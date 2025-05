La Toxi Costeña descartó cualquier posibilidad de provocar un “Toximilo” con Camilo Trujillo: “No me metería con él jamás”

Los televidentes y varios participantes de 'La casa de los famosos' empezaron a difundir el "Toximilo", por la cercanía que vendrían mostrando La Toxi Costeña y Camilo Trujillo - crédito Canal RCN

Durante los últimos días se intensificaron los rumores de que la Toxi y Camilo Trujillo iniciaran un romance dentro de La casa de los famosos Colombia, especialmente por la difusión de un diálogo que mantenía el actor con Mateo Varela, pareja de Norma Nivia esta temporada.

En el momento que se difundió se escucha a Camilo decir “Yo estoy que me le acuesto al lado a la Toxi”, ante lo que el “Peluche” no pudo ocultar su sorpresa. “¿Como? Uy no, ¡Pues si quiere yo me voy!”, le replicó, iniciando una serie de comentarios por parte de Mateo que, medio en broma y medio en serio, apuntaban a que se estaban haciendo cada vez más cercanos.

Camilo tomó por sorpresa a Mateo Varela cuando le dijo que quería acostarse en el sofá junto a La Toxi Costeña - crédito Canal RCN

Todo esto hizo que los seguidores de la emisión 24/7 empezaran a hablar de un “Toximilo”, especialmente porque ambos mostraron su aversión por el otro a lo largo de las semanas pero, aparentemente, ambos estarían suavizando sus posiciones.

Pero, a pesar de los comentarios de Mateo y las expectativas de los televidentes, La Toxi Costeña no dudó en señalar su incomodidad por la situación.

Durante un diálogo con La Jesuu, expresó con firmeza su postura y negó cualquier posibilidad de intentar acercarse sentimentalmente a Camilo Trujillo, asegurando que no va más allá de la convivencia.

“A mí no me gusta él y yo no me metería con él jamás”, aseguró, y no ocultó su inconformidad con los rumores. “No me gustan, porque no sé si ni de dónde salen. Son como sin fundamento, porque lo único diferente es que antes no nos hablábamos y ahora tenemos conversaciones, pero con todo el grupo. El vale a mí no me ha dicho ni ‘que bonitos ojos tienes’”, manifestó.

Aunque La Toxi Costeña reconoció que viene interacutando más con Camilo en días recientes, negó que eso implique una posibilidad de noviazgo dentro del programa, cuando está a punto de finalizar - crédito cortesía del Canal RCN

La Toxi dio dos motivos para desmentir los rumores: el primero, que es conscuente de que a Emiro le gusta Camilo y sintió que la actitud de Emiro hacia la Toxi cambió desde que iniciaron las especulaciones. El segundo, no le veía sentido a iniciar algo cuando ya se encontraban en la recta final de la competencia.

Sobre el cambio de actitud de Emiro, la creadora de contenido recordo que, a raíz de un comentario similar de Carla Giraldo insinuando la cercanía de ella con Camilo, Emiro se negó a ayudarla a levantarse del suelo. “Yo pensé que era mamando gallo. Después le pedí el favor que me ayudara a parar, y me dijo que no me iba a ayudar a parar”, dijo.

Aunque Emiro finalmente le ayudó, La Toxi percibió su enfado. “Yo lo conozco, he aprendido a conocerlo y noto cuando se molesta”, y cerró remarcando que “no me gusta ni que lo insinúen”.

La Toxi Costeña y Altafulla hicieron tregua, pero la cantante le lanzó una pulla

La Toxi Costeña y Andrés Altafulla no se pusieron de acuerdo sobre los verdaderos motivos de su alejamiento en ‘La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

Por otro lado, La Toxi Costeña todavía sigue sin resolver sus diferencias con Altafulla, que estallaron cuando este inició un noviazgo con Karina García, hecho que complicó la amistad que tenían ambos desde el ingreso del cantante a mitad de temporada a la casa estudio.

Aunque trataron de resolverlo en una conversación durante la semana, ninguno reconoció los errores que cometió. Por esa razón, La Toxi no ocultó que todavía se sentía ofendida con él.

“Él [Altafulla] no me quiso dar mi lugar como amiga, prefirió irse a aplaudir todas las noches, entonces que siga aplaudiendo que es lo que le gusta”, expresó.

Más tarde, durante un juego, La Toxi apuntó contra Altafulla y lo tachó de “indeciso”. “Tuvo la posibilidad de darme mi lugar como su amiga con su pareja y no me lo dio, y tuvo la indecisión de decir ‘¿Me quedo solo con la una o le sigo hablando a la otra?, ¿Conservo mi amistad o me quedo aplaudiendo todas las noches?’. Y, efectivamente, se decidió a aplaudir todas las noches y a mí... me dejó. Me dejó la flaca, cargada de garrapatas, sufriendo por la pérdida de un amigo”, manifestó.