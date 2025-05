Yina Calderón arremetió nuevamente contra Karina García y aseguró que no da contenido en ‘La casa de los famosos Colombia’

La exparticipante arremetió contra Karina García por su ingreso de nuevo y la falta de contenido que crea - crédito @letengoelchisme/IG

La casa de los famosos Colombia sigue siendo un tema de conversación para Yina Calderón, a pesar de haber salido de la competencia donde se convirtió en una de las villanas favoritas del público, pero también una de las más odiadas. Recientemente, se produjo el reingreso de Karina García al programa como invitada, por lo que la DJ dio su certera opinión al respecto.

Al respecto, la empresaria de fajas recibió una serie de comentarios sobre lo que opinaba del regreso de Karina García al formato de convivencia como invitada especial. De acuerdo con Calderón, el retorno de la paisa a la competencia “si es a favor del canal y el programa, que chévere que la hayan llevado, ósea si es otra oportunidad para ella, superbién”, destacando que no es una persona que propicie el contenido de calidad.

Yina Calderón arremetió contra Karina García por su reingreso a la casa estudio - crédito Canal RCN

Por otro lado, recalcó que si no tiene una persona al lado o detrás que la esté atacando, seguirá siendo una figura plana dentro de la convivencia, criticando el hecho que hubiera tenido relaciones sexuales con Altafulla a la madrugada terminó por hundirla.

“A menos que le metan a alguien que le ayude a generar, o sea alguien que la ataque o la haga llorar o algo para que ella genere de resto… Y en cuanto a cómo ve el programa divino, los quiero invitar a que voten, por favor”, pidiendo que salven a Melissa Gate de la placa.

Yina Calderón pidió que salvaran a Melissa Gate en 'La casa de los famosos Colombia 2025'´y a Camilo Trujillo - crédito cortesía Canal RCN

Otro de los aspectos que destacó fue la negativa a reingresar a la competencia, ya que la tuvieron en cuenta para asistir como invitada, “pero, pues ya sabe, mi tiempo ya acabó, a qué voy a ir yo por allá”, recalcando que todo se debió por temas de salud por su reciente cirugía de biopolímeros. Y agregó: “Si llego a ir a la final ustedes saben que voy a darla toda, seguramente los impresionaré con mi vestido”.

Finalmente, hizo un pedido a sus seguidores para apoyar a dos de los participantes del reality, que curiosamente incluyó a Camilo Trujillo, lo que despertó curiosidad entre sus seguidores. También aprovechó la oportunidad para tirarle de nuevo a La Jesuu y a Mateo Varela, de los que dijo los quería fuera de la casa en estas eliminaciones.

La DJ pidió a sus seguidores que saquen a La Jesuu de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía Canal RCN

“Les quiero pedir sus votos por Camilo y por Melissa. Siento que Camilo es un man que ha sido muy respetuoso todo el programa muy parado en la raya. Muy respetuoso, muy caballeroso, gran competidor en las pruebas. Y Melissa se la ha guerreado desde el principio, la he dado toda, ha estado con su fandom ahí activo, lo he notado. Entonces pa que voten por ellos dos, pa que vuelvan a la casa”, concluyó.

Andrea Valdiri se defendió de las críticas de Yina Calderón

Andrea Valdiri ingresó como invitada en la dinámica de “congelado” para apoyar a su amiga Valentina Ruiz, conocida como La Jesuu.

El respaldo de la empresaria barranquillera hacia la influencer caleña ha sido objeto de críticas, especialmente por parte de la exconcursante del reality Yina Calderón, que la acusó de buscar protagonismo en el programa.

Andrea aseguró que el orgullo no le había permitido hablar con La Jesuu - crédito La casa de los famosos Colombia

En respuesta, Andrea Valdiri fue contundente al rechazar estas afirmaciones, asegurando que su apoyo es genuino y no tiene intenciones de “robar cámara”.

“Entonces la gente a veces dice: ‘No, es que Andre quiere robar cámara.’ Mire, yo estoy en este momento en Colombia. Estoy en este momento para decir que no es un tema de robar cámara. Es que cuando tú no has tenido una amistad real que luche por ti, tú no vas a entender esto. Por ejemplo, Yina sale a decir: ‘No, que está apagada’ ¿apagada qué?, yo no soy un poste de luz. Yo estoy llena de energía. Y si tú tienes una amiga que hace que cumplas tus sueños, apóyala, eso no te va a quitar nada”, afirmó.