Pareja fanática del fútbol habría celebrado su matrimonio en el estadio El Campín

Los novios y sus invitados fueron vistos en el campo de juego, una vez finalizó la ceremonia - crédito @murgue19

Que el sueño de toda pareja es llegar al altar no es del todo cierto o, al menos no en Bogotá, donde dos fanáticos del fútbol decidieron celebrar su boda en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Así quedó registrado en una serie de fotografías que los invitados al evento compartieron en sus redes sociales. En ellas se ve a la feliz pareja, sus amigos y familiares disfrutando de la unión en la cancha.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Los novios y sus invitados fueron vistos en el campo de juego, una vez finalizó la ceremonia - crédito @murgue19

Se desconoce si la ceremonia, de principio a fin, se llevó a cabo dentro del estadio o si fue una parada que se incluyó en el programa. Como sea, el fútbol jugó un papel central en el evento.

“Qué combo! Qué nómina! Qué parche! Qué fiesta! Los amigos del fútbol y de la vida! #EIMatriDelChino Qué felicidad ver feliz a la gente que uno quiere!”, se lee en el mensaje que acompaña las fotos.

Hinchas y comentaristas no tardaron en cuestionar que el estadio sea utilizado para eventos no deportivos, más aún, con el estado actual de la grama, que pasa por un mal momento desde el concierto de Maluma en Bogotá.

Los novios y sus invitados fueron vistos en el campo de juego, una vez finalizó la ceremonia - crédito @murgue19

Una de las voces que se sumó a las críticas, fue la de Carlos Antonio Vélez, que en su cuenta de X, manifestó: “Próximos eventos en el campin después del matrimonio de ayer q impidió adelantar la fecha para facilitar a los clubes de Copa su descanso y viajes..bazar de los adoradores de la luna, festival de la empanada, desfile de modelos en traje de madrugada y muchos más! Bienvenidos a la joda!!!”.

Al igual que en el estadio, la pareja se vio celebrando en un salón de eventos, pero su visita a la cancha no pasó desapercibida entre los aficionados al fútbol.

Idrd explicó si El Campín será demolido en su remodelación:

El estadio Nemesio Camacho El Campín será objeto de una ambiciosa remodelación que promete transformar no solo su infraestructura, sino también su entorno. El proyecto, liderado por el consorcio Sencia, tiene como objetivo convertir este emblemático espacio en un centro cultural y deportivo de referencia en América Latina. La entrega de las obras está prevista para el año 2029.

El plan contempla una intervención integral del estadio y sus áreas circundantes, con la intención de diversificar su uso más allá de los eventos deportivos. De acuerdo con la información publicada, el proyecto incluirá la participación de actores culturales como la Orquesta Filarmónica de Bogotá, además de la construcción de zonas comerciales y gastronómicas. La capacidad del estadio será ampliada a 45.000 espectadores, se instalarán parqueaderos subterráneos y se añadirá un techo corredizo que permitirá la realización de eventos bajo cualquier condición climática.

Las obras del Coloso de la 57 se entregarán en 2029 - crédito Sencia

En cuanto a la ejecución, la remodelación se llevará a cabo en varias fases. Estas etapas implicarán la demolición progresiva de las tribunas existentes, con el objetivo de garantizar que las actividades deportivas y culturales no se vean interrumpidas durante el proceso. Al respecto, surgieron rumores que sugerían un cambio significativo en el proyecto. Según el diario Publimetro, una fuente anónima de la Alcaldía de Bogotá afirmó que el estadio sería demolido por completo y reconstruido en el terreno donde actualmente se encuentra “El Campincito”, una instalación deportiva cercana. Este supuesto cambio buscaría evitar interferencias con los eventos programados en El Campín.

No obstante, tanto el Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD) como el consorcio Sencia desmintieron esta información. Según declaraciones recogidas por Infobae Colombia, el IDRD aclaró que no son los voceros oficiales del proyecto, mientras que Sencia aseguró que no se han realizado modificaciones al plan original. “No sabemos de dónde sale esa información, el proyecto sigue tal cual”, afirmó un representante del consorcio.

Así se verá el nuevo terreno de El Campín, luego de la intervención al estadio y sus alrededores - crédito grupo Sencia

El proyecto, que se desarrolla bajo una alianza público-privada, busca posicionar a El Campín como un espacio multifuncional y moderno, capaz de albergar eventos de gran envergadura. Según una fuente citada por Publimetro, el objetivo es convertirlo en “el centro de entretenimiento más importante de América Latina”. Aunque esta afirmación no ha sido confirmada oficialmente, refleja la magnitud de las expectativas que rodean la remodelación.