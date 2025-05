Tragedia familiar: hombre murió al intentar defender a su hija mientras su yerno la golpeaba

El hecho fue rechazado por la comunidad - crédito Freepik

Un impactante caso de violencia en el territorio nacional generó alerta entre las autoridades y vecinos de la familia involucrada: Carmelo Medrano Iriarte, de 49 años, murió al intentar defender a su hija de una agresión por parte de su yerno. El suceso se presentó en Cartagena y fue presenciado por la esposa e hija de la víctima durante la madrugada del lunes 19 de mayo de 2025.

Según informó el diario El Universal, el presunto homicida, identificado como Leonel, fue detenido por la Policía de Cartagena y se encuentra bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación, que se encargará de la imputación de cargos por homicidio y posterior judicialización.

Padre murió intentando defender a su hija

De acuerdo con el relato de Tania Oquendo, esposa de la víctima mortal, los gritos de auxilio de su hija los despertaron en medio de la noche lluviosa, por lo que no dudaron en acudir rápidamente a la vivienda de la joven, donde encontraron a su yerno agrediéndola físicamente.

La viuda explicó que, al intentar detener la agresión, el padre de la joven atacada confrontó a Leonel, que no dudó en reaccionar violentamente en su contra: “De la nada, ese muchacho sacó un punzón de una caja que tenía en su clóset y acuchilló a Carmelo”, relató al medio local.

El agresor, que según Tania estaba bajo los efectos del alcohol, mostró arrepentimiento tras el ataque, pues intentó auxiliar a su suegro llevándolo en motocicleta al hospital, pero al llegar al centro médico, los médicos confirmaron que Carmelo había fallecido: “El muchacho me pedía perdón, lloraba, me decía que no quiso hacerlo, pero allí en la clínica estaba la Policía y lo entregué de inmediato”, añadió Tania entre lágrimas.

Los episodios de violencia intrafamiliar eran frecuentes

La relación entre la hija de Carmelo y su yerno había estado marcada por episodios de violencia, según detalló la viuda a El Universal. Además, indicó que compartieron cuatro años, en los que tuvieron un hijo, que ya tiene tres años de edad, aunque ni siquiera el nacimiento del pequeño frenó las constantes peleas y agresiones.

Cabe mencionar que la hija de Carmelo no presentó denuncias formales a las autoridades, pero guardaba evidencia de los abusos en forma de videos, audios y fotografías: “Nosotros estábamos cansados de decirles que se dejaran, que buscaran de Dios, que cambiaran, pero nunca pudimos cambiarlos. A él le pedíamos que no tocara a nuestra hija, pero siempre había peleas”, expresó Tania.

Sobre la víctima mortal de este brutal ataque, se sabe que era padre de tres hijos, trabajaba como piloto de yates y agente de imagen y mantenimiento, por lo que era reconocido en Cartagena y su muerte no solo dejó un profundo vacío en su familia, sino entre sus allegados que exigen justicia.

Entre tanto, el señalado agresor enfrenta ahora un proceso judicial por el delito de homicidio y los allegados a la víctima esperan la condena en su contra.

