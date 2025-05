Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, afirmó que “buscaría una reelección”

El exalcalde de Medellín ha estado envuelto en procesos judiciales, especialmente, por casos de presunta corrupción en su gestión - crédito @QuinteroCalle/X

A menos de un año para que se definan los nombres que competirán por la Presidencia de Colombia, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, dejó claras sus aspiraciones y su visión del poder en una reciente entrevista con la periodista Eva Rey.

Sin rodeos, aseguró que de llegar a la Casa de Nariño impulsaría una reforma constitucional para restablecer la figura de la reelección presidencial.

“Yo creo, y esto ha causado polémica en algunos casos, que en Colombia se requiere reelección porque en cuatro años no se hacen las cosas”, afirmó Quintero, con el argumento de que un solo mandato es insuficiente para concretar transformaciones profundas en el país. Sin embargo, sí aclaró que se trata de “que nadie se perpetúe en el poder”.

La entrevista con la periodista contó con varias declaraciones de Quintero sobre su afinidad con el petrismo, sus escándalos y su punto de vista sobre el actual alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez.

Quintero confirmó que la reelección no es para seguir en el poder, sino para ejecutar mejores planes de gobierno - crédito @Juanparal/X

El exmandatario local explicó, sobre la reelección, que “Uribe hizo dos periodos y quería hacer el tercero; ahí es cuando se vuelve peligroso”; sin embargo, un periodo superior a los cuatro años podría ser beneficioso, en su juicio, ya que el modelo político colombiano carece de un adecuado equilibrio institucional, lo que ha obstaculizado reformas duraderas.

La crítica a Juan Manuel Santos

En ese sentido, lanzó una crítica velada al expresidente Juan Manuel Santos, que fue el artífice de la reelección en 2015.

“Muy demócrata, pero, ¿por qué lo bajó a uno? Porque entendió que el sistema de pesos y contrapesos en Colombia es terrible, está mal diseñado”, dijo Quintero.

Para el exalcalde, repensar el sistema político colombiano debe incluir el regreso de los gobiernos prolongados, pero como una herramienta estructural.

Juan Manuel Santos fue quien quitó la reelección en Colombia, en el 2015 - crédito @TheElders/X

“Si uno en un nuevo arreglo institucional va a pensar cómo debería funcionar Colombia, sin duda la reelección sería parte fundamental (...) yo buscaría una reelección”, concluyó.

Quintero también sorprendió al referirse a una posibilidad familiar: que su esposa aspire a la presidencia.

“Ella me dice: ‘No, no, no, yo no me meto en política’, pero algún día la convenceré”, reveló, agregando que le gustaría dedicarse a su empresa de desarrollo de software si ella asumiera ese reto.

La entrevista de Quintero con Eva Rey: “lo peinaron”

La periodista española Eva Rey causó revuelo en redes sociales con la incisiva entrevista al exalcalde de Medellín.

En una conversación que rápidamente se viralizó, Rey enfrentó a Quintero con preguntas punzantes y comparaciones incómodas que, según muchos internautas, lo dejaron sin respuestas claras y visiblemente incómodo.

Durante el diálogo, Quintero apuntó directamente contra el también exalcalde Federico Gutiérrez, a quien acusó de tener una vida social agitada y de desatender sus deberes.

Daniel Quintero afirmó que "Fico" Gutiérrez se la pasa tomando trago mientras la ciudad está en caos - crédito Desnúdate con eva/Instagram

“Luis Felipe Henao y Fico, cada fin de semana ellos arrancan ahí en Pajarea a tomarse unos tragos, luego Fico se va para Antro Cantina y se queda hasta las tres de la mañana tomando y luego se desaparece el fin de semana y vuelve a aparecer el lunes cuando la ciudad está jodida”, afirmó.

Sin embargo, Eva Rey no dejó pasar el aparente doble rasero. “Joder, yo no me voy a meter porque no lo he visto, pero a Petro, al que defiendes, le pasa un poquito peor”, respondió la periodista, lo que llevó a Quintero a titubear: “Pues yo estoy hablando de Fico”. Rey replicó tajante: “Pues yo estoy hablando de Petro”.

La periodista continuó presionando: “Pero de Petro, ¿no tienes nada que decir al respecto?” Quintero, visiblemente incómodo, evadió: “Pues, lo que tengo que decir se lo digo a él”.

Intentó justificar su silencio argumentando: “Es que yo voté por Petro”, pero Rey lo interrumpió: “Pero, entonces, creo que con mayor razón, cuando uno vota, tiene que exigir”. El exalcalde se limitó a repetir: “Se lo digo a él”.

La insistencia de Eva Rey dejó a Quintero sin defensa. Ante la pregunta de si ha tenido ese tipo de conversaciones con el presidente, respondió: “Pues no sobre su vida personal, él verá cómo la maneja”.