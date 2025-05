Paloma Valencia invitó a los “petristas” a renunciar al carro y al celular, tras propuesta de Guillermo Jaramillo: “De una vez”

Paloma Valencia sugirió que desde el petrismo consideran a los empresarios como "ambiciosos capitalistas" - crédito Colprensa

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, generó un rechazo generalizado tras hacer comentarios críticos hacia los grandes empresarios en Colombia. Durante una audiencia pública sobre la reforma a la salud en Popayán, Cauca, el funcionario destacó el papel crucial de los consumidores en el éxito de estas industrias, que, según él, benefician económicamente a un grupo reducido de personas.

“Hagamos un ejercicio. No, bebamos. No tomemos una sola gota de cerveza. Tomemos chicha, hagamos guarapo. Hagamos cualquier cosa, a ver qué pasa, a ver qué pasa con Santo Domingo (…) Cojamos y guardemos la plata en un colchón y no en los bancos Aval, de Sarmiento, a ver qué pasa con Sarmiento (…) No volvamos a tomar gaseosa, a ver qué pasa con Ardila Lülle”, dijo.

Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, lanzó pullas directas al empresariado de la industria cervecera del país - crédito Senado/X

Sus planteamientos generaron controversia en el panorama político del país. Una de las personas que se pronunció al respecto es la senadora y precandidata a la Presidencia Paloma Valencia, que, en un tono irónico, afirmó que quienes son afines al petrismo deberían renunciar a los beneficios del capitalismo.

En ese sentido, a su juicio, además de abandonar las gaseosas o la cerveza, deberían dejar de contar con otros productos que hoy mueven la economía y que son manejados por importantes compañías en el mundo.

“Me parece muy bien que los petristas renuncien a la cerveza, al sistema bancario, a las gaseosas. De una vez que renuncien a todo lo malvado que producen los ambiciosos capitalistas: el carro, los aviones, los celulares y pantallas. Causarán el colapso mundial del sistema interestelar”

La precandidata Paloma Valencia criticó la postura desafiante del ministro de Salud con los empresarios del país - crédito @PalomaValenciaL/X

Al igual que Valencia, el también aspirante a la Presidencia Miguel Uribe Turbay aclaró que la industria cervecera en Colombia aporta más de $20.000 millones a la economía y que el sector financiero se mueve por medio de más de 300.000 empleos en todo el territorio nacional. Teniendo en cuenta la importancia de las industrias para el país, el congresista del Centro Democrático puso en duda la idoneidad de las propuestas que hizo el jefe de cartera.

“Parece un chiste, pero no lo es. Es la ignorancia y la mala fe de Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud. Su interés, como el de Petro, no es solucionar los problemas de los ciudadanos, es aferrarse al poder”, indicó.

Desde su perspectiva, Jaramillo basó sus afirmaciones en el resentimiento hacia los grupos económicos y hacia los emprendimientos privados, cuya inclusión en el mercado promueve la generación de puesto de trabajo, impulsando el progreso de los ciudadanos.

“Invitar a los colombianos a no utilizar el sistema financiero es condenarlos a la pobreza, es desconocer que el dinero en el tiempo pierde el valor adquisitivo. Pero lo más importante es que la inclusión financiera está comprobado en el mundo, genera oportunidades, aleja a los colombianos del gota a gota, les permite tener historia crediticia, poder endeudarse para emprender, para estudiar, para progresar”, añadió.

El precandidato aseguró que las propuestas del ministro condenan a la ciudadanía a la pobreza - crédito @MiguelUribeT/X

Caída en la productividad y en el empleo

El exministro de Hacienda y Crédito Público José Manuel Restrepo respondió a las afirmaciones argumentando que dejar de consumir ciertos productos con la intención de afectar a los empresarios podría generar serias consecuencias económicas y laborales. A través de su cuenta en X, Restrepo expresó que esta medida podría desencadenar pérdida de empleos, una caída en la productividad del país y una reducción en el recaudo fiscal, lo que impactaría directamente en la inversión social y productiva.

Además, criticó duramente la postura del exministro, asegurando que carece de sustento sólido y que está motivada por sentimientos negativos hacia los empresarios generadores de empleo.

“La ignorancia es atrevida. Es increíble la sarta de pendejadas que son capaces de decir. Dejemos de consumir productos a ver cómo se incrementa el desempleo, se cae el recaudo, se frena la inversión social y productiva y se destruye la economía. Es triste ver el manejo de la política pública desde el odio y el resentimiento”, escribió Restrepo.

El exministro José Manuel Restrepo criticó propuesta del ministro de Salud de no tomar cerveza - crédito @jrestrp/X