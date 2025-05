Andrea Valdiri se defendió de las críticas de Yina Calderón: “Yo no estoy apagada de nada

Andrea Valdiri desmintió acusaciones de protagonismo por parte de Yina Calderón, resaltando que su apoyo es auténtico - crédito @andreavaldirisos/Instagram - cortesía del Canal RCN

Andrea Valdiri va a ingresar a La casa de los famosos Colombia el jueves 22 de mayo, en un evento que ha generado expectativa entre los seguidores del reality.

Su participación será como parte de un “congelado”, una dinámica especial en la que Valdiri tendrá la oportunidad de enviar un mensaje de apoyo a su amiga y actual concursante del programa, La Jesuu.

Este gesto busca motivar a la caleña en la recta final de la competencia, marcando un momento significativo en su relación, que había atravesado tensiones previas.

En una entrevista concedida al programa matutino Buen día, Colombia, Andrea Valdiri explicó las razones detrás de su decisión de apoyar a La Jesuu, a pesar de los conflictos que habían tenido en el pasado.

La influencer destacó que su amistad, que comenzó hace cinco años durante una fiesta, es más importante que cualquier diferencia.

Según relató, fue en ese evento donde ambas conectaron profundamente, lo que llevó a Valdiri a invitar a La Jesuu a su casa para crear contenido juntas.

“Ella vibró conmigo y yo en ese momento la invité a mi casa”, recordó y también elogió la humildad y la historia de vida de su amiga.

El respaldo de la empresaria barranquillera hacia la influencer caleña ha sido objeto de críticas, especialmente por parte de la exconcursante del reality Yina Calderón, que la acusó de buscar protagonismo en el programa.

En respuesta, Andrea Valdiri fue contundente al rechazar estas afirmaciones, asegurando que su apoyo es genuino y no tiene intenciones de “robar cámara”.

“Yo no soy un poste de luz, yo estoy llena de energía”, afirmó durante la entrevista, añadiendo que quienes no han experimentado una amistad verdadera no pueden comprender su decisión.