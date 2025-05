María Fernanda Cabal arremetió contra Roy Barreras, luego de que rechazó al aire señalamientos de que es petrista: “Que no se moleste”

María Fernanda Cabal no se quedó callada: así señaló lo que sería la incoherencia de Roy Barreras, que ahora se niega petrista - crédito Colprensa

La senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial María Fernanda Cabal cuestionó duramente al exembajador de Colombia en el Reino Unido Roy Barreras, luego de que este rechazara públicamente ser identificado como parte del movimiento político que respalda al presidente de la República, Gustavo Petro. En un mensaje publicado en su cuenta de X, emitido el lunes 26 de mayo, la congresista criticó la reacción del exsenador y le recordó su papel como aliado del Gobierno.

La declaración de la senadora se dio tras una entrevista concedida por Barreras a la emisora Blu Radio, en la que se mostró incómodo luego de que el periodista Ricardo Ospina lo calificó como “petrista” en el desarrollo de una pregunta; término que incomodó al exdiplomático y excongresista vallecaucano, pese a que en el transcurso de su trayectoria política, de más de 20 años, se ha reconocido como un “camaleón” de la política colombiana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Que no se moleste porque le digan petrista. ¿O cómo se le dice al que celebró el triunfo y luego fue funcionario de su Gobierno?”, escribió Cabal, con lo que causó múltiples reacciones en redes sociales: entre los que salieron a respaldar su afirmación y los que, como es habitual, criticaron sus apreciaciones, referentes a uno de los hombres más fuertes de los sectores progresistas, pese a que estaría intentando desmarcarse del Ejecutivo.

Con este mensaje en las redes sociales, la senadora María Fernanda Cabal cuestionó al exembajador Roy Barreras - crédito @MariaFdaCabal/X

La entrevista que desató la controversia

Durante la conversación radial, el comunicador Ospina planteó una inquietud en relación con el cumplimiento de las reformas prometidas por el presidente Petro, dirigiéndose a Barreras como parte del sector oficialista; lo que desató una dura respuesta por parte del médico y político, que aprovechó para aclarar que no es petrista; aunque jugó un papel clave en la campaña presidencial, como uno de los estrategas de la lista del Pacto Histórico al Congreso.

“Gustavo Petro se erigió con la bandera social, con la bandera de cumplir o de llevar a cabo unas reformas. No ha sido capaz de hacerlo y hay diferentes interpretaciones. Ustedes los petristas dirán que es porque la oposición no se los permite. Otros dirán que es porque no es un Gobierno capaz de llegar a consensos porque no le gusta ceder. ¿Por qué los colombianos tendrían que darles otros cuatro años en el poder cuando han sido incapaces de sacar adelante las reformas a las que se comprometieron?”, preguntó el periodista.

El congresista vallecaucano compartió en sus redes sociales, aquel 19 de junio de 2022, el júbilo por la victoria del líder progresista, en los comicios en los que Petro derrotó al fallecido Rodolfo Hernández - crédito @MariaFdaCabal/X

La reacción del exembajador fue inmediata. Visiblemente molesto, rechazó el rótulo de “petrista” y se definió como un político independiente, en lo que fue entendido como un esfuerzo de no verse asociado con un Gobierno que, a 33 meses, sigue sin conectar con las necesidades de la población, a juzgar por diferentes estudios que siguen haciendo mella en una serie de problemáticas que, a la fecha, rajarían a Petro en sus ejecutorias.

“Bueno, primero, gracias por el epíteto, pero estoy seguro de que si yo le dijera a usted, por ejemplo, duquista (seguidor del expresidente Iván Duque Márquez), usted diría que no soy duquista. Soy un hombre independiente (...) pero usted a mí no me diga petrista…”, respondió con evasivas y cierta tensión el político vallecaucano, que quiso recalcar la idea de que es ajeno a la corriente del presidente de la República.

Apoyo abierto de Roy al Gobierno Petro

Las declaraciones de Barreras contrastan con su actuación tras las elecciones presidenciales de 2022. El 19 de junio de ese año, el electo congresista celebró de forma emotiva el triunfo de Gustavo Petro en la segunda vuelta, durante un acto multitudinario en el Movistar Arena de Bogotá. En ese momento, expresó su respaldo al proyecto político del mandatario y a su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez; y se convirtió un mes después en el presidente del legislativo.

“Aquí, el día del triunfo. Entra Gustavo Petro y Francia Márquez. Gracias Colombia, gracias jóvenes, mujeres, campesinos, trabajadores. El cambio llegó. Ahora la polarización pasó. Ahora, la unidad, la reconciliación de Colombia. Trabajemos por eso. Celebremos en paz”, dijo Barreras entre los asistentes, visiblemente emocionado, tras la contienda en el que el líder del Pacto Histórico venció al fallecido Rodolfo Hernández.

De hecho, tras su destitución como senador, efectuada el 16 de mayo de 2023 por el Consejo de Estado, Barreras fue designado de forma rápida como embajador de Colombia ante el Reino Unido, en cargo que ocupó entre el 4 de agosto de 2023 y el 29 de abril de 2025. Su nombramiento fue interpretado como una muestra de confianza del presidente y de su cercanía con el alto mando del Ejecutivo, en un cargo que lo mantuvo atado al proyecto progresista hasta la fecha.

El hoy exembajador de Gustavo Petro, y estratega en su campaña en 2022, también fue un importante aliado del expresidente Álvaro Uribe en el Senado de la República - crédito redes sociales

Una carrera de cambios radicales para Roy Barreras: de uribista a petrista

Roy Barreras ha sido una figura destacada de la política colombiana por su capacidad de adaptarse a distintos gobiernos y movimientos. En sus primeros años fue defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, al promover, incluso, su reelección desde el Congreso; pero luego respaldó a Juan Manuel Santos, con él compartió afinidades durante el proceso de paz con las extintas Farc y con el que se fue de frente para impulsar su continuidad en el cargo en 2014.

En los últimos años, acompañó la candidatura de Petro y jugó un rol clave en la articulación de las mayorías en el Congreso para las primeras iniciativas del nuevo Gobierno. Su historial de respaldos ha generado críticas por parte de sectores que lo acusan de oportunismo político, como la senadora Cabal, que ha sido una de sus principales detractoras, y no perdió oportunidad para recordarle su trayectoria y la incoherencia de su reciente rechazo al petrismo.

La polémica con la postura de Barreras sería muestra de cómo el excongresista y exembajador estaría buscando un mejor acomodo con miras al próximo ciclo electoral, que se prevé en marzo de 2026 con los comicios al Congreso, y en mayo con las presidenciales. Mientras busca proyectarse como una figura independiente, desde la oposición insisten en recordarle su papel como aliado clave del actual presidente y harían infructuosos sus deseos de desmarcarse.