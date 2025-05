Exministro de Hacienda confontó a Petro por enfocarse en el exterior mientras omite asuntos nacionales: “¿Dónde queda su coherencia ética?”

El presidente Gustavo Petro acusó públicamente al exministro de Hacienda de apoyar un genocidio, en referencia a su postura favorable hacia Israel - crédito Presidencia de República

Una publicación del presidente Gustavo Petro desató una contundente respuesta del exministro de Hacienda y de Comercio José Manuel Restrepo, que rechazó con firmeza las acusaciones del mandatario y le exigió “coherencia y algo de respeto”.

El cruce entre ambos se originó a raíz de un comentario del jefe de Estado en redes sociales, en el que señaló que Restrepo apoya un genocidio, en aparente referencia al conflicto entre Israel y Palestina.

“Pide que la Corte no le dé pensión a la gente colombiana, ni bono pensional a todos los ancianos y ancianas que hoy hay sin pensión; pero para apoyar un genocidio, fue el primero”, escribió el presidente Petro, aludiendo a una publicación anterior del exministro, en la que este afirmaba: “Mucho por aprender de Israel!! Otra decisión inmediata en agosto de 2026, reactivar las relaciones diplomáticas y comerciales con este país !!!! Colombia hoy: Pa la bobada no hay nada!!”.

Con esta publicación, el jefe de Estado arremetió contra el exministro de Hacienda - crédito @petrogustavo/X

La afirmación del mandatario fue interpretada por el exfuncionario como un intento de deslegitimarlo públicamente, por lo que decidió emitir una extensa y contundente respuesta. Bajo el encabezado “Presidente: cuán equivocado está en todo esto”, el exministro respondió punto por punto a las insinuaciones de Petro, y lanzó duras críticas a su Gobierno.

El debate por el bono pensional: “Lo suyo ha sido omisión”

En primer lugar, el exministro defendió su gestión frente a los adultos mayores sin pensión, comparándola con lo que considera una omisión del actual Gobierno: “Mientras yo sí financié el bono pensional de adultos mayores en la reforma tributaria de 2021, usted no ha sido capaz de hacerlo en casi tres años de Gobierno. Y lo más grave: no necesita su reforma pensional para hacerlo. Bastaba con voluntad política y priorización presupuestal. Lo suyo ha sido omisión”.

Además, arremetió contra el proyecto de reforma pensional que impulsa el Gobierno nacional, al que calificó de “fiscalmente insostenible” y mal diseñado: “La reforma que insiste en tramitar, además de fiscalmente insostenible, ha sido tan mal diseñada que está al borde de caer en la Corte Constitucional. Esa responsabilidad es suya”.

Restrepo rechazó cualquier vínculo con grupos armados o actividades violentas, diferenciándos del pasado guerrillero del presidente Petro - crédito @jrestrp/X

Este punto toca una de las grandes discusiones del actual panorama político: la reforma pensional que impulsa el presidente Petro y que busca garantizar una renta básica para todos los adultos mayores sin pensión. Para el exministro, el objetivo podría haberse alcanzado sin necesidad de reformar el sistema.

En su segundo punto, el exministro respondió a lo que considera una difamación de parte del presidente Petro, al sugerir que estaría vinculado con actos violentos o con la defensa de genocidios: “Nunca he hecho parte de una guerrilla narcoterrorista como usted, ni he estado involucrado con estructuras armadas que asesinan, secuestran o violan los derechos humanos. No me arrogue sus propios pasados. Tampoco apoyo genocidios, ni directa ni indirectamente”.

El tono sube de nivel en esta parte del comunicado, donde el exfuncionario no solo rechaza las acusaciones de Petro, sino que le recuerda su pasado como integrante del M-19, organización guerrillera que firmó un proceso de paz en 1990. El señalamiento también busca diferenciar éticamente ambos recorridos políticos, defendiendo su trayectoria desde las instituciones del Estado.

Cuestionamientos a la política internacional del Gobierno

El exministro afirmó su compromiso con valores democráticos, el respeto a los derechos humanos y el libre comercio, en contraste con lo que considera una dirección equivocada del Gobierno actual - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Restrepo criticó con dureza lo que considera una doble moral del presidente Petro en materia de relaciones internacionales: “Su postura internacional es profundamente incoherente. Se presenta como defensor de derechos, pero guarda silencio o incluso apoya abiertamente dictaduras como las de Venezuela, Nicaragua y Cuba, y justifica invasiones como la de Rusia a Ucrania. ¿Dónde queda su coherencia ética?”.

Finalmente, el exministro reafirmó su compromiso con los valores democráticos y económicos liberales, en contraste con lo que considera el rumbo equivocado del actual Gobierno: “Siempre estaré del lado de los colombianos que creen en la democracia, el respeto a los derechos humanos, el comercio libre y la inversión con reglas claras. Usted ha elegido el camino opuesto. Presidente: tenga coherencia. Y algo de respeto”.

El intercambio ocurre en medio de tensiones crecientes entre Colombia e Israel, luego de que el presidente Petro anunciara la ruptura de relaciones diplomáticas con ese país. La polémica ha generado divisiones internas y reacciones de diversos sectores políticos que consideran la medida una afectación a los intereses comerciales y diplomáticos del país.