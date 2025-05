Secretario de Estado de los EE.UU. advirtió a los colombianos: “Si no han tramitado la visa no alcanzarán a llegar al mundial de fútbol”

Marco Rubio - crédito X

El Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, les aguó la fiesta a los colombianos que no tiene visa y pretendían viajar a su país para disfrutar de la Copa del Mundo 2026.

Según dijo en medio de una audiencia en la Cámara de Representantes, “estamos buscando formas de hacer turnos dobles en algunas de nuestras embajadas en todo el mundo, debido a las solicitudes de visa, pero, por ejemplo: si aún no has solicitado una visa desde Colombia, probablemente, no llegarás a tiempo para la Copa del Mundo 2026, a menos que logremos esos turnos dobles”.

Aficionados del fútbol en Colombia lamentaron la noticia, aunque según el político republicano, podrían llegar a asistir siempre y cuando consigan el personal necesario para doblar sus y turnos de atención en consulados y embajadas:

“Hemos, incluso, hablado de reasignar oficiales del servicio exterior. Y muchos de los que se entrenan en servicios consulares pueden presentarse hasta por 24 horas en algunas de nuestras embajadas y consulados en todo el mundo, solo para manejar la carga de solicitud de visas, para eventos como la Copa del Mundo”.

¿Cuánto costará ir a la Copa Mundo 2026 desde Colombia?

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará entre junio y julio, tendrá su partido inaugural en el Estadio Azteca de Ciudad de México y la final en el estadio MetLife, ubicado entre Nueva York y Nueva Jersey. Para los aficionados colombianos que planean asistir a estos eventos, es indispensable preparar un presupuesto que incluya el costo de los vuelos, alojamiento, entradas y trámites migratorios.

El primer encuentro, previsto para el 11 de junio, se disputará en Ciudad de México, escenario histórico que por tercera vez recibirá la inauguración de un Mundial. Los vuelos desde Bogotá hacia esta ciudad actualmente rondan 1,3 millones de pesos, pero se prevé un aumento de hasta un 50 % en temporada alta, lo que podría elevar el costo a cerca de 2,2 millones de pesos para esas fechas.

En cuanto a la estadía, una opción económica y funcional para los asistentes contempla una reserva de tres noches en hoteles con servicios básicos como desayuno y wifi, con un valor aproximado de 900.000 pesos. Sumado al costo de las entradas, que probablemente se mantendrán en un rango similar al último Mundial, entre 20 y 200 dólares dependiendo de la localidad, la inversión total para asistir al partido inaugural podría alcanzar unos 4,5 millones de pesos, considerando además gastos adicionales como transporte local y alimentación.

La final del torneo, programada para el 19 de julio en el estadio MetLife, implica costos mayores para los colombianos. Primero, quienes no cuentan con visa estadounidense deberán tramitarla con anticipación; el proceso tiene un valor aproximado de 800.000 pesos. El precio del pasaje aéreo hacia Nueva York o Nueva Jersey puede partir de 1,2 millones de pesos, pero la demanda turística en verano podría duplicar este costo, situándolo cerca de 2,4 millones.

Los hoteles cercanos al estadio ofrecen habitaciones en promedio por 500.000 pesos la noche, lo que suma alrededor de 1,5 millones para una estadía de tres días. En cuanto a las entradas, la Copa Mundial de Qatar mostró precios desde 200 hasta 1.700 dólares para la final. Optando por la opción más económica, los boletos podrían costar alrededor de 800.000 pesos.

Sumando todos los gastos, el precio estimado para asistir exclusivamente a la final estaría cerca de 5,6 millones de pesos colombianos, sin incluir gastos adicionales como transporte interno o alimentación fuera del hotel.

Pero la ejecución de este presupuesto depende además de variables como la disponibilidad de vuelos y alojamientos, la anticipación con la que se realicen las reservas, y la fluctuación del tipo de cambio.