cuestión, una tienda familiar de frutas y verduras, estuvo operativa por alrededor de seis meses en 2020 y se cerró a raíz de la pandemia del COVID-19. No obstante, el audio es contundente: “El pago es de un millón mensual. No tiene prestaciones, no tiene nada, un millón. Y sí, toca decirle que es tiempo completo. De 7:00 de la mañana a 8:00 de la noche, ellos saben”, se escucha decir a Racero.

David Racero fue presidente de la Cámara de Representantes entre 2022 y 2023, en el inicio de la presente legislatura - crédito @DavidRacero/X

Además de este polémico señalamiento, W Radio difundió audios el 26 de mayo en los que supuestamente solicitaba puestos en entidades públicas. En uno de los audios, se alega que el congresista habría intentado negociar cargos en instituciones estatales como la aseguradora Positiva y la agencia de contratación Colombia Compra Eficiente. Según la denuncia, buscaba un intercambio de posiciones de alto nivel en las entidades, con“una vicepresidencia a cambio de una subdirección”.

A pesar de los esfuerzos de Racero por aclarar la situación, el caso sigue generando controversia dentro y fuera del ámbito legislativo, al poner bajo escrutinio tanto su figura política como la del Pacto Histórico en general. En paralelo, los sectores opositores, encabezados por figuras como Uribe Turbay, continúan exigiendo acciones firmes por parte de las autoridades competentes para investigar a fondo las presuntas irregularidades.