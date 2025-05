Así fue la conversación de Karen Sevillano con Rosalía: “¿Cómo así que amigos? ”

Karen Sevillano y Rosalía cruzaron un par de mensajes - crédito @karensevillano y @rosalia.vt/IG

Karen Sevillano, una de las figuras más populares del entretenimiento en Colombia por su paso por La casa de los famosos Colombia, y ahora como presentadora del after del programa, sigue sorprendiendo a sus seguidores con anécdotas y ocurrencias que se viralizan en las redes sociales.

Esta vez, la presentadora y creadora de contenido protagonizó un emocionante —y cómico— momento al revelar que nada más y nada menos que Rosalía, la reconocida cantante española, comenzó a seguirla en redes sociales.

La historia la contó la misma Karen, fiel a su estilo espontáneo, en un video publicado en su cuenta de TikTok en el que relató con lujo de detalles cómo se enteró del inesperado “follow” de la intérprete de Motomami.

“Paren todo ya, que me empezó a seguir la Rosalía. Resulta que yo estaba en el TikTok normal, como yo me la paso en el TikTok revisando, cuando me apareció un video de la Rosalía, normal, porque yo ya la seguía, claramente. ¡Ay no, Dios mío! Pero a mí me apareció dizque en amigos. ¿Yo dije amigos? ¿Cómo así que amigos?”, empezó a contar Karen Sevillano entre risas.

De acuerdo con las declaraciones de Sevillano, al principio dudó de la veracidad del perfil, creyendo que podía tratarse de una cuenta de fans, como suele suceder con celebridades de alto calibre a las que les hacen estas páginas para compartir su contenido y expresarles la admiración.

“Yo pensé que era una cuenta de fans, porque ustedes saben que esas cuentas de fans lo siguen a uno y lo ilusionan de una manera... cuentas de fans de Shakira, de Karol G —aunque Karol G sí me sigue, pero después les cuento eso—. No soy muy seguida, muchachos”, bromeó la presentadora.

Sin embargo, al revisar con más detenimiento, confirmó que efectivamente se trata de Rosalía y que la estaba siguiendo en TikTok, pero no solo eso, también en Instagram. Ante la emoción, Karen no dudó en enviarle un mensaje directo a la cantante española en el que le expresaba que se había enterado del “follow back” y que iba a divulgar el acontecimiento, como si se trata de una conversación entre amigas de toda la vida.

“Entonces yo me fui al Instagram para escribirle: ‘Rosi, mana, voy a contarle a mis seguidoras que me estás siguiendo para que ya sepan que estoy demasiado internacional. Entonces, para que no me vayas a dejar de seguir para yo no quedar como una bochinchera claramente’”, dijo Karen que le había escrito a Rosalía, pensando que sería un mensaje que se mezclaría entre los cientos que le llegan a ella y sin esperar una respuesta.

Karen Sevillano contó cómo fue la conversación que tuvo con Rosalía y por qué - crédito @karensevillano/TikTok

Pero la historia dio un giro, pues la artista sí le contestó, y sucedió un momento aún más gracioso en la historia de Karen, porque comentó el hecho con una respuesta ficticia que ella se imaginó.

“Cuando me respondió. La muchacha me respondió. Me dijo: ‘Ay Karen, gracias a Dios que me escribiste jajajajajajaja, mi reina hermosa, hace rato yo estaba esperando que tú me escribieras’. Yo: ‘¡Ay Rosi!’ Mentiras, eso no pasó...”. Y seguido a eso, reveló lo que verdaderamente Rosalía le respondió: “Sí, me respondió como: ‘jajaja Karen, eres la mejor’. Yo ahí caí, caí. ¿Pero esto qué significa?”.

Aprovechando el momento, Sevillano se lanzó en una seguidilla de bromas y comentarios divertidos sobre su nueva “amistad internacional”, incluso pidió que le enviaran outfits con estilo europeo:

“Muchachas, ustedes van a decir: Karen, nosotras también estamos súper contentas. ¿Por qué? Porque soy demasiado internacional. Envíenme outfits europeos rosaliences como para que hagamos match ella y yo. Y nada muchachas, cuando ya me vean ustedes allá en Europa ya saben que es porque estoy en la casa de mi amiga Rosi, ¿me oyeron?”, puntualizó la presentadora. presumiendo su nueva amistad en las redes sociales.

La anécdota se volvió rápidamente tendencia entre sus fans, quienes celebraron la noticia con comentarios de apoyo y felicitaciones. Además, varios recordaron que no es la primera vez que Karen menciona que es seguida por otras celebridades, como Karol G, aunque aún queda la duda por cómo se dio esa relación, ya que Karen indicó que la iba a contar.