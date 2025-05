La invitaron de paseo a una finca y su padre encontró su cuerpo enterrado en el lugar: la historia de la búsqueda que duró dos años

La historia de la mujer que fue encontrada sin vida por su papá - crédito redes sociales

La desaparición de Wilmary Carolina Guerra Montilla, de 32 años, conmovió a Malambo y al Atlántico desde el 18 de septiembre de 2023, cuando su familia perdió todo rastro de ella.

Más de un año después, su cuerpo fue hallado enterrado en una finca del municipio de Manatí, confirmando el trágico desenlace de un caso que su propio padre denunció como un feminicidio desde el principio.

El hallazgo lo realizó el CTI de la Fiscalía, que tras una serie de pruebas forenses pudo confirmar que los restos correspondían a la mujer que había desaparecido tras, según su familia, haber sido invitada por su expareja sentimental a una finca ubicada entre Manatí y Sabanalarga.

De acuerdo con la información entregada por el papá de la joven, el señor Wilmer Guerra, inicialmente, se pensó que se trataba de una finca en Repelón, pero las pistas fueron aclarando la localización del lugar donde ocurrió la tragedia.

Desde el primer día, Wilmer Guerra señaló sin rodeos a Franklin Trillos, excompañero sentimental de su hija, como el principal responsable, pero fue muy poca la ayuda que recibió por parte de las autoridades.

Según comentó a los medios locales, la investigación estuvo marcada por la negligencia de las autoridades que se limitaron a decirle que sin orden de la Fiscalía no podían actuar.

“Las autoridades me dejaron solo. Fui al CTI, a la Sijín, al Gaula, a la Policía y nadie hizo nada. Solo me decían que no podían actuar sin una orden”, relató Guerra a la emisora Atlántico.

Es por esto que tomó la decisión de convertirse en su propio investigador y encontrar a su hija con sus propias manos, así que revisó pistas que sacó de la recolección de audios y video que tenía su hija con los cuales probaría que la mujer era amenazada en vida por Trillos.

Toda esta información fue la que llevó hasta las autoridades a las que se digirió, pero expresó que “nadie movió un dedo” y que le tocó buscar solo.

El padre de Wilmary recuerda que su hija inicialmente se negó a acompañar a Trillos, pero terminó aceptando la invitación. “Quién sabe qué le dijo o con qué la convenció”, contó. Fue entonces cuando, según su hipótesis, ocurrió el crimen que por más de un año permaneció impune.

La presión de Guerra lo llevó a buscar ayuda en medios de comunicación y redes sociales. Su denuncia constante, sumada al silencio de Trillos ante los señalamientos públicos, llamó finalmente la atención de nuevas autoridades dentro de la Fiscalía.

Sin embargo, la ayuda llegó con la intervención del fiscal Diego Araújo y el investigador Alfredo Urina, quienes —según el padre— asumieron el caso con profesionalismo. “El fiscal vio el expediente y dijo: aquí no hay nada. Vamos a comenzar desde cero”, afirmó.

En solo cuatro meses, el nuevo equipo logró avanzar, lo que durante once meses estuvo estancado, y gracias a un análisis técnico de más de 90.000 registros telefónicos, identificaron movimientos, ubicaciones y contactos clave que condujeron hasta la finca donde fue encontrado el cuerpo.