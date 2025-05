Procurador General se volvió a pronunciar por revisión de la reforma pensional en la Corte Constitucional

Gregorio Eljach, nuevo procurador General de la Nación, destacó en su discurso que la independencia de los poderes del Estado debe ser respetada - crédito @SenadoGovCo/X

Nuevamente el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, se volvió a pronunciar el jueves 22 de mayo por el espinoso tema de la revisión que está haciendo la Corte Constitucional de la reforma pensional.

La cabeza del ente de control señaló que se tenía que tener paciencia con la deliberación en el alto tribunal, y reiteró que ya presentó su concepto sobre los problemas de ajuste a la carta magna sobre la aprobación de esa ley que explicó que ya estaba “rigiendo” durante un diálogo con la emisora La FM.

“En el momento procesal que indica la norma, la Procuraduría expresó su parecer sobre esa ley que ya está rigiendo y que está bajo control de constitucionalidad. El debate de la discusión, el análisis, es al interior de ellos. Como se están ocupando de eso, lo mínimo que puedo hacer es respetar la tranquilidad, la mesura, la responsabilidad con que siempre hacen sus cosas y esperar pacientemente. Lo que decidan eso que la corte será respetado y será acatado en su integridad”, indicó.

Señalo, además, que no le parecía prudente “sacar los debates de su recinto natural hacia otros escenarios que no contribuyen mucho a resolver”, pero reiteró que acatará lo que determine la Corte sobre la reforma.

“Ya dije lo que tenía que decir me. Acataré lo que ellos digan", agregó.

Sobre la posibilidad de que hubiera vicios en su tramite, Eljach insistió en que sobre ese tema se refirió en el concepto que les envió en su momento.

“Algo me acuerdo del procedimiento legislativo, algo me queda en la memoria de cómo suceden en realidad las cosas en los debates. Es algo dinámico, enredado, donde se dan cita muchas vertientes donde la oposición hace uso a veces excesivos de unos de unos derechos válidos, pero que no sean limitados. Entonces le he propuesto a la corte que nos ilustre y nos enseñe cómo debemos manejar el tema de lo que aquí se llama Filibusterismo. ¿Cuáles son sus límites?”, expresó.

Se debe recordar que aunque inicialmente el procurador indicó a mediados de abril que estaba impedido para dar su concepto sobre el tramite de la reforma ya que cuando se presentó en el Senado, él se desempeñaba como secretario general de esa corporación, sin embargo, la Corte le negó su solicitud, por lo que en su pronunciamiento posterior afirmó que la ley era “exequible”.

“No se presentaron irregularidades de trámite con entidad de vicios de constitucionalidad”, indicó.

Eljach, además, hizo una propuesta de un reordenamiento territorial con el que se replantee los límites de los departamentos, lo que no ha podido ocurrir por los intereses electorales, destacaron en el informativo de la televisión pública Rtvc Noticias.

“Hay que atrevernos a resolver esto de fondo creando el Estado regional en Colombia. ¿Cuál ha sido el veneno para que esto no funcione y no se le ponga la cara? Que al modificar los límites departamentales se termina modificaciones circunscripciones electorales y los intereses de los partidos, que son legítimos", indicó durante un evento con la Contraloría General de la República.

El jefe de Ministerio Público insistió en que se debía superar la limitación departamental, que se ha convertido en un lastre para que en las regiones haya mayor “desarrollo institucional”.

“Es ahí donde está la cerca que no nos deja avanzar hacia mejores estadios de desarrollo institucional en que ya se ha demostrado que la figura de departamento como estanco de de distribución espacial del poder administrativo, Ejecutivo, y del poder político, electoral, no está funcionando bien hace muchos años en Colombia”, reiteró.

