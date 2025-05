Andrea Valdiri mostró el regalo que le dará a La Jesuu en ‘La casa de los famosos Colombia’

La influenciadora barranquillera participará en la dinámica "congelados" para reconciliarse con La Jesuu - crédito cortesía del Canal RCN - @andreavaldirisos/Instagram

La bailarina y empresaria Andrea Valdiri confirmó su participación en el reality La casa de los famosos Colombia, donde hará una aparición especial el jueves 22 de mayo.

La influencer barranquillera ingresará al programa en la dinámica conocida como “congelados”, con el propósito de reencontrarse con su antigua amiga y también creadora de contenido, La Jesuu, con quien había tenido un distanciamiento.

La relación entre Valdiri y la caleña, cuyo nombre real es Valentina Ruíz, se había visto afectada por malentendidos que surgieron en el pasado, incluyendo un conflicto en el que también estuvo involucrada la influenciadora Aida Victoria Merlano.

La bailarina confirmó su ingreso especial a ‘La casa de los famosos Colombia’ y le llevará un regalo a La Jesuu: dos muñecas tejidas que simbolizan la amistad que esperan recuperar - crédito @andreavaldirisos/Instagram

Sin embargo, la situación dio un giro cuando La Jesuu expresó en el reality lo mucho que extrañaba a la barranquillera, calificando la pérdida de su amistad como una de las más dolorosas. Estas declaraciones llegaron a oídos de Valdiri, que no tardó en reaccionar y manifestó su intención de reconciliarse con su antigua amiga.

La entrada de Andrea Valdiri al reality ha sido ampliamente comentada en redes sociales, especialmente después de que la influenciadora compartiera en su cuenta de Instagram, donde acumula más de nueve millones de seguidores, detalles sobre su preparación para el ingreso.

En una de sus publicaciones, la bailarina mostró en un video en su cuenta Instagram un regalo especial que llevará a La Jesuu: dos muñecas tejidas que representan a ambas, abrazándose como símbolo de la amistad que esperan recuperar. Además, acompañó el clip del regalo con la canción Att: Amor de la pareja de artistas caleña Greeicy Rendón y Mike Bahía.

La influencer ya está en Bogotá para su ingreso a ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito @andreavaldirisos/Instagram

El reencuentro entre ambas influenciadoras se llevará a cabo durante la gala del programa, que será transmitida a las 9:00 p. m. por el Canal RCN.

La empresaria, que ya se encuentra en Bogotá, ha mostrado su entusiasmo por este momento, incluso participando en el programa matutino Buen día Colombia, donde expresó su apoyo a La Jesuu y destacó la importancia de la amistad.

“Ya estamos en Buen día Colombia, machi, no te lo puedes perder porque La Jesuu, hermana, tiene su barra brava; para eso están las amigas, hermana. Aquí estamos apoyando a mi negrita, así que estate conectadito aquí con nosotros, machi. Bueno, así quedé ahora en la mañana, pero en la noche me pondré otro outfit poderoso. Bueno, no importa, quedé sin uña en el transporte, pero de mana aquí la vamos a dar, la vamos a dar. Un besito, machi, y los amo”, expresó la bailarina, revelando detalles de su ingreso a través de sus historias de Instagram.

“Aquí estamos apoyando a mi negrita, para eso están las amigas”, dijo Valdiri en sus historias de Instagram, mostrando su entusiasmo por el encuentro - crédito @andreavaldirisos/Instagram

Además, la barranquillera en el programa matutino indicó que entrará al reality en “son de paz” y que decirle a su amiga que “no está sola”. “Yo estaba hablando con la mamá y la mamá me decía, ‘Gracias, Andrés, por el apoyo.’ Yo le dije, ‘Qué gracias ni qué nada, o sea, para eso son los amigos, vamos a levantarnos como el ave fénix, loco.’ Hay que sacudirle a ella porque está triste, porque ella dice, ‘Todo el mundo me tira, me quieren sacar, me quieren sacar’, pero es que todos son merecedores, esto es un juego, amor”, contó.

La Jesuu no ha recibido hasta ahora la visita de un ser querido, lo que hace que la llegada de Valdiri sea aún más significativa.

La influencer tuvo un inicio prometedor en el programa, pero fue eliminada tras obtener la menor cantidad de votos. No obstante, su regreso al reality fue posible gracias a la intervención de otra participante, conocida como La Toxi Costeña, que le dio una segunda oportunidad.

Andrea Valdiri entrará al ‘reality’ “en son de paz” para decirle a La Jesuu que “no está sola” en esta etapa final de la competencia - crédito @andreavaldirisos/Instagram

Durante su retorno, la caleña confesó en un “brunch” con sus compañeros lo mucho que le afectó el distanciamiento con Valdiri, lo que ha generado gran interés en el público por presenciar este esperado reencuentro. “Fue duro, muy duro. Yo la quería mucho y me hizo falta”, expresó la influencer.

Además de su apoyo emocional, la empresaria y bailarina ha estado activa desde fuera del programa promoviendo campañas de votación a favor de La Jesuu y enviándole ropa para que luzca durante su participación en el programa.

La dinámica de “congelados”, en la que la bailarina hará su entrada, es una de las más esperadas por los seguidores del programa, ya que permite a los participantes recibir mensajes o visitas sorpresa de personas cercanas. En este caso, la visita de Andrea Valdiri no solo promete ser un momento emotivo, también un momento destacado del reality, que se encuentra en su recta final.