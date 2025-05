Efraín Cepeda calificó como “atentado” advertencia del Gobierno de convocar la consulta popular por decreto: “No toleraremos”

Efraín Cepeda calificó recordó que el Senado ya rechazó en una ocasión la consulta popular - crédito Colprensa

La segunda consulta popular del Gobierno nacional que cursa en el Congreso sigue generando diferencias entre el Congreso de la República y el Ejecutivo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, advirtió que, si el Senado no toma una decisión pronto, se convocará la consulta por decreto.

“Si el Senado no se pronuncia de aquí al 1 de junio, el Gobierno de Gustavo Petro convocará la Consulta Popular. La Ley Quinta de 1992, en su artículo 125, dice que antes de una votación debe haber lectura de la proposición. No se leyó. Luego entonces el Senado no se pronunció. ¿Qué se votó? No sabemos. El Senado no se ha pronunciado”, afirmó el funcionario ante los medios.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel.

No obstante, según el presidente del Senado, Efraín Cepeda, esta acción del Gobierno implicaría un desconocimiento de la decisión que tomaron en un primer momento los legisladores: rechazar la iniciativa. Según indicó, la administración estaría yendo en contra de la normativa.

“Esta acción representa un grave atentado contra el Estado de derecho y la separación de poderes, al ignorar una determinación del poder legislativo y usurpar funciones judiciales reservadas exclusivamente a la rama judicial”, indicó en X.

En desarrollo...