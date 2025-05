Fernando Solórzano se refirió a su estancia en ‘La casa de los famosos’ y envió un mensaje para sus seguidores: “Ahí sufrí bastante”

Fernando “El Flaco” Solórzano ya volvió a las redes sociales y esto fue lo primero que dijo - crédito cortesía del Canal RCN

A través de un video publicado en su perfil de Instagram, el reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia 2, Fernando Solórzano, reapareció y se tomó unos minutos para comentar cómo le fue dentro del programa del Canal RCN y qué siente ahora que regresó a la realidad.

El actor se mostró sorprendido de volver a coger un celular y hablar por esas pantallas, ya que llevaba 16 semanas encerrado en la casa estudio, pero aseguró sentirse feliz por todo lo que ha vivido dentro y fuera del programa.

De acuerdo con sus declaraciones, se siente agradecido por la oportunidad que le brindaron y el aprendizaje que tuvo durante el tiempo en el que le tocó estar desconectado, así como también por la bajada de peso que tuvo, pues fue lo primero que notó.

“Ya en libertad, qué duro, vean 16 semanas... Mejor dicho, 16 semanas sin verme en la pantalla de un celular”, comenzó diciendo Solórzano en un video que rápidamente se viralizó.

El actor rechazó especulaciones de manipulación en su salida del reality - crédito flacosolorzano / Instagram

Su aparición estuvo cargada de nostalgia, humor y sinceridad, especialmente cuando hizo referencia a la cantidad de peso que bajó estando en el reality.

“Siempre me veo como más flaquito, ¿sí o no? Me veo como menos hinchada la cara y todo, pero fueron 12 kilos que bajé en La casa de los famosos, ¡12 kilos!”, comentó entre risas.

El actor, también conocido como “El Flaco” Solórzano, explicó que apenas ha comenzado a adaptarse a su vida fuera del encierro. Desde su salida, el domingo 18 de mayo, ha estado ocupado con entrevistas en radio, televisión y diferentes pódcasts, en donde ha compartido detalles de su experiencia dentro de la competencia.

Pero más allá de los compromisos mediáticos, uno de los momentos más significativos para él fue reencontrarse con su pareja, a quien cariñosamente llama “la negra”. Según relató, ese reencuentro fue lo que más lo tenía ansioso al salir del programa.

“Ya me vi con la negra, que era lo que más me tenía afanado. Nos encerramos todo un día, contándonos cosas de allá adentro y de lo que pasó afuera, sobre todo en redes. Vainas que uno ni se imaginaba que armaron polémica, otras que fueron bien vistas”, reveló el actor.

Así se reencontraron Fernando Solórzano y Lorena en Bogotá - crédito @emfuror/IG

En el video, Solórzano describió su paso por el reality como una experiencia “bastante intensa” y “difícil”, haciendo énfasis en que solo quienes han estado dentro pueden comprender realmente lo que significa.

“Es como el Carnaval de Barranquilla: solo lo vive el que lo goza. Ustedes pueden imaginarse muchas cosas desde aquí afuera, les puede parecer terrible o cheverísimo, pero lo que sí les puedo decir es que es una competencia difícil, difícil, difícil. Ahí sufrí bastante, pero bueno, ya estamos aquí, vamos a comenzar a adaptarnos”, confesó.

Con su característico carisma y autenticidad, el actor aseguró que poco a poco irá poniéndose al día con todo lo que ocurrió en su ausencia, especialmente en redes sociales, donde ya ha empezado a notar el apoyo de sus seguidores.

“Fue una experiencia muy chévere, pero voy a comenzar a ver qué fue lo que pasó en redes, qué dijeron, qué opinaron. Sentí mucho la ayuda de ustedes, cuando entraba y salía. Muchas gracias por el cariño, por el apoyo que he visto rápidamente en redes. Aquí estamos de nuevo”, concluyó con una sonrisa.

La presencia de Fernando Solórzano en La casa de los famosos Colombia fue una de las más comentadas de la temporada. Su autenticidad, humor y personalidad lograron conectar con la audiencia, lo que se reflejó en las múltiples muestras de apoyo que ha recibido tras su salida del programa.

Así fue el regreso a la vida real de Fernando Solórzano y este fue el primer mensaje que dejó para sus fans - crédito @flacosolorzano/IG

Ahora, ya fuera del encierro, el actor se prepara para retomar su vida y, posiblemente, nuevos proyectos. Mientras tanto, sus seguidores celebran su regreso y esperan más de sus reflexiones y anécdotas sobre esta intensa aventura televisiva.