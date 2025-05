Colombiano acusado del magnicidio del presidente de Haití habló tras cuatro años en prisión y reveló detalles: “Yo no lo maté”

El militar Carlos Giovanni Guerrero afirmó que no participó en el asesinado del expresidente haitiano Jovenel Moise Johnson Sabin/EFE y redes sociales/X

Después de casi cuatro años de detención y aplazamientos judiciales, durante la jornada del 26 de mayo del 2025 reaparecieron ante un tribunal de Haití varios de los 17 colombianos acusados por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse.

En una audiencia pública, uno de los implicados, Carlos Giovanni Guerrero Torres, expuso su versión de los hechos y pidió justicia.

De acuerdo con la información que publicó el diario El Tiempo, Guerrero Torres, exteniente coronel del Ejército colombiano, se dirigió al magistrado con un mensaje claro, en el que solicitó garantías.

“Señor magistrado, quiero que se restablezcan mis derechos procesales. Llevo cuatro años donde todo el mundo me señala como culpable de algo que no hice. (...) Dicen que cometí un delito que no cometí”.

En su testimonio, aseguró que viajó a Haití en 2021 contratado por una empresa de seguridad con sede en Estados Unidos.

Colombia ha adelantado gestiones para buscar la repatriación de militares presos en Haití - crédito Odelyn Joseph/AP

Según su relato, el 7 de julio —día del asesinato del presidente— recibió instrucciones de sus superiores para asistir a una operación junto con la Policía haitiana.

“Fuimos con la Policía a una casa de una persona importante en Haití. En ese momento, yo no sabía que era la casa del Presidente. Me dijeron: «Vaya con la Policía». Y fuimos con la Policía”, relató ante el tribunal, con la ayuda de una intérprete que tradujo su declaración al criollo haitiano, citado por el medio nacional.

Información obtenida por el medio indicó que Guerrero detalló que él y otros hombres llegaron a la residencia presidencial en la madrugada, acompañados de uniformados locales.

“El lugar estaba muy oscuro, no había luz”, explicó. Afirmó que permanecieron varias horas en el patio de la casa sin ingresar al interior, hasta que comenzaron a escuchar disparos.

El militar Carlos Giovanni Guerrero pide justicia a las autoridades haitianas - crédito redes sociales/X

“Yo no sé quién mató al Presidente. Nosotros no fuimos. (...) No entendía por qué la misma Policía que había ido con nosotros nos estaba disparando”, expresó.

A raíz del tiroteo, según su versión, buscó refugio y fue capturado dentro de la Embajada de Taiwán.

Aunque negó haber entrado a la habitación del mandatario, uno de los magistrados insinuó que su sola presencia en la residencia lo comprometía con el crimen. Guerrero respondió con firmeza que no participó en el asesinato.

El medio también reportó que la audiencia fue suspendida en medio de gritos y tensión en la sala, y se convocó una nueva sesión para el 28 de mayo del año en curso.

La defensa de los exmilitares ha insistido en que el proceso ha estado plagado de irregularidades y motivaciones políticas.

Sondra Macollins, abogada que representa a las familias de los detenidos, señaló en una entrevista previa con El Tiempo que “se ha tratado como un tema político, no judicial”.

Recordó que incluso la viuda de Moïse, Martine Moïse —testigo clave contra los colombianos—, fue acusada posteriormente de complicidad en el asesinato. “Ahora resulta que quienes los estaban acusando terminan siendo sus cómplices”, denunció.

Petro pidió perdón en Haití por presunta implicación de colombianos en magnicidio de Jovenel Moïse

Durante una visita oficial a Jacmel, en enero del 2025, el presidente colombiano Gustavo Petro ofreció disculpas públicas al pueblo haitiano por la participación de ciudadanos colombianos en el asesinato del expresidente Jovenel Moïse, en julio del 2021.

El gesto, acompañado de nuevos acuerdos de cooperación, marcó un momento histórico en las relaciones entre ambas naciones.

Presidente Petro pidió perdón al pueblo haitiano por participación de colombianos en asesinato del mandatario Jovenel Moïse - crédito Presidencia de la República

“Les pido perdón porque aquí llegaron unos colombianos blancos a matar al presidente de Haití. En nombre de todo el pueblo colombiano, les digo: nosotros no creemos en esa muerte que propagaron esos colombianos, nosotros creemos en la vida”, expresó el jefe de Estado ante autoridades locales y ciudadanos.

Petro ya había emitido un mensaje similar ante la ONU, pero esta vez lo hizo en territorio haitiano.

“Colombia es corazón de la vida en el mundo y, por tanto, queremos estrecharnos en la vida, con los corazones, con la mano sincera y no con la mano de los asesinos”, agregó, en un tono solemne y reparador.