Usuario hizo denuncia pública en redes contra Avianca por el trato que recibió su abuela en un vuelo de Madrid a Bogotá: “Esto ya es el colmo”

El caso se presentó en un vuelo de Madrid a Bogotá y en otra conexión nacional que tenía la adulta mayor

Carlos Oswaldo De la Espriella, usuario activo de LinkedIn, hizo pública una queja en su perfil sobre el trato recibido por su abuela, una mujer de más de 80 años en silla de ruedas, durante un viaje con Avianca desde España a Colombia.

Según su relato, la anciana fue humillada por dos azafatas que se negaron a ayudarla a bajar y cargar dos maletas de mano, causando un episodio de angustia y llanto en público.

De la Espriella indicó mediante una publicación que compartió el viernes 16 y que suscitó reacciones que estuvieron apoyando su denuncia, el sábado 17 de mayo de 2025 se viralizó el caso en la red social, que suele usarse en entornos laborales, y algunos la utilizan para conseguir empleo.

A pesar de sus múltiples intentos de contactar al servicio al cliente de Avianca para exigir asistencia, la respuesta fue insuficiente.

Le informaron que el call center no estaba ubicado en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, y no podían intervenir de forma directa. Aunque la queja quedó registrada, la ayuda no llegó.

Qué dijo la carta dirigida hacia Avianca

“Jamás he usado LinkedIn para temas no profesionales. Pero esto ya es el colmo. Mi abuela, de más de 80 años, viajó por avianca de España a Colombia. A pesar de sus limitaciones físicas (está en silla de ruedas) y su edad, dos azafatas se negaron a bajarle y moverle dos maletas de mano que llevaba, y la gritaron (más bien, la humillaron) en público, alegando que bajar maletas no era parte de su función. Mi abuela entró en pánico y se puso a llorar", inicia el mensaje.

El usuario añadió que en el vuelo de conexión dentro de Colombia la situación no mejoró. Su abuela debió recibir ayuda de otros pasajeros para manejar su equipaje, ya que la tripulación tampoco colaboró.

Además, denunció que le bajaron de clase en el vuelo, a pesar de haber pagado un tiquete de categoría superior para garantizar comodidad acorde a sus condiciones.

“Luego, no contentos con eso, en el vuelo de conexión de avianca hacia otra ciudad en Colombia no le ayudaron a subir ni a bajar las dos maletas (lo tuvieron que hacer otros pasajeros que amablemente respondieron a su angustia) y le bajaron de clase de tiquete en el vuelo, aunque por su condición habíamos pagado la mejor”, sigue la publicación.

De la Espriella calificó la experiencia como indignante y señaló que su abuela, que ha viajado durante toda su vida y enfrentó sola un viaje transatlántico a pesar de su edad y limitaciones, afirmó que no volverá a viajar con Avianca.

La denuncia ha generado cuestionamientos sobre la atención a pasajeros con movilidad reducida en la aerolínea y ha hecho un llamado a las autoridades para que supervisen y regulen el servicio al cliente en estos casos.

“Qué indigna eres de tu país, avianca. Ojalá que la Superintendencia de Industria y Comercio te aleccione”, cerró el ciudadano colombiano, que etiquetó al órgano de control.