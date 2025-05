Armando Benedetti advirtió “sorpresas” en el Senado, al insistir que la consulta popular hundida en plenaria “todavía sigue viva”

Armando Benedetti adelantó que habrá sorpresas el martes 27 de mayo, en relación con la consulta popular 1.0 - crédito Luisa González/REUTERS

En medio de la polémica por la discusión de la reforma laboral en su tercer debate en el Senado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció el lunes 26 de mayo de 2025 y habló, entre otros temas, de la consulta popular que fue hundida en la plenaria del Senado y con la que, justamente, se pretendía sacar adelante por parte del Gobierno, algunos de los puntos del proyecto de ley que, por ese entonces, todavía se encontraba en “punto muerto” en el legislativo.

El polémico titular de la cartera política, involucrado en una serie de escándalos por sus actuaciones como congresista y, también, como miembro de la actual administración, insistió ante los medios en que el mecanismo de participación ciudadana aún tiene vigencia y podría ser votado nuevamente. A su salida de la Casa de Nariño, durante un encuentro oficial, Benedetti dijo que existen argumentos legales para reconsiderar la consulta y anunció que habrá novedades al respecto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha cuestionado a los congresistas opositores por su postura frente a la postura popular y la posibilidad de que sean los colombianos los que vayan a las urnas - crédito Ministerio del Interior

“Bueno, yo lo dije mil veces cuando estábamos discutiendo la consulta, que no había los tiempos, pero ellos decían que se tenía un cronograma, que eso era fácil y que se podía. Y entonces lo que no puede pasar es que nos quedemos sin consulta y sin reforma laboral, que es lo que parece que, que es lo que quiere el Senado. Y mañana les tengo una sorpresa de que la consulta anterior todavía sigue viva”, afirmó el ministro en su declaración ante los medios.

Benedetti reafirmó tesis de que la consulta popular 1.0 no está hundida

Es válido destacar que desde hace al menos una semana Benedetti ha destacado que la anterior proposición, constituida por 12 preguntas enfocadas a temas laborales, no se puede declarar como tramitada, debido a una serie de irregularidades en su proceso. En su argumentación, el ministro indicó que el procedimiento seguido en la plenaria para hundir la consulta no fue el correcto, debido a que no se leyó la proposición final que permitiera decidir sobre el mecanismo de participación ciudadana.

Armando Benedetti, como ministro del Interior, acompañó a los ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramilllo, y del Trabajo, Antonio Sanguino, para radicar la consulta popular 2.0 en el Senado - crédito @AABenedetti/X

El ministro recordó que, conforme a la Ley 5 de 1992, es obligatorio que antes de la votación se lea el texto o proposición que se someterá a consideración. En ese orden de ideas, Benedetti afirmó tener una grabación en la que se evidencia que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, consultó al secretario por el siguiente punto del orden del día. Lo anunció, apagó el micrófono y posteriormente ordenó abrir la votación sin que se hubiera leído una proposición para votar la consulta.

Así pues, según él, esta irregularidad implica que existen actualmente dos consultas en trámite en el Congreso, pues su votación no se hizo apegada a las normas. Aunque ya se presentó una nueva consulta popular con 16 preguntas en el Senado, cuatro de ellas relacionadas ahora relacionadas con la reforma a la salud, el ministro de la política sostiene que la consulta que fue rechazada con 49 votos en la plenaria, contra 47 a favor no ha sido descartada oficialmente.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, ha sido blanco de señalamientos por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti - crédito Carlos Ortega/EFE

Además, Benedetti insistió en que cualquier aclaración sobre un voto debe realizarse antes de cerrar la votación, no después. Por este otro motivo, considera que también existe una irregularidad adicional en el procedimiento. “Por eso creemos que el Congreso al día de hoy no se ha pronunciado sobre la consulta y esta es una nueva y las dos están vivitas y coleando en el Congreso”, indicó en su momento el ministro, en declaraciones recogidas por La FM de RCN Radio.

Con esta nueva advertencia, que causa cierta expectativa entre los sectores oficialistas, Benedetti ha encendido nuevamente el debate sobre si el Gobierno Petro podrá sacar adelante la convocatoria de este mecanismo: que de ser aprobado en el legislativo llamaría a los colombianos a las urnas para definir el futuro de sus propuestas sociales, aunque ello implique un giro de recursos entre $700.000 millones y $1 billón, según ha indicado la Registraduría Nacional del Estado Civil.