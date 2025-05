General del Ejército cercano al ministro Pedro Sánchez fue señalado de participar en ‘falsos positivos’: “Fue y lo mató”

El general Vargas sería muy cercano al ministro de Defensa, Pedro Sánchez - crédito Colprensa

El general Raúl Vargas Idárraga, actual hombre de confianza del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, enfrenta graves señalamientos relacionados con casos de falsos positivos y otros crímenes cometidos durante su carrera militar, según declaraciones del sargento retirado Jaime Coral.

En medio de una entrevista con la revista Semana, Coral afirmó que fue testigo presencial de varios de estos hechos, los cuales habrían ocurrido cuando Vargas ostentaba los grados de capitán y mayor en el Ejército. Estas acusaciones, que incluyen homicidios y torturas, han generado cuestionamientos sobre la permanencia de Vargas en su cargo actual.

De acuerdo con el testimonio del sargento Coral, que actualmente comparece ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) por su participación en casos de falsos positivos, uno de los incidentes más graves ocurrió bajo la jurisdicción del Batallón Bolívar en Tunja.

Coral relató que, durante una operación militar, el entonces mayor Vargas Idárraga habría asesinado a un campesino, que posteriormente fue presentado como guerrillero abatido en combate.

Según el sargento, todo fue un montaje planificado para simular un enfrentamiento armado. Coral aseguró que su testimonio ante la JEP fue realizado bajo juramento.

“Me ordena que tengo que dar los primeros disparos, yo le doy uno, pero el tipo no cayó, quedó herido porque le pegué en un hombro y el mayor Vargas fue y lo mató”, señaló el capitán.

El sargento detalló que en este caso específico participaron también los escoltas de Vargas, un capitán de apellido Rivera y un coronel. Según su relato, el plan consistía en simular un combate en una vereda donde se encontraba la víctima.

El suboficial retirado también señaló que este no sería el único caso en el que Vargas Idárraga habría estado involucrado. Según Coral, cuando Vargas ostentaba el grado de capitán, habría participado en la tortura y homicidio de 10 personas en el municipio de Barbacoas, en el departamento de Nariño, durante el año 2000.

Estos hechos habrían ocurrido en medio de la operación Tsunami, mientras Vargas formaba parte de la compañía Astro, adscrita al Batallón de Contraguerrillas 15. Coral afirmó que las víctimas, supuestos integrantes de la guerrilla, fueron desaparecidas tras ser sometidas a torturas.

Asimismo, el sargento Coral cuestionó la permanencia de Vargas Idárraga en su cargo actual, sugiriendo que su continuidad en las filas del Ejército podría deberse al respaldo de un “padrino poderoso” que lo protege.

“Me parece grave que un hombre que sea oficial y que tenga esa reputación con los falsos positivos, permanezca en su cargo. Eso no es bueno, pues esa no es la imagen que las Fuerzas Militares necesitamos darle a nuestro país”, expresó Coral.

Por otro lado, desde el Ministerio de Defensa se indicó que el general Vargas Idárraga no se encuentra sometido a la Justicia Especial para la Paz. A pesar de las denuncias en su contra, Vargas continúa desempeñándose como militar activo y mantiene una posición destacada dentro de la cúpula militar.

En el consejo de seguridad realizado el 24 de abril de 2025 en la ciudad de Popayán, Vargas fue visto en la mesa principal junto al ministro Sánchez y otros altos mandos de las Fuerzas Armadas.

El nombre de Raúl Fernando Vargas Idárraga ya había salido a la luz en noviembre de 2024, cuando se habló de su presunta salida la institución militar, precisamente, por las acusaciones del capitán Coral ante la JEP.

En su momento se dijo que, pese a su confirmación para ascender al rango de mayor general, las acusaciones del subalterno habrían motivado su salida de las Fuerzas Militares.

En ese momento, el capitán Coral reafirmó su versión y aseguró que los hechos ocurridos en 2004 en la vereda Sirazí, en el departamento de Boyacá eran completamente falsos.

“Todo eso es un montaje, eso es una gran mentira que haya habido combate. Nunca hubo combate y asesinamos a una persona, y la trajimos”, señaló en su momento el capitán en diálogo con La W. Además, explicó que, tras la muerte de la víctima, su cuerpo fue trasladado al batallón, donde la Fiscalía de Tunja realizó el levantamiento.