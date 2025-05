Fernando Solórzano reveló si es necesario salir de ‘La casa de los famosos Colombia’ con psicólogo y contó por qué con una anécdota

Fernando Solórzano explicó por qué debe haber salida con psicología de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @flacosolorzano/IG

En una reciente entrevista en el programa Los Impresentables, de Los 40, el presentador Felipe Flórez le preguntó al actor Fernando Solórzano sobre si, en su experiencia, cree que es necesario que el Canal RCN preste el servicio de psicología para los participantes que son eliminados.

Aunque respondió que sí entre risas, luego explicó que es una situación necesaria porque implica un cambio de ambiente significativo, además de salir a enfrentarse a un mundo de cosas que han ocurrido sin que ellos tengan el menor conocimiento, lo que puede afectar sus emociones.

El reconocido actor colombiano sorprendió con una confesión que pone sobre la mesa el impacto psicológico que puede tener la experiencia de estar por semanas encerrado dentro del reality del Canal RCN.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Durante la conversación con los locutores de la emisora, Solórzano expuso que sí es necesario el acompañamiento psicológico para los participantes una vez terminan su paso por el programa porque ha sentido que hay una implicación y que eso ayuda, a partir de la experiencia propia.

El actor salió de 'La casa de los famosos Colombia' y reconoció la importante de tener acompañamiento psicológico - crédito flacosolorzano / Instagram

“Sí, claro (es necesario tener acompañamiento psicológico) porque el primer día todo está bien, pero el segundo día, puuumm, cuenta uno un montón de cosas que pronto estaban ahí guardadas. Y el tercer día pide uno recomendaciones”, dijo el actor, de manera honesta sobre los efectos emocionales que ha experimentado.

Solórzano aprovechó para hablar del tema y mencionó una anécdota reciente que vivió con su novia, Lorena Altamirano, con la cual notó que sí hay un cierto grado de distorsión de la realidad después de salir del programa.

Según contó, mientras conversaba con Lorena se percató de que estaba repitiendo historias sin darse cuenta, pues ella lo escuchaba atentamente, pero a los minutos le decía que estaba contando algo que ya le había dicho.

“Mira lo que me está pasando a mí. Ayer estaba ahí con Lorena y yo digo: ‘No, imagínate tal vaina’. Ella se queda mirándome raro, y yo le digo: ‘¿Qué pasó?’. Me dice: ‘Es la segunda vez que me lo contaste’. Y yo: ‘¿En serio?’”, relató con algo de desconcierto.

La situación provocó risas entre los presentes, especialmente cuando el presentador del programa radial Roberto Cardona lanzó una broma en medio de la revelación del actor.

“Y yo no soy Lorena”, dijo entre carcajadas, aludiendo al evidente trastorno de memoria que experimenta Solórzano. A lo que el propio actor reaccionó con humor: “Imagínense cómo estoy”.

Sin embargo, en medio de la anécdota graciosa hubo un tono más serio cuando el actor reveló que incluso Lorena le advirtió que, si la situación persistía, se vería obligada a buscar ayuda profesional para él e incluso reclamar en el canal.

“Lo peor era que yo seguía y de pronto ella se sonreía, y yo le decía: ‘¿Qué pasó?’. Me dijo: ‘Ya lo contaste, es la tercera vez’. Entonces me dijo Lorena: ‘Bueno, no voy a decir nada, voy a esperar tres días, pero si sigues así llamo al canal para que me lo arregle’”, confesó el actor entre risas.

Estas declaraciones no solo generaron comentarios en las redes sociales por la franqueza de Solórzano, también abrió el debate sobre el nivel de desgaste emocional que enfrentan los participantes de este tipo de programas de convivencia extrema.

Durante semanas, los famosos viven aislados del mundo exterior, bajo presión constante, expuestos a cámaras las 24 horas del día, lo cual puede tener consecuencias psicológicas y emocionales significativas.

Hasta el momento, ni el Canal RCN ni la producción de La casa de los famosos Colombia se han pronunciado respecto a la necesidad de acompañamiento psicológico posterior al programa, aunque esta no es la primera vez que un participante plantea este tipo de situaciones.