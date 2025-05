Tiktoker de la comunidad Lgbti se le fue encima a Emiro Navarro por su actitud en ‘La casa de los famosos‘: “No me representa. Eso es acoso”

Emiro Navarro es criticado por su manera de actuar con Camilo Trujillo - crédito cortesía Canal RCN

A través de un video publicado en su cuenta de Tiktok, el creador de contenido Santiago Cadavid Muñoz compartió su pensamiento sobre lo que pasa entre Camilo Trujillo y Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia 2.

El joven tiktoker decidió hablar en nombre de algunos miembros de la comunidad Lgbtiq+, las cuales se han mostrado en desacuerdo por la actitud de Navarro y la constante búsqueda de aceptación por parte de Trujillo, un actor que en repetidos momentos ha expresado que es heterosexual y que no está interesado en tener una relación sentimental con Emiro.

Desde hace varios días en las plataformas digitales han ido apareciendo mensajes, fotos y videos en contra de la participación del influencer costeño porque el público se encuentra molesto con la “persecución” y supuesto “acoso” de Emiro Navarro hacia Camilo Trujillo durante toda la competencia de convivencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Esto ha hecho que los espectadores, incluso, salgan a votar para que el joven sea eliminado del programa y también que la mamá de Navarro publicara un video en el que defendió a su hijo, pidió respeto y aseguró que estaban atacándolo por temas de homofobia.

El participante de La casa de los famosos pasó de ser uno de los más queridos en el reality a recibir fuertes críticas - crédito @lamamademiro/ Instagram

Aunque Emiro inicio la temporada como uno de los famosos más queridos por los seguidores del reality, en los últimos días su imagen se ha visto afectada, según internautas, por supuestamente dejarse llevar de la competencia, no tener un criterio propio, por su amistad con Melissa y por la constante de expresarle su amor a un joven que le ha dejado claro que no quiere tener nada más que una amistad con él.

Por eso, su mamá, la señora Fabiola Coa salió en redes sociales a pedir respeto por los insultos, el odio y el maltrato que ha recibido su hijo, especialmente por su orientación sexual.

“Quiero pedirles que paren en hate contra Emiro, no aguanto más tanto ataque, tantas cosas horribles y sucias que le dicen, dicen que Emiro no representa a la costa, y es que él no fue a eso, fue a representarse a él, lo que es el cómo ser humano”, dijo Fabiola asegurando que, incluso, su hijo no tiene una estrategia.

Sin embargo, en las últimas horas el tema ha aumentado y cada vez son más las personas que dejan publicaciones en las que expresan su descontento porque aseguran que el influencer se estaría aprovechando del hecho de que hace parte de una comunidad a la que “hay que tenerle un cuidado y respeto” y que por eso no para de “buscar como obligar” a un heterosexual para que sienta gusto por él.

Emiro Navarro es atacado en las redes sociales por su enamoramiento hacia Camilo Trujillo - crédito cortesía del Canal RCN

De hecho, el tiktoker Santiago Cadavid expresó en su video que está inconforme con la imagen que está dejando el influencer costeño con respecto a la comunidad gay y explicó sus razones.

“Emiro de La casa de los famosos no me representa como gay y aquí les voy a decir por qué. Para empezar, yo siento que todos los gays hemos escuchado la tipica frase de un hetero que nos dice: ‘No soy gay, pero no me tires’, ‘No soy gay, pero yo me parcho’, ‘No soy gay, pero todo bien’. Ustedes me perdonarán, pero por personas como Emiro es que hay personas heterosexuales que sienten la necesidad de poner un límite”, empezó diciendo Santiago.

Santiago indicó que para él es completamente innecesario “ir por la vida diciendo y aclarando” cuál es la orientación sexual de cada persona, pero que la búsqueda de Emiro porque pase algo más que una amistad con Camilo Trujillo ha hecho que en más de una vez el actor aclare que es heterosexual y que no le gustan los hombres. Además, aseguró que no comprende y respalda el hecho de que a pesar de saber que no es gay, continúe coqueteándole.

“Nadie va por el mundo preguntando si es hetero o gay porque siento que es algo completamente innecesario, pero si hay alguien que te está haciendo saber que es hetero y que está muy seguro de su sexualidad, cuál es la necesidad de seguir tirándole o cuál es la necesidad de querer voltearlo”, comentó Cadavid, molesto.

Finalmente, mencionó que de las cosas que más grave le parece es que hay gente tanto dentro del programa como en el público que han tomado las acciones de Navarro como un tema de chiste, pero que ”en realidad es acoso".

Tiktoker aseguró que el trato de Emiro Navarro con Camilo Trujillo no es gusto, si no acoso y explicó las razones que tiene para pensar así - crédito @santiagoocadavid/TikTok

“No crean que todos somos así, de verdad, hay muchos que sí sabemos respetar los límites y que sí sabemos respetar los diferentes gustos de las otras personas sin querer hacer algo para cambiarlo y sin necesidad de tener que confundir una amistad.