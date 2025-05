Abelardo De La Espriella: debería haber ley para que funcionarios presenten certificado “que corrobore que no consumen drogas”

De La Espriella reafirmó su postura crítica hacia Gustavo Petro, asegurando que desde siempre tuvo claro el verdadero carácter del presidente, tanto en lo personal como en lo político - crédito / Imagen @delaespriella_style

Abelardo De La Espriella recordó en sus redes sociales un mensaje dirigido al presidente Gustavo Petro en el año 2018, en el que cuestionaba de manera directa al mandatario sobre su postura frente al narcotráfico y el consumo de sustancias ilícitas. Incluso retó al entonces candidato presidencial a hacerse un examen médico.

En ese sentido, el abogado también opinó en dicho mensaje que debería existir una ley que obligue a los funcionarios públicos a presentar un certificado médico que confirme que no consumen drogas. “Es inadmisible que aquellos que dicen representar al pueblo y defender la Constitución sean, en realidad, patrocinadores de la peor desgracia de la Patria”, aseveró.

En su publicación del 25 de mayo en la mañana, Abelardo De La Espriella recordó una publicación suya en que contestaba a un mensaje de Gustavo Petro, en el que el hoy presidente dijo antes de las elecciones de 2018: “Mañana Colombia puede escoger si prefiere un traqueto como rey en la sociedad de cada municipio, o el profesor, la profesora, el médico o la médica”.

Abelardo De La Espriella recordó una vieja publicación suya en la que le contestaba a Gustavo Petro - crédito @ABDELAESPRIELLA

A esto el abogado le contestó lo siguiente en aquella época: “@petrogustavo, tú, que tanto dices repudiar el narcotráfico, ¿podrías contestarme esto?¿Alguna vez has consumido cocaína u otra sustancia alucinógena? ¡Te reto a que nos hagamos el examen! ¿Te suena?#LaDobleMoralEsElMalNacional (A.D.L.E)“.

Además de recordar las publicaciones antes mencionadas, De La Espriella reafirmó su postura crítica hacia Gustavo Petro, asegurando que desde siempre tuvo claro el verdadero carácter del presidente, tanto en lo personal como en lo político. Según el abogado, quienes esperaron un cambio en su manera de actuar se equivocaron.

“Para mí, siempre estuvo claro lo que es Petro en realidad, en toda su oscura dimensión personal y política. Allá aquellos que creyeron que semejante sujeto deleznable y depravado cambiaría su forma de pensar y proceder”, escribió por medio de su cuenta de la red social X el abogado.

En su publicación, el abogado también planteó la necesidad de establecer una ley que exija a todos los funcionarios públicos, de las distintas ramas del poder, presentar un certificado médico que confirme, bajo juramento, que no consumen drogas. Para él, resulta inaceptable que quienes representan al pueblo y defienden la Constitución puedan estar vinculados al narcotráfico, considerado como la principal fuente de financiamiento de la violencia en el país.

Abelardo De La Espriella opinó que debería haber una ley que obligue a funcionarios a que se hagan exámenes médicos - crédito @ABDELAESPRIELLA

“Dicho lo anterior, me parece fundamental una ley que obligue a todos los funcionarios públicos de las distintas ramas del poder a presentar, bajo la gravedad del juramento, un certificado médico que corrobore que no son consumidores de droga. Es inadmisible que aquellos que dicen representar al pueblo y defender la Constitución sean, en realidad, patrocinadores de la peor desgracia de la Patria: el narcotráfico, fuente primigenia de financiación de todas las formas de violencia. (A.D.L.E)”, comentó el abogado.

La publicación de Abelardo De La Espriella generó diversas reacciones en redes sociales, incluyendo apoyos a sus propuestas. Entre los comentarios, la usuaria @PilarEscobarBX expresó su respaldo a la idea de exigir transparencia a los funcionarios públicos. “Basta de hipocresía. Si de verdad queremos un Estado al servicio del pueblo y no del narco, exijamos ya una ley que obligue a todos los funcionarios públicos a certificar que no consumen drogas. Transparencia o complicidad: no hay punto medio”, escribió la internauta.

Además de Abelardo De La Espriella, recientemente la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal también comentó que el presidente Gustavo Petro debería someterse a exámenes médicos, esto después de una alocución presidencial en la ciudad de Barranquilla.

María Fernanda Cabal cuestionó el discurso de Gustavo Petro en Barranquilla - crédito @MariaFdaCabal

“Es urgente que Petro se someta a exámenes toxicológicos y psiquiátricos. Este nivel de irresponsabilidad no es normal en una persona que tiene a su cargo un país. Colombia no es un puñado de violentos que usa Petro para sembrar terror”, escribió por medio de su cuenta de X la legisladora perteneciente al partido de oposición Centro Democrático.