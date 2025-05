Paloma Valencia aseguró que no prorrogará el funcionamiento de la JEP si llega a la Presidencia: “Es un monstruo político”

La senadora Paloma Valencia aseguró que los excombatientes de las Farc han recibido amnistías de la JEP, presuntamente, sin decir la verdad sobre sus acciones en el conflicto armado - crédito @PalomaValenciaL/X

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), centrada en investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado en Colombia. Su trabajo en favor de las víctimas empezó en 2018 y, desde entonces, han comparecido miles de personas para revelar la verdad sobre graves hechos de violencia.

No obstante, su trabajo ha sido ampliamente cuestionado por varios sectores políticos y por los mismos comparecientes, que exigen resultados oportunos en materia de sanciones y amnistías. La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia es una de las voces críticas contra la JEP, tanto así, que pretende impedir que continúe funcionando.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En el Foro por el Futuro de Colombia, llevado a cabo el 24 de mayo de 2025 en Cali (Valle del Cauca), la congresista del Centro Democrático recordó que en su momento intentó recoger firmas para derogar la JEP, pero, no alcanzó a superar el umbral para ello. “Qué dolor me da”, afirmó. Sin embargo, aseguró que, si llega a ser elegida presidenta, no va a avalar su prórroga.

Paloma Valencia, senadora por el Centro Democrático y precandidata, aseguró que buscará los mecanismos para impedir que la JEP continúe funcionando - crédito Pedraza Producciones

“Le quedan dos años a la JEP y en nuestro Gobierno no la vamos a prorrogar. Vamos a buscar mecanismos serios para que todos esos procesos terminen con un juzgamiento adecuad, donde se le impute a los responsables los delitos, se les impongan las penas que les corresponden”, detalló la aspirante en el foro.

Según la senadora, el tribunal de paz “es un monstruo político” que ha servido para beneficiar a los excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP), mientras que los integrantes de la fuerza pública, involucrados en crímenes cometidos en el conflicto armado, estarían siendo víctimas de una “persecución”. “Humillan a los hombres y mujeres que defendieron la libertad y la democracia de Colombia”, dijo.

Además, a su juicio, pese al trabajo que han realizado los magistrados y demás partes intervinientes durante al menos siete años, no se habría hecho una verdadera revelación de la verdad sobre los crímenes que afectaron a millones de ciudadanos. Se refirió específicamente a los exguerrilleros de las Farc, que recibieron amnistías, aunque, desde su perspectiva, no hablaron con honestidad ante el tribunal.

La JEP ha sido cuestionada por su aparente falta de resultados - crédito JEP

“Mientras que la Fuerza pública no le han dado ni una sola amnistía y todo lo contrario, revivieron un principio terrible de querer buscar a través de la cadena de mando, untar a los generales y llegar, como han querido siempre, hasta el (ex)presidente (Álvaro) Uribe”, añadió.

Paloma Valencia cuestionó presunta falta de resultados de la JEP

En febrero de 2025, Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, advirtió que las actividades del tribunal se verían gravemente comprometidas debido la decisión de Washington de suspender los recursos destinados por Usaid a distintos programas internacionales no militares. De acuerdo con el funcionario, no sería posible avanzar en las investigaciones contra exmiembros de las Farc.

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli, advirtió afectaciones por falta de recursos de Usaid - crédito Carlos Ortega/EFE

La congresista Paloma Valencia se pronunció al respecto, mostrando su desacuerdo con Ramelli y criticando la labor de la JEP. “Esto es la confirmación de lo que se ha dicho en muchas ocasiones sobre que este tribunal fue diseñado para que las Farc firmaran con las garantías de que iban a quedar en impunidad”, afirmó en entrevista con Semana. Además, indicó que “la JEP se ha convertido en el verdugo de la institucionalidad colombiana”.

La precandidata también cuestionó la falta de resultados del tribunal, afirmando que, en su concepto, no ha cumplido con los objetivos para los que se creó. “Justicia no hemos visto porque los integrantes de las Farc terminaron en el Congreso, pero hay una cosa más grave: ¿Cuál ha sido el aporte que ha hecho la JEP a la verdad colombiana?”, concluyó Valencia.